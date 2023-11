Frankfurt – Innenstadt: Tasche geraubt – Täter festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) In den frühen Morgenstunden (03.11.2023) kam es am

Opernplatz zu einem Straßenraub. Die zwei Täter konnten kurz nach der Tat

festgenommen werden.

Ein 34-Jähriger und eine 16-Jährige griffen gegen 04:45 Uhr unvermittelt einen

52-jährigen Mann im Bereich des Opernplatzes an und stießen diesen zu Boden. Im

weiteren Verlauf entrissen sie ihm seine Umhängetasche und flüchteten zunächst

in Richtung Goethestraße. Der Geschädigte verfolgte die beiden Räuber noch in

die Freßgass, bis kurz darauf die von einem Zeugen verständigte Polizei eintraf

und es zur Festnahme des Duos kam.

Bei der Absuche des Fluchtweges tauchte dann auch das Raubgut auf. Der

alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um den leichtverletzten Geschädigten.

Polizeibeamte verbrachten die beiden Festgenommenen für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Die 16-Jährige kam nach

Rücksprache mit dem Jugendamt in eine Inobhutnahmeeinrichtung.

Frankfurt – Zeilsheim: Drohung führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (yi) Am gestrigen Donnerstag (02.11.2023) nahm die Polizei

gegen 14:00 Uhr in der Pfaffenwiese vor dem dortigen Drogeriemarkt einen

33-jährigen Mann fest.

Ein Zeuge teilte den Polizeibeamten mit, dass dieser Mitteilungen vom

Tatverdächtigen erhalten habe, welcher nach derzeitigem Kenntnisstand androhte,

mehrere Menschen in einem Geschäft sowie sich selbst mit einem Messer zu

verletzen.

Ein Streifenteam traf den 33-Jährigen vor einem dort befindlichen Drogeriemarkt

an und nahm diesen fest.

Die Beamten brachten den Mann in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung.