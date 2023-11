Wiesbaden: Die Polizei-News

Schockanruf bringt Frau zu Geldübergabe, Limburg,

Wiesbaden, Donnerstag, 02.11.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist eine Betrügerbande mit einem Schockanruf bei einer

Limburgerin erfolgreich gewesen. Da es den ganzen Donnerstag über vermehrt zu

Betrugsversuchen im Landkreis Limburg-Weilburg kam, hatte die Polizei bereits

die Banken informiert, damit die Kunden bei Abhebungen von höheren Geldbeträgen

aufgeklärt werden und Betrugsfälle somit verhindert werden können. Bei einer

66-Jährigen in Limburg meldeten sich ebenfalls Betrüger per Telefon und gaben

vor, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall Menschen getötet habe. Die

schockierte Frau ging den Anrufern auf den Leim und besorgte Bargeld, um dieses

als Kaution zur Freilassung der Tochter an einen Abholer zu übergeben. Da das

Geld aufgrund ausreichender Barmittel im Haus nicht bei einer Bank geholt wurde,

war eine Warnung der Frau nicht möglich. Die Täter verwickelten die 66-Jährige

geschickt in ein Dauergespräch am Mobiltelefon, sodass sie für die echte Polizei

oder Familienangehörige auf der Fahrt zu den Übergabeorten nicht mehr erreichbar

war. Eine Vielzahl an Streifen der Polizei fahndete nach dem Pkw der Frau, sie

konnte aber erst nach der zweiten Geldübergabe entdeckt und angehalten werden.

Bis dahin hatte sie bereits zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr in Limburg vor

einem griechischen Restaurant, wahrscheinlich in der Diezer Straße, und

anschließend gegen 22:30 Uhr in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden Bargeld an

einen Abholer übergeben. Anschließend forderten die Täter weiteres Geld, was sie

jedoch nicht erhielten. Der Abholer wurde als circa 170 bis 175 cm groß, 25 bis

30 Jahre alt, mit schwarzen kurzrasierten Haaren und kräftiger Statur

beschrieben. Er trug dunkle Kleidung mit einer schwarzen Jacke. Insgesamt

entstand ein Vermögensschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei

ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben

sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der

Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die

Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck

setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf.

Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem

Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den

meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten,

Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an

ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die

Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen

Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, Donnerstag, 02.11.2023, 00:30 Uhr bis 06:00

Uhr

(jb)Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Wiesbaden-Nordenstadt zu einem

Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus. Zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr drangen

die unbekannten Täter durch die Eingangstür in das Haus in der Heerstraße ein.

Hier durchsuchten sie das Wohnzimmer. Sie entwendeten Wertgegenstände und

Kleidung im Wert von mehrere Hundert Euro. Nachdem sie das Haus verlassen hatten

entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 –

345 – 0 entgegen.

Pedelec aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis

Donnerstag, 02.11.2023, 08:00 Uhr

(jn)Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen in Biebrich zugeschlagen und ein

Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der oder die bislang

unbekannten Täter drangen zwischen Dienstagnachmittag auf unbekannte Art und

Weise in eine Tiefgarage in der Rheingaustraße ein. Dort entwendeten sie das

angeschlossene Velo des Herstellers Pegasus, Typ Premio Evo 10 Lite und

flüchteten unerkannt. Das Fahrrad ist rot-schwarz und hat verfügt über einen

schwarzen Fahrradkorb.

Hinweise zum Verbleib des Rades oder der Tat erbittet das 4. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 2340.

Einbruch in Schule,

Wiesbaden, Kurt-Schuhmacher-Ring, Mittwoch, 01.11.2023, 22:00 Uhr bis

Donnerstag, 02.1.023, 08:00 Uhr

(jb)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in

Wiesbaden in eine Schule ein. Im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr gelangten

die Täter auf unbekannte Weise in die Schule im Kurt-Schumacher-Ring. Hier

brachen sie im 1. Obergeschoss eine Bürotür auf und öffneten Schränke. Bisher

ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Anschließend verließen sie die

Schule und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden

von geschätzten 200.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-2340

entgegen.

Versuchter Einbruch in Behindertenwerkstatt, Wiesbaden, Hagenauer Straße,

Donnerstag, 02.11.2023, um 02:26 Uhr

(jb)Am Donnerstag In den frühen Morgenstunden kam es in Wiesbaden zu einem

versuchten Einbruch in eine Behindertenwerkstatt. Um 02:26 gingen die

unbekannten Täter an eine seitliche Notausgangstür der in der Hagenauer Straße

gelegenen Werkstatt. Sie öffneten die Tür mit einem Werkzeug und verschafften

sich so Zugang zum Haus, wo sie mehrere Büroschränke öffneten, jedoch ersten

Erkenntnissen nach nichts entwendet. Im Anschluss verließen sie das Haus und

entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 –

345 – 0 entgegen.

Diebe schlitzen Dach von Cabrio auf,

Wiesbaden, Roonstraße Ecke Westendstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 23:00 Uhr bis

Donnerstag, 02.11.2023, 09:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Langfinger das Dach eines in der

Roonstraße in Wiesbaden geparkten Pkw der Marke Jaguar aufgeschlitzt, um in den

Innenraum zu gelangen. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:10 Uhr, stellte der

Besitzer des Jaguar XKR fest, dass das Dach des Cabrios in der Nacht zuvor mit

einem Gegenstand aufgeschlitzt und der Innenraum durchwühlt worden war. Aus dem

Pkw fehlte nichts. Eine daraufhin verständigte Polizeistreife sicherte am Tatort

Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Durch das gewaltsame Öffnen des

Daches entstand Sachschaden am Fahrzeug von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Cabrio-Dach beschädigt – 7.000 Euro Schaden, Wiesbaden,

Albrecht-Dürer-Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag,

02.11.2023, 13:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag hatten es

Unbekannte auf ein Audi Cabriolet abgesehen. Das Cabrio parkte in der

Albrecht-Dürer-Straße, als der oder die unbekannten Täter das Dach beschädigten

und einen Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro verursachten.

Zeugenhinweise werden von dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 2340 erbeten.

Keine Chance für Einbrecher – Polizei berät an einem Informationsstand,

Wiesbaden-Schierstein, Hans-Römer-Platz, Dienstag, 07.11.2023, 10:00 Uhr bis

14:00 Uhr

„Bei uns ist nichts zu holen“ oder „Wenn die wollen, kommen die überall rein“

sind Vorurteile, die wir als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte häufig zu hören

bekommen. Auch die Ansicht „Die Versicherung zahlt doch alles“ wird oft

vertreten. Liebgewonnene Erinnerungsstücke kann allerdings auch die beste

Versicherung nicht ersetzen.

Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs kann man zudem oft als

die größeren Schäden bezeichnen. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses

bedarf nicht selten eines langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen,

dass ein Einbrecher in der eigenen Wohnung oder im Haus war.

Kommen Sie deshalb zuerst zu uns, bevor der Einbrecher zu Ihnen kommt.

Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Sie sich bei den Fachleuten der Polizei auf

dem Hans-Römer-Platz in Wiesbaden-Schierstein in Sachen Einbruchsschutz beraten

lassen. Die Beamtinnen und Beamten zeigen Ihnen die Schwachstellen einer

Immobilie auf und zeigen Lösungsmöglichkeiten von technischen Sicherungen, um es

dem Einbrecher schwerer zu machen.

Kommen Sie vorbei. „Wir sind für Sie da!“

Polizeipräsidium Westhessen

(Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187

Wiesbaden Tel.: 0611-345-1616, e-Mail: beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die

kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrunkener verursacht Unfall mit 14 beschädigten

Fahrzeugen, Idstein, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.11.2023, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Betrunkener auf der A 3 bei Idstein

einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem 14 Fahrzeuge beschädigt wurden. Der

30-Jährige befuhr mit einem VW die A 3 in Richtung Köln. Zwischen den

Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg verlor er in einem Baustellenbereich

die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit Leitbaken, der

provisorischen Fahrbahntrennung und einem Sattelzug. Aufgrund der über die

Fahrbahnen verteilten Trümmerteile wurden in der Folge zwölf weitere Fahrzeuge

beschädigt, einer der Fahrer erlitt hierdurch eine leichte Verletzung. Sechs der

beschädigten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher „erzielte“ bei einem Atemalkoholtest

ein Ergebnis von knapp 1,3 Promille und wurde daher für eine Blutentnahme mit

zur Dienststelle genommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Die

Autobahnpolizei schätzt den Schaden auf insgesamt circa 35.000 EUR.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr – Polizei sucht

Zeugen, Hohenstein, Kreisstraße 687 (Bleidenstädter Weg), Donnerstag,

02.11.2023, 07:00 Uhr

(jb)Am Donnerstag kam es in Hohenstein zwischen Born und Breithardt zu einer

Verkehrsunfallflucht. Eine 56-jährige Frau aus Wiesbaden befuhr um 07:00 Uhr mit

ihrem Ford die K 687 von Hohenstein-Born in Richtung Hohenstein-Breithardt. Ihr

entgegen fuhr ein unbekanntes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge stießen hierbei seitlich

zusammen. Der oder die Unfallgegnerin der Ford-Fahrerin hält nicht an und

entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entsteht ein Sachschaden von ca.

300.- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Taunusstein, Aarstraße / Landesstraße 3273, Donnerstag, 02.11.2023, 8:09 Uhr

(jb)Am Donnerstag kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem Verkehrsunfall mit

Sachschaden. Eine 23-jährige Fahrerin aus Taunusstein befuhr um 08:09 Uhr mit

ihrem Peugeot die Aarstraße in Taunusstein-Neuhof in Richtung Eschenhahn. Im

Kreuzungsbereich mit der L 3273 war zu der Zeit eine 22-jährige Frau aus

Niedernhausen mit ihrem Smart aus Richtung Engenhahn kommend unterwegs und

beabsichtigte, nach links in Richtung Taunusstein-Wehen abzubiegen. Sie übersah

hierbei die vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin und fuhr ihr mit der

Fahrzeugfront in die Beifahrerseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von insgesamt ca. 15.500.- Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Ulmenstraße, Freitag,

03.11.2023, gg. 03:45 Uhr

(jb)Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus

in Niedernhausen einzubrechen. Gegen 03:45 Uhr betraten die Täter das Grundstück

und warfen eine Fensterscheibe im Kellergeschoss ein. Eine Hausbewohnerin wurde

aufgrund des Lärms wach und schaltet das Licht ein. Die Täter entfernten sich

daraufhin in unbekannte Richtung. Das Haus selbst wurde durch die Täter nicht

betreten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500.- Euro. Hinweise nimmt

die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Supermarkt

Idstein, Walsdorfer Straße, Montag, 30.10.2023, 00:00 Uhr bis Dienstag,

31.10.2023, 19:50 Uhr

(jb) Zwischen der Nacht zum Montag und Dienstagabend kam es In Idstein zu

Sachbeschädigungen an einem Supermarkt. Unbekannte Täter schossen vermutlich mit

einer Luftdruckwaffe oder einer Schleuder auf eine Fensterscheibe des

Supermarktes in der Walsdorfer Straße. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzten 3.000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.