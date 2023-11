Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Kasseler Straße beschädigten Unbekannte zwei PKW und verursachten damit Schäden in jeweils dreistelliger Höhe. Zwischen Mittwoch, 1. November, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gelangten sie in den vermutlich nicht abgeschlossenen Fiat und Peugeot und brachen im Innenraum Teile ab. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim- Schwalheim: Schaden am Snackautomat

Etwa 200 Euro hoch ist der Schaden an einem Snackautomaten in der Fußgängerzone in der Hubert-Vergölst-Straße. Offenbar versuchten Unbekannte an die enthaltenen Snacks zu kommen und beschädigten dabei zwischen Mittwoch, 1. November, 18 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, den Automaten. Hinweise hierzu nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Karben- Kloppenheim: Terrassentür hält stand

Wegen eines versuchten Einbruchs ermittelt die Kripo Wetterau, nachdem Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden an der Terrassentür festgestellt hatten. Dieser entstand ersten Ermittlungen zufolge am Donnerstag, 2. November, zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr. Die Diebe kamen jedoch nichts ins Haus hinein. Die Polizei bittet Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Wetterau: Seniorin ausgetrickst

Betrüger erlangten mit der Masche „Schockanruf“ 30.000 Euro von einer Seniorin. Am Donnerstagnachmittag, 2. November, meldeten sie sich telefonisch bei der in der Wetterau lebenden Frau, gaben sich als Polizei aus und berichteten von einem tödlichen Verkehrsunfall, den eine Verwandte verursacht hätte. Zur Abwehr einer drohenden Haft forderten die Betrüger die Seniorin zur Zahlung einer Kaution auf. Während die Frau daraufhin bei einer Bank das Geld abholte und zum vereinbarten Treffpunkt nach Karben fuhr, blieben die Betrüger dauerhaft bei ihr am Handy und gaben ihr Anweisungen. Auf einem Parkplatz in der Nähe einer Schule in der Karbener Straße in Karben übergab die Seniorin schließlich gegen 17 Uhr das in einem grauen Stoffbeutel verpackte Geld an eine Frau, die das Geld angeblich bei der Gerichtskasse einzahlen sollte. Als die Seniorin wieder zu Hause war, erhielt sie einen Anruf der angeblich betroffenen Verwandten und bemerkte so den Betrug. Die Geldabholerin war etwa 160cm groß und etwa 25 Jahre alt, hatte eine normale Figur und einen etwa dunkleren Hautteint, schwarze lange Haare, die sie mit einem Mittelscheitel offen trug. Sie trug schwarze Kleidung und sprach ohne Akzent oder Dialekt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat die beschriebene Frau am Donnerstag in Karben gesehen? Wer hat beobachtet, mit welchem Fahrzeug sie unterwegs war? Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Rosbach: Bodo Zeifang ist der Schutzmann vor Ort

Seit August ist Bodo Zeifang der neue Schutzmann vor Ort in Rosbach. Er bildet damit nicht nur eine Schnittstelle zwischen der Polizei und Stadtverwaltung, sondern steht vor allem Bürgerinnen und Bürgern direkt in ihrer Nähe für polizeiliche Anliegen zur Verfügung. Zu finden ist Bodo Zeifang im Rathaus in Rosbach, zudem per E-Mail an SvO-Rosbach.ppmh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer 06003 822-441 erreichbar.

Mit dem 57-jährigen Schutzmann zieht einiges an polizeilicher Erfahrung ins Rathaus. Bodo Zeifang begann seine Laufbahn bei der Polizei im Jahr 1990. Seine ersten Stationen waren die Bereitschaftspolizei, die Autobahnstation Langenselbold sowie Dienste auf einem Frankfurter Polizeirevier und in einem Zivilkommando. Seit 2005 war er im Einzeldienst in Bad Vilbel tätig, wobei er seit Februar 2017 der Schutzmann vor Ort in Karben war.

„Ich freue mich sehr darauf, meine letzten Dienstjahre als Schutzmann vor Ort in Rosbach verbringen zu dürfen. Die Tätigkeit bedeutet für mich, dass ich hier im Ort für alle polizeilichen Anliegen ansprechbar bin. Egal ob es dabei nun eher um kleine Probleme oder um große Krisen geht, werde ich bestmöglich jedem helfen, der sich an mich wendet“ so der Polizeioberkommissar.

Anfang November fand nun die offizielle Begrüßung statt. Sowohl der Bürgermeister Steffen Maar und die Leiterin des Ordnungsamts, Frauke Stock, als auch der Dienststellenleiter der Polizeistation Friedberg, Christof Stark, und der Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Wetterau, Volker Bade, zeigten sich sichtlich erfreut über den offiziellen Start der neuen Tätigkeit.