Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oberotterbach (ots) – Am 01.11.2023 im Zeitraum von 12:30-20:45 Uhr wurde in Oberottberach auf Höhe der Oberdorfstraße 74 ein geparktes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand an der Fahrerseite durch den Verkehrsunfall ein Streifschaden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots) – Im Rahmen von Verkehrskontrollen mussten gestern, den 02.11.2023, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr gleich zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ein Kraftfahrzeug führten.

Zunächst wurde bei einem 41- Jährigem PKW-Fahrer und schließlich bei einem 27-Jährigem E-Scooter-Fahrer in der Steinfelder Straße drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Scheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) – Im Zeitraum vom 31.10.-02.11.2023 wurde in der Kurt-Schumacher-Str in Offenbach an der Queich bei einem PKW die vordere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Im Anschluss wurde durch unbekannte Täter Münzgeld entwendet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei rät, keinerlei Wertsachen im Auto zu belassen.

Weitere Verhaltenshinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Unfallflucht am Volksbank-Parkplatz

Annweiler am Trifels (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 17 Uhr bis Freitag 07 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der VR Bank in der Quodgasse ein weißer Pkw Mercedes mit SÜW-Kennzeichen durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.