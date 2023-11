Straßenraub – Täter flüchten

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am 01.11.2023 gegen 04:44 Uhr wurde ein Fußgänger von hinten angegriffen, der mit Kopfhörern im Ohr auf dem Gehweg der Straße „Am Fort Gonsenheim“ lief. Der 27-jährige Mann wurde plötzlich von 2 unbekannten Personen von hinten gestoßen und stürzte zu Boden.

Die Täter traten im Anschluss auf Kopf und Oberkörper ein und forderten Geld von ihm. Als der Mainzer seine Geldbörse herausnahm, wurde sie von den Tätern entrissen und Geld sowie eine Debitkarte entnommen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Dr.Martin-Luther-King-Weg.

2 männliche Personen

ca.170-180cm groß

ca.19-25 Jahre alt

sprachen akzentfreies deutsch

Eine eingeleitete Fahndung nach den 2 Tätern verlief erfolglos. Der Mainzer erlitt Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mann bedroht Reisende und leistet Widerstand

Mainz (ots) – Am 2. November 2023 gegen 1:30 Uhr informierte der Zugbegleiter eines Zuges die Bundespolizei Mainz darüber, dass ein Mann Reisende belästigt und bedroht. Beim Halt in Mainz konnten die Bundespolizisten mehrere Geschädigte sowie den 25-jährigen Deutschen antreffen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann auf dem Rückweg vom Fußballspiel Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt war.

Am Bahnhof Köln Messe/Deutz entwendete er einem Fußballfan von Eintracht Frankfurt dessen Fanschal und warf diesen in den Gleisbereich. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte stiegen daraufhin in den Zug. Im Zug beleidigte und bedrohte der Mann, obwohl dieser ebenfalls Fußballfan von Eintracht Frankfurt ist, den Geschädigten und weitere Reisende.

Der 25-Jährige beleidigte nach der Ankunft in Mainz die Polizisten und versuchte der Kontrolle zu entziehen. Außerdem verhielt er sich aggressiv und schlug nach den Beamten. Daraufhin wurde er von gefesselt und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz gebracht.

In der Dienststelle leistete er weiterhin Widerstand, woraufhin er in Gewahrsam genommen. Es konnte ein Atemalkoholwert von 0,63 Promille sowie der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt. Gegen 5.00 Uhr konnte er die Dienststelle verlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Nötigung und Bedrohung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbruch in Gebäude der Uni Mainz

Mainz – Bretzenheim (ots) – Durch eine Mitarbeiterin der Johannes-Gutenberg Universität wurde am 01.11.2023 mitgeteilt, dass in der Nacht zuvor in ein Uni-Gebäude in der Albert-Schweitzer-Str. in Mainz eingebrochen wurde. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und beschädigte im Inneren eine weitere Tür.

Genaue Angaben zum Stehlgut konnten bisher noch nicht gemacht werden. Am Tatort wurde eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Wer vom 31.10.2023, 17Uhr – 01.11.2023, 10 Uhr, Auffälligkeiten im Bereich Mainz-Bretzenheim bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Imbiss

Mainz-Mombach (ots) – Am 01.11.2023 wurde der Kriminaldauerdienst über den Einbruch in einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Dalheimer Wiese in Mainz informiert. Bei dem freistehenden Imbiss-Pavillon verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe. Es wurden vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.

Wer in der Zeit vom 31.10., 22:00 Uhr – 01.112023, 11:15 Uhr Auffälligkeiten in Nähe des o.g. Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Taschendiebstähle gemeldet

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag 02.11.23, wurden 3 Fälle von Taschendiebstahl im Stadtgebiet gemeldet. Bei einem der Fälle meldete sich ein 25-jähriger Hesse bei der Polizei, und gab an, dass ihm am 01.11.23 sein Smartphone aus der Tasche gestohlen wurde. Er war gegen Mitternacht im Bus vom Höfchen in Richtung Mainzer Hauptbahnhof gefahren.

Kurz nach dem Aussteigen bemerkte er das Fehlen seines Handys. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor.

Zum Schutz vor Taschendieben sollten Wertsachen in Innentaschen von Jacken sowie Rucksäcken und Taschen aufbewahrt werden! Informationen zum Thema „Taschendiebstahl“ sind auf der nachfolgenden Internetseite zu finden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Kreis Mainz-Bingen

Ein E-Scooter-Fahrt mit Folgen

Bingen (ots) – Am 03.11.2023 gegen 08:50 Uhr wird durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bingen im Bereich der Mainzer Straße ein E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 41-jährige Fahrzeugführer zeigt im Verlauf der Kontrollmaßnahme mehrere Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum auf, welche sich durch einen später durchgeführten Schnelltest bestätigen lassen.

Beim Fahrzeugführer wird entsprechend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verhindert. Er wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.