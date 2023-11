Marco Bärtl ist der neue Vizepräsident im Polizeipräsidium Mittelhessen

Die Leitung des Polizeipräsidiums Mittelhessen ist wieder komplett: Seit dem 1. November ist Marco Bärtl der neue Vizepräsident an der Seite von Polizeipräsident Torsten Krückemeier. „Ich freue mich sehr, dass wir den freien Posten nach so kurzer Zeit wiederbesetzen konnten. Polizeiarbeit ist Teamarbeit und dies gilt insbesondere auch für die Leitung des Präsidiums. Mit Marco Bärtl erhalten wir nicht nur einen von mir sehr geschätzten Kollegen, der sämtliche Facetten des Polizeidienstes kennt, sondern auch jemanden, der mit Verstand und der nötigen Empathie die anfallenden Aufgaben angeht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Torsten Krückemeier.

Marco Bärtl äußert selbst: „Nach insgesamt zwölf Jahren im mittleren und gehobenen Dienst kehre ich nun wieder ins Polizeipräsidium Mittelhessen zurück, dieses Mal in verantwortlicher Position als Polizeivizepräsident. Natürlich hat sich hier einiges seit meinem Weggang verändert. Ich kenne aber noch die Strukturen und bin zuversichtlich, dass ich mich schnell eingewöhnen werde. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und insbesondere auf den fachlichen Austausch zur Bewältigung aller anstehenden Herausforderungen.“

Für diese Aufgabe bringt Marco Bärtl viel Fachwissen und beruflicher Erfahrung mit, die er zum Teil auch bereits in Mittelhessen gesammelt hat: Los ging es bei der Polizei im Jahr 1987, damals noch im mittleren Dienst. Nach einigen Jahren in verschiedenen Tätigkeiten bei der Schutz- und Kriminalpolizei in Mittelhessen und in Frankfurt im mittleren und später gehobenen Dienst schloss er 2011 das Studium für den höheren Dienst ab. Zudem erreichte er den Abschluss des Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg. Seine erste Verwendung als Polizeirat führte ihn nach Nordhessen, wo er zwei Jahre als stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kassel tätig war. Es folgten vier Jahre im Landespolizeipräsidium als Referent für den Bereich Sicherheit und Ordnung. Anschließend versah er noch kurz als Stabsleiter Dienst in Mittelhessen, bevor er 2017 als Leiter des Abteilungsstabs wieder nach Nordhessen kam. Während der Corona-Pandemie war er ein halbes Jahr im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport tätig und als Stabsleiter der Task Force verantwortlich für die Beschaffung der Pandemie-Schutzausstattung für die hessische Landesverwaltung.

Marco Bärtl ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Bad Arolsen.

Herborn: Parkplatzrempler

Bereits am Freitag (20.10.2023), in dem Zeitraum von 16:05 Uhr bis 16:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen VW Scirocco eines 54-jährigen Herborner und flüchtete anschließend. An dem Scirocco entstand ein Lackschaden am hinteren linken Kotflügel. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn (02771/4705-0) zu melden. (DH)

Greifenstein: Audi flüchtet nach Unfall

Auf der Landestraße 3044 zwischen Odersberg und Münchhausen ereignete sich am Mittwoch (01.11.2023), um 17:49 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Breitscheider fuhr mit seinem blauen Golf aus Richtung Münchhausen kommend in Richtung Odersberg. Auf dieser Strecke kam ihm ein Unbekannter mit seinem Audi auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Breitscheider versuchte noch auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Audi Fahrer hielt nicht an und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem aufgefundenen Außenspiegelteil dürfte es sich um einen Außenspiegel eines silbernen Audi A6/S6, A7 oder A8 ab dem Baujahr 09/22 handeln. Den Schaden an dem Golf beziffert die Polizei mit 3.000 Euro. An dem Audi dürfte an der linken Seite auch ein Schaden entstanden sein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Herborn (02772/4705-0) um Hinweise. (DH)

Dillenburg: Amtsgericht beschmiert

In dem Zeitraum von Freitag (27.10.2023), 16:00 Uhr, bis Montag (30.10.2023), 08:00 Uhr, besprühte ein Unbekannter die Hauswand des Gebäudes des Amtsgerichts. An die Hauswand Richtung Hofgarten sprühte er drei Schriftzüge in verschiedenen Farben. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0). (DH)

Wetzlar: Heizstrahler geklaut

Ein Unbekannter entwendete zwischen Dienstag (31.10.2023), 22:15 Uhr, und Donnerstag (02.11.2023), 10:30 Uhr, auf dem Kornmarkt aus dem Außenbereich eines Gastronomiebetriebs einen Heizstrahler der Marke Sunwood Dutch Design. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Wert des Heizstrahlers wird auf 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (DH)

Aßlar: Streit um Parkplatz

Auf dem Gelände eines Schnellrestaurants in der Hermannsteiner Straße kam es am Donnerstag (02.11.2023), um 18:37 Uhr, zu einer Bedrohung. Eine 21-jährige Wetzlarerin parkte ihren PKW auf dem Parkplatz. Ein unbekannter Ford Kuga Fahrer, der ebenfalls an dieser Stelle parken wollte, forderte sie auf, wegzufahren. Als die Wetzlarerin darauf nicht einging, drohte er nach deren Angaben ihre Reifen platt zu stechen und sie zu schlagen. Vermutlich fotografierte die junge Frau den weißen Kuga mit Weilburger Zulassung. Daraufhin ging die Begleiterin des Unbekannten offenbar auf sie zu, küsste sie im Nackenbereich und forderte sie auf das Foto wieder zu löschen. Anschließend bestellten die beiden Unbekannten dort Essen und fuhren davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (DH)