Diebstahl von zwei Wohnmobilen in Kassel: Tatverdächtiger mit gestohlenem Fahrzeug auf Autobahn bei Braunschweig gefasst

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: In der Nacht zum heutigen Freitag kam es im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke zu zwei Diebstählen von Wohnmobilen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täterbande gehen. In einem der beiden Fälle war auf der A 2 bei Wolfsburg bereits ein Tatverdächtiger mit dem gestohlenen Fahrzeug gefasst worden, noch bevor die Eigentümerin des Wohnmobils den Diebstahl bemerkte. Der von der Autobahnpolizei Braunschweig festgenommene 50-jährige Mann aus Polen wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von dem Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo im engen Austausch mit dem niedersächsischen Fachkommissariat geführt. Derzeit wird geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig hatte das auf der A 2 in Richtung Osten fahrende Wohnmobil mit Kasseler Kennzeichen gegen 3 Uhr in der Nacht angehalten und kontrolliert. Da der 50-jährige Fahrer aus Polen keinen Schlüssel für das Wohnmobil hatte und sich der Verdacht des Diebstahls ergab, nahmen die niedersächsischen Beamten Kontakt zur Kasseler Polizei auf. Als eine Streife des Polizeireviers Nord die Halterin des Wohnmobils daraufhin aufsuchte, stellte sich tatsächlich heraus, dass das Fahrzeug im Wert von 50.000 Euro im Laufe der Nacht im Ginsterweg gestohlen worden war. Die Kasselerin kann sich nun freuen, dass sie das sichergestellte Wohnmobil nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen kann.

Ebenfalls einen Wert von rund 50.000 Euro hat das zweite gestohlene Wohnmobil, von dem bislang trotz europaweiter Fahndung jede Spur fehlt. Das acht Jahre alte Fahrzeug, ein weißer Fiat Ducato mit dem Kennzeichen KS-ZZ 666, war in der Nacht in der Wolfsangerstraße, nahe dem „Wolfsgraben“, abgestellt. Der Besitzer hatte den Diebstahl am heutigen Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Wann genau in der Nacht die Tat stattfand, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Diebstählen gemacht haben, sich bei der der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.