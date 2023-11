Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Böller in Plastikmülltonne geworfen: Polizei hat erste Hinweise – Hanau/Lamboy

(fg) Nachdem es am Donnerstagmittag zum Brand einer Plastikmülltonne in der Breslauer Straße (einstellige Hausnummern) gekommen war, hat die Polizei erste Hinweise vorliegen. Demnach habe ein etwa 12 Jahre alter Junge mit schwarzen sowie lockigen Haaren gegen 13.30 Uhr einen Feuerwerkskörper angezündet und diesen in die Plastikmülltonne geworfen; die Mülltonne brannte daraufhin vollständig ab. Der Unbekannte trug eine dunkelblaue Jeans und ein T-Shirt. Eine Streifenbesatzung nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Audi Q5 entwendet – Offenbach/Bieber

(fg) Am frühen Donnerstagmorgen waren Autodiebe in der Philipp-Ullrich-Straße (60er-Hausnummern) zugange und entwendeten einen Audi Q5, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 7581 angebracht waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei Unbekannte am Diebstahl, der sich gegen 1.30 Uhr ereignete, beteiligt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des Q5 geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Essenslieferant beraubt – Offenbach/Nordend

(fg) Ein 16-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag per Fahrrad die Bestellung eines Restaurants auslieferte, wurde in der Goethestraße von einem Unbekannten angegangen und des mitgeführten Geldes beraubt. Der Radler war gegen 16.50 Uhr nahe der Schillerschule unterwegs, als ihm eine unbekannte Person auf dem dortigen Bürgersteig zuwinkte. Der 16-Jährige hielt nach eigenen Angaben an, sei dann angesprochen worden und habe im Anschluss unvermittelt ins Gesicht geschlagen bekommen. Hierdurch ging der Jugendliche zu Boden und war wohl kurzzeitig benommen. Währenddessen entnahm der etwa 30 Jahre alte Mann, der eine schmale Statur und einen braunen Bart hatte, Geld aus dem in der Lieferbox mitgeführten Portemonnaie. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Basecap sowie einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Blitzermeldung

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 45. Kalenderwoche 2023

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, Unfallschwerpunkten sowie an Wildgefahrenstellen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: