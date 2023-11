Bedrohung während der Zugfahrt

Zu einer Bedrohung zum Nachteil einer Zugbegleiterin kam es heute

Morgen (3.11. / 5:30 Uhr) im ICE 1088 auf der Zugfahrt von Frankfurt a.M. in

Richtung Fulda. Ein 27-jähriger Mann aus Suhl soll der Zugbegleiterin mit Gewalt

gedroht haben, nachdem er zuvor aufgefordert wurde, den Zug bei Halt in Fulda zu

verlassen. Weiterhin soll er die Bahnmitarbeiterin beleidigt haben.

Vorausgegangen war eine Fahrscheinkontrolle, bei der der 27-Jährige keinen

gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.

Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Fulda nahm den 27-jährigen

Mann schließlich im Bahnhof Fulda vorläufig fest. Der polizeibekannte Mann

musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Revier begleiten.

Anschließend kam der 27-Jährige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Schlitz – Zeugenaufruf

Schlitz. Am Freitag (03.11.2023) kam es zwischen 15.55 Uhr und 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße 39a. Vermutlich beim Rangieren in eine freie Parklücke wurde ein geparkter silberfarbener Pkw Audi A3 am Heck der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachscahden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Lauterbach – Zeugenaufruf

Herbstein. Am Freitag (03.11.2023) kam es gegen 13.45 Uhr in der Hessenstraße, Höhe Hausnummer 54, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines beigefarbenen Pritschenwagens stieß beim Rangieren gegen das Vordach eines Hauses. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zudem flüchtigen Pritschenwagen, der durch das Unfallgeschehen ebenfalls einen Schaden ausweisen dürfte, liegen keine weiteren Informationen vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Krad

Fulda. Ein 18-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Hosenfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (02.11.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7:15 Uhr die L 3079 aus Richtung Hosenfeld kommend und wollte nach aktuellem Kenntnisstand den dortigen Kreisverkehr in Richtung Fulda auf die K 164 verlassen. Ein 27-jähriger Renault-Fahrer befuhr zeitgleich die L 3418 aus Richtung Westring kommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei stieß er aus noch unbekannten Gründen mit dem im Kreisverkehr befindlichen Krad-Fahrer zusammen. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 70-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (02.11.) leicht verletzt. Eine 83-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 17:30 Uhr den Horaser Weg aus Richtung Weimarer Straße kommend in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In Höhe der Hausnummer 62 stand die Fußgängerin nach momentanen Erkenntnissen neben einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und hatte bereits die Fahrertür geöffnet. Aus noch unbekannten Gründen stieß die Hyundai-Fahrerin mit dem rechten Außenspiegel gegen die 70-Jährige. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall

Bebra. Am Donnerstag (02.11.), gegen 20.10 Uhr befuhr ein VW-Caddy-Fahrer aus Wildeck die Heidaustraße aus Richtung „Neue Straße“ kommend in Richtung „Luisenstraße“. Eine Daimler-Fahrerin aus Bebra befuhr zu diesem Zeitpunkt die Luisenstraße aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Heidaustraße. Im Kreuzungsbereich Luisenstraße / Heidaustraße kam es dann aus derzeit noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch entstand Gesamtschaden von etwa circa 3.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Friedewald. Am Dienstag (31.10.), zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr, parkte ein 50-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Friedewald auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Alten Hersfelder Straße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen daran fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell. Von einem schwarzen Golf, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Am Schlehenbusch“ im Ortsteil Rönshausen abgestellt war, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (02.11.) die amtlichen Kennzeichen FD-XD 645. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

WhatsApp-Trickbetrug mit viertstelligem Schaden

Fulda. Mitunter geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang bedienen sich die Schwindler mittlerweile auch immer öfter des Messenger Dienstes WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Dienstag (31.10.) kontaktierten Schwindler eine 72-jährige Frau aus dem Landkreis Fulda mit dieser Masche. Die Dame glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies einen vierstelligen Gelbetrag an ein ihr unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Vereinsheim

Neuhof. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (02.11.) in ein Vereinsheim in der Straße „Am Küppel“ im Ortsteil Giesel ein. Die Täter öffneten dazu gewaltsam eine Eingangstür und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld, mehrere Flaschen Bier sowie einen Kanister mit Benzin im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und hinterließen 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Das amtliche Kennzeichen QA-MA 172 eines Sattelaufliegers stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (02.11.), gegen 16.30 Uhr und Freitagmorgen (03.11.), gegen 3.15 Uhr. Im Tatzeitraum stand der Anhänger auf einem Parkplatz in der Straße „Pfefferhöhe“ in Liederbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht in Tann

Tann – Am Donnerstag, den 02.11.2023, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr und 11:50 Uhr in der Brückenstraße in Tann, Ortsteil Günthers, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vor der Hausnummer 14 einen dort abgestellten VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, und Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.