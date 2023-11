Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Rue de Carhaix“ kurz hinter der Einmündung zum Sudetenweg in Waldkappel ist am Donnerstag zwischen 15.50 Uhr und 17.30 Uhr ein geparkter roter Kia Stonic beschädigt worden. Verursacht wurde der Schaden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsausparken. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1500 Euro. Als verursachendes Fahrzeug kommt ein heller, eventuell weißer, Pkw in Betracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

59-Jähriger ist mehrfach wegen Betruges in Erscheinung getreten; Kripo sucht weitere Geschädigte

Gegen einen 59-jährigen Mann aus dem Ringgau hat das Fachkommissariat für Betrugsdelikte der Eschweger Kripo in der Vergangenheit in mehreren Fällen von Betruges ermittelt. Der Mann soll u.a. im Dezember 2022 als auch im Juli und September 2023 dadurch in Erscheinung getreten sein, dass er sich betrügerisch als Mitarbeiter der DEKRA ausgegeben hat, obwohl er dieser Organisation nicht angehört. Unter der Verwendung dieser erfundenen Legende hat sich der Mann dann offenbar verschiedentlichste Leistungen erschlichen. Der 59-Jährige soll u.a. in diversen Getränkemärkten im angeblichen Auftrag der DEKRA Getränke auf Kommission erhalten und darüber hinaus auch spezifische DEKRA-Dienstleistungen gegen Vorkasse angeboten haben. Die Kripo geht davon aus, dass der 59-Jährige mit der vorgetäuschten Legende noch in anderen Fällen in Erscheinung getreten ist und künftig auch in Erscheinung treten könnte. Die Kripo bittet darum, derartige Vorfälle unter 05651/925-0 anzuzeigen.

Wildunfall

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Freitagmorgen um 06.35 Uhr auf der L 3241 zwischen Weidhäuser Kreuz und Weidenhausen, am „Seilberg“ ein Reh erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall in die angrenzende Waldgemarkung davon. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 2500 Euro.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In der Jahnstraße in Sontra haben unbekannte Täter von einem grauen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-KF 204 im Wert von insgesamt 50 Euro geklaut. Der Wagen stand auf einem Parkplatz geparkt. Festgestellt wurde der Verlust der Kennzeichen am Donnerstag gegen 18.40 Uhr, die Tatzeit kann bis Montag 19.30 Uhr zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Parkrempler; Schaden 7500 Euro

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Freitagmorgen um 09.07 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße „Niedertor“ in Sontra einen Verkehrsunfall verursacht. Sie rangierte auf dem Parkplatz rückwärts und streifte dabei das Fahrzeug einer ebenfalls aus Sontra stammenden 52-jährigen Frau. Die Schäden an den Autos belaufen sich laut Unfallbericht auf 2500 Euro (Verursacherin) und 5000 Euro.