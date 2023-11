Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Freitag (27.10.) zwischen 13.20 Uhr und 14.30 Uhr wurde in

Lorsch in der Römerstraße, in Höhe eines Einkaufsmarktes, ein abgestellter

grauer Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Ford wurde

hinten links an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Hierbei entstand ein

Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots) – Am Freitag (03.11.), zwischen 09:02 Uhr und 09:16 Uhr wurde

ein in der Neckarsteinacher Straße gegenüber einer Bank geparkter PKW Audi Q7

von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem verursachenden

Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen PKW, der den geparkten Audi am

hinteren linken Kotflügel streifte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000,-

Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nehmen der Polizeiposten Hirschhorn unter der

Telefonnummer 06272-93050 oder die Polizeistation Wald-Michelbach unter der

Telefonnummer 06207-94050 entgegen.

Hirschhorn / Neckarsteinach: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Hirschhorn / Neckarsteinach (ots) – Unbekannte haben zwischen 22.45 Uhr am

Dienstagabend (31.10.) und 3.40 Uhr am Mittwochmorgen (1.11.) in Hirschhorn und

Neckarsteinach mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt

der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Unter anderem in der Burgenstraße und Schillerstraße in Neckarsteinach, am

Schloss Hirschhorn sowie auf einem Parkplatz in der Jahnstraße beschmierten die

Kriminellen Hauswände, Fahrzeuge oder Bauzäune mit blauer, weißer und schwarzer

Farbe. Aufgrund des Inhalts gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen

den Taten aus und vermuten, dass die Täter ein Fahrzeug genutzt haben dürften.

Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren, vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalinspektion Staatsschutz

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Rohrheim: Ungebetener Gast entwendet Schmuck aus Haus / Polizei ermittelt nach Diebstahl

Groß-Rohrheim (ots) – Nachdem eine Hausbewohnerin in der Augrabenstraße am

Donnerstagmittag (2.11.) gegen 12.45 Uhr einen fremden Mann an ihrem Haus

bemerkte, flüchtete der Dieb mit seiner Beute auf einem Fahrrad.

Zuvor gelangte der Kriminelle offenbar unbemerkt durch die Haustür in das

Einfamilienhaus und suchte dort nach Wertgegenständen. Nach bisherigen

Erkenntnissen fand der Dieb Schmuck. Bei seiner anschließenden Flucht lief er

der Bewohnerin über den Weg. Er stieg auf dein Fahrrad und fuhr davon.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er

hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Zur

Tatzeit trug er ein dunkles Oberteil, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Das

Fahrrad, auf dem der Mann flüchtete, war dunkel- beziehungsweise olivgrün.

Wenn Sie Hinweise auf den Dieb geben können oder andere verdächtige

Wahrnehmungen in diesem Bezug gemacht haben, werden Sie gebeten, sich bei dem

Kommissariat 42 unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Viernheim: Durstige Diebe in Schrebergartenanlage / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Kriminelle verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag

(31.10.), 16 Uhr und Mittwochmittag (1.11.), 14 Uhr, Zutritt zu mehreren

Gartenhütten in einer Schrebergartenanlage in der Straße „Am Wiesenweg“. Um in

die Hütten zu gelangen, beschädigten die Unbekannten mehrere Türen. Nach

bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe Tee sowie Kaffee und flüchteten

anschließend unbemerkt.

Auf ihrem Beutezug verursachten die Kriminellen nach momentanem Erkenntnisstand

einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 42 nehmen Hinweise zu dem Sachverhalt unter der

Telefonnummer 06204/9377-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Pfefferspray bei handfester Auseinandersetzung eingesetzt

Darmstadt (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren

Personen am Luisenplatz am späten Donnerstagnachmittag (2.11.) haben

Polizeistreife einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Gegen 16.20 Uhr

alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den zunächst verbalen

Streit im Umfeld des Darmstädter Monuments, der in der Folge eskalierte.

Umgehend wurden Polizeistreifen zur Örtlichkeit geschickt. Nach bisherigen

Erkenntnissen soll der polizeibekannte 31-Jährige Reizstoff während der

körperlichen Auseinandersetzung versprüht haben. Mehrere umstehende Personen

klagten daraufhin über Augen- und Atemwegsreizungen. Eine ärztliche Betreuung

war jedoch nicht notwendig. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen

werden. Wie viele Personen genau beteiligt waren und ob noch jemand Pfefferspray

versprüht hatte, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen der Darmstädter

Kriminalpolizei zeigen. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat 35 unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Wixhausen: Weißer Audi A6 (DA-SM 405) gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf einen weißen Audi A6 hatten es Kriminelle in der Nacht auf

Donnerstag (2.11.) abgesehen. Das Auto war zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 5.40

Uhr am nächsten Morgen auf dem Parkplatz vor einem Anwesen im

Wilhelm-Walcher-Weg abgestellt. Im Tatzeitraum entwendeten die bislang noch

unbekannten Täter das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-SM 405 und

suchten das Weite. Wie sie den Wagen, der einen Wert von mehreren Zehntausend

Euro hat, öffnen und starten konnten, steht aktuell noch nicht fest. Das

Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib des

Audis geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Mörfelden, Bürstadt, Dieburg: Zu schnell unterwegs / Zivilfahnder stoppen mehrere Fahrzeuge

Mörfelden, Bürstadt, Dieburg (ots) – Gleich vier

Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten Zivilfahnder am Donnerstag (2.11.)

innerhalb kürzester Zeit auf südhessischen Autobahnen und Bundesstraßen fest.

Bereits morgens erwischten sie einen 53-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug auf

der Autobahn 5 bei Mörfelden unterwegs war und die in diesem Bereich zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 28 km/h überschritt. Da er keinen festen

Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in

Höhe von 200 Euro bezahlen.

Eine Geldbuße von ebenfalls 200 Euro erwartet darüber hinaus einen 59-jährigen

Autofahrer. Er überschritt auf der Bundesstraße 47 bei Bürstadt die dort

erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 39 km/h und muss deswegen

zusätzlich mit einem Punkt rechnen.

Noch teurer wird es allerdings für zwei Männer auf der Bundesstraße 45 zwischen

Dieburg und Hanau. Statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fuhr

ein 56-jähriger Fahrer eines BMW ganze 121 km/h. Ihn übertraf lediglich noch ein

24-Jähriger mit seinem Mercedes. Bei ihm stellten die Beamten statt der

zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h eine Überschreitung von satten 42

km/h fest. Beiden Autofahrern drohen, neben einer Strafe von 320 Euro, zwei

Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Seeheim-Jugenheim: Mit 1,26 Promille am Steuer / Streife nimmt 51-Jährige vorläufig fest

Seeheim-Jugenheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt hat in der

Nacht zum Freitag (3.11.) eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt und

vorläufig festgenommen. Gegen 1.30 Uhr war den Beamten der Wagen der 51-Jährigen

im Bereich der Heidelberger Straße aufgrund der unsicheren Fahrweise

aufgefallen. Es folgte daher eine Kontrolle im Grundweg. Hierbei fiel einem

Polizisten deutlicher Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum des Fahrzeugs

dran. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht,

dass sich die Verkehrsteilnehmerin aus Seeheim-Jugenheim alkoholisiert hinter

das Steuer gesetzt hatte. Der Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es folgte

die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. In dem eingeleiteten

Verfahren muss sich die 51-Jährige jetzt wegen des Verdachts der

Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Festnahmeerfolg nach versuchtem Sexualdelikt – 35-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ermittlungserfolg für die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei: Ein Mann aus Mainz ist am Mittwoch (1.11.) einem Haftrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts, bei dem eine 14-Jährige von einem Mann am 25. Oktober im Bereich der Mainbrücke angegriffen worden war (wir haben berichtet), fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Nach intensiver Ermittlungsarbeit geriet ein 35 Jahre alter Mann aus Mainz in das Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Mainzer Polizei konnte der Tatverdächtige schließlich am Dienstag (31.10.) festgenommen und dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim übergeben werden.

Er musste sich am darauffolgenden Tag vor einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Wegen unter anderem des Verdachts der versuchten Vergewaltigung schickte er den 35 Jahre alten Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen dauern derzeit noch an.

Kelsterbach: Fahrzeugteile im Visier von Kriminellen – Zeugenaufruf der Polizei

Ein in der Straße „Langer Kornweg“ abgestellter BMW geriet zwischen Mittwoch (1.11.) und Donnerstag (2.11.) in den Fokus bislang unbekannter Täter. Um an Fahrzeugteile zu gelangen, beschädigten sie unter anderem die Karosserie und bauten letztlich einen Scheinwerfer aus. Diesen ließen sie jedoch zurück und traten ohne Beute ihre Flucht an.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.