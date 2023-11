Main-Taunus: Die Polizei-News

Tätlichkeiten zwischen Jugendlichem und Fahrkartenkontrolleuren, Flörsheim am Main, Weilbacher Straße, Donnerstag, 02.11.2023, 15:23 Uhr

(jn)Am Donnerstagnachmittag kam es in Flörsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und zwei Fahrkartenkontrolleuren. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Um 15:23 Uhr sollte der 15-Jährige an der Bushaltestelle in der Weilbacher Straße von zwei 24 und 42 Jahre alten Kontrolleuren überprüft werden. Da es hier zunächst Unstimmigkeiten gab, soll sich ein Streit und kurz darauf ein Austausch von Tätlichkeiten entwickelt haben, bei dem ein Kontrolleur sowie der 15-Jährige leicht verletzt wurden. Zudem kam es zu wechselseitigen Beleidigungen und der Beschädigung einer Grundstücksmauer. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf, leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen alle drei Beteiligten ein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 15-Jährige im Besitz einer Fahrkarte gewesen.

Sexuelle Belästigung in S-Bahn,

Eppstein, S 2 Richtung Offenbach, Donnerstag, 02.11.2023, 09:00 Uhr

(wie)In der S 2 in Richtung Offenbach hat am Donnerstag ein Unbekannter bei Eppstein eine Jugendliche sexuell belästigt. Der Mann stieg in Eppstein oder Lorsbach in die S-Bahn-Line 2 nach Offenbach ein und setzte sich in einen Vierer-Sitzbereich gegenüber einer 16-Jährigen. Wenig später entblößte der Täter sein Geschlechtsteil und manipulierte daran herum, während er das Mädchen ansah. Die angewiderte 16-Jährige verließ sofort den Sitzbereich und stieg bei der nächsten Möglichkeit aus der Bahn. Der Unbekannte wird beschrieben als schlank, unter 175 cm groß, südländisch aussehend mit dunklem Hauttyp und dunklem Bart. Er trug eine hellgrüne Hose und eine hellgrüne Jacke mit dunklem Muster.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073-0. Zudem bittet die Polizei in solchen Fällen stets um sofortige Verständigung über den Notruf.

Mit Bierflasche geschlagen,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Volkerstraße, Donnerstag, 02.11.2023, gegen 17:15 Uhr

(jn)Ein 57-jähriger Mann aus Hattersheim ist am frühen Donnerstagabend in Hattersheim im Rahmen einer gefährlichen Körperverletzung verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach geriet der Geschädigte gegen 17:15 Uhr vor einem Kiosk in der Volkerstraße im Ortsteil Eddersheim in Streit mit einem 61-Jährigen aus Hattersheim. Dieser soll ihm im weiteren Verlauf eine Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben. Der Geschädigte musste medizinisch versorgt werden, wurde aber nicht schwer verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Abgelenkt und bestohlen,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Samstag, 28.10.2023, 11:30 Uhr

(jn)Bereits am vergangenen Samstag ereignete sich in Schwalbach ein Trickdiebstahl, bei dem eine ältere Frau in Schwalbach bestohlen wurde. Die Geschädigte erstattete erst am Donnerstag Anzeige. Nun sucht die Polizei nach einer etwa 30 Jahre alten, circa 1,75 Meter großen Frau mit osteuropäischem Erscheinungsbild, die blonde schulterlange Haaren hatte und gebrochenes Deutsch sprach. Ihr Begleiter soll ein rund 30-jähriger Mann mit dunklen Haaren gewesen sein.

Den Angaben der Geschädigten zufolge hielt sie sich gegen 11:30 Uhr im Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäftes am Marktplatz auf, als sie von der Täterin angesprochen und abgelenkt wurde. Den Moment der Ablenkung nutzte der männliche Begleiter der Frau, um die Geldbörse aus der Einkaufstasche der 84-jährigen Seniorin zu stehlen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt, noch bevor die Dame den fehlenden Geldbeutel an der Kasse bemerkte.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Vandalismus-Schaden an Mercedes,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Frankfurter Straße, Montag, 30.10.2023, 04:53 Uhr bis Dienstag, 06:31 Uhr

(jn)Zwischen Montag- und Dienstagmorgen wurde im Hofheimer Stadtteil Marxheim ein Mercedes von Vandalen erheblich beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Frankfurter Straße, als der oder die Täter das Fahrzeug im rückwärtigen Bereich zerkratzte und einen Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro verursachte.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt nach Fußgängerkontakt und verletzt sich, Hofheim am Taunus, Ostendstraße, Donnerstag, 02.11.2023, 07:53 Uhr

(jn)Ein augenscheinlich betrunkener Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen schwer gestürzt, nachdem er einen Fußgänger touchiert hatte. Um 07:53 Uhr befuhr der 53-jährige Hofheimer die Ostendstraße auf seinem Velo in Fahrtrichtung Schule. Hier berührte er einen 30-jährigen Fußgänger beim Passieren, woraufhin er die Kontrolle verlor, stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Während der 30-Jährige unverletzt blieb, musste der Radler, der ersten Erkenntnissen folgend unter Alkoholeinfluss stand, stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Hier wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Ford Focus angefahren und geflüchtet, Eschborn, Im Hansengraben, Donnerstag, 02.11.2023, 14:30 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 05:15 Uhr

(jn)In Eschborn kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Ford Focus erheblich beschädigt wurde. Der Pkw parkte zwischen 14:30 Uhr und 05:15 Uhr „Im Hansengraben“, als ein unbekanntes Fahrzeug den Ford beim Vorbeifahren touchierte. Obwohl ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, flüchtete der Autofahrer oder die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 8 Bereich Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.