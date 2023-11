Im Drogenrausch Unfall verursacht (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am späten Donnerstagabend wurde eine Streife der Polizei in die Landolfstraße in Hohenecken gerufen. Ein Auto war dort durch einen Maschendrahtzaun gebrochen und hing nun an einer Mauer herab. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 23-jährige Autofahrer über die Landolfstraße in Richtung B270. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er auf der regennassen Fahrbahn, in einer Linkskurve, die Kontrolle über den Mitsubishi Kleinwagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er den Zaun einer Kirche, wo der Wagen schließlich in Schräglage zum Stehen kam.

Vorher streifte er noch einen BMW, der auf dem Parkplatzt abgestellt war.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss über den Drogenkonsum geben.

Der Mann muss sich jetzt sowohl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss, als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |kfa

Betroffene Kerwe-Besucher gesucht

Kaiserslautern (ots) – Nur wenige Tage nach der Oktober-Kerwe ist es den polizeilichen Ermittlern im „Haus des Jugendrechts“ gelungen, 3 Täter zu ermitteln, die mutmaßlich an einer Schlägerei beteiligt waren. Gesucht werden jetzt allerdings noch Menschen, die bei der Auseinandersetzung möglicherweise verletzt wurden.

Zu dem Handgemenge war es gleich am ersten Kerwe-Abend (20.10.) auf dem Messeplatz gekommen. Der Polizei liegen inzwischen Videoaufnahmen vor, auf denen ein Gerangel mit mehreren Beteiligten zu sehen ist.

Am Tatabend konnten die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort weder Geschädigte noch Täter ausfindig machen. Mit Hilfe des Videos konnten allerdings in der Folge 3 Personen identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 19 Jahren sowie die Suche nach den weiteren Beteiligten dauern an.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch nach einer Frau und einem Mann, die als Kerwe-Besucher unfreiwillig in die Auseinandersetzung gerieten. Die Frau wurde durch das Gerangel zu Boden gerissen, ein älterer Mann in einer roten Jacke kam ihr zu Hilfe.

Diese beiden Personen sowie weitere Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

Beim Einkauf bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während sie sich in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße aufhielt, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Seniorin bei der Polizei anzeigte, trug sie beim Einkaufen am Vormittag einen Stoffbeutel unter dem Arm, in dem sich auch ihr Bargeld und ihre persönlichen Dokumente befanden.

Erst an der Kasse stellte die 81-Jährige fest, dass der Reißverschluss des Beutels offenstand und ihr Geldbeutel sowie die Dokumente verschwunden waren. Hinweise auf mögliche Diebe konnte die Dame leider nicht geben; es war ihr niemand aufgefallen.

Zeugen, die sich ebenfalls zwischen 10 und 10.30 Uhr in dem Markt aufgehalten und möglicherweise etwas beobachtet haben, können sich unter Tel: 0631 369-2620 an die Kriminalpolizei wenden. |cri

Versuchte und vollendete Einbrüche

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Einbrecher waren über den Feiertag im Altstadt Bereich aktiv. Am Donnerstag wurden der Polizei mehrere versuchte und vollendete Einbrüche in gewerblich genutzte Gebäude rund um die Steinstraße gemeldet. Bei allen liegt die Tatzeit zwischen Dienstag 18 Uhr und Donnerstag 09 Uhr.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe sowie der Vorgehensweise gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Zwar blieb es bei der Mehrzahl der gemeldeten Fälle beim Versuch, in die jeweiligen Objekte einzudringen, ohne dass die Täter Beute machen konnten, dennoch entstand überall Sachschaden durch das (versuchte) Aufhebeln von Türen.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum im Innenstadtbereich verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter Tel: 0631 369-2620 entgegen. |cri

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Zum dritten Mal innerhalb einer Woche steht in Kaiserslautern wieder alles im Zeichen des Fußballs. Am Samstag (4. November) öffnet das Fritz-Walter-Stadion um 11 Uhr seine Tore für das Zweitliga-Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters werden zum Spiel rund 40.000 Zuschauer erwartet, wobei es sich, bis auf wenige hundert Fußballinteressierte aus Franken, überwiegend um Fans der „Roten Teufel“ handeln dürfte.

Das heißt: Der Betzenberg ist zwar im Gegensatz zu den beiden zurückliegenden Spielen nicht ausverkauft, auf den Straßen dürfte es dennoch wieder voll werden, zumal die Anreise zeitlich noch mit dem üblichen Wochenendverkehr zusammen fällt. Das bedeutet auch diesmal: Reisen Sie am besten frühzeitig an und planen Sie auch Zeitpuffer ein, denn Verkehrsbeeinträchtigungen und entsprechende Wartezeiten lassen sich bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung kaum vermeiden!

Die gute Nachricht: Neben den beiden großen P+R-Parkplätzen im Bereich KL-Ost(Schweinsdell) sowie an der Universität steht diesmal auch der Messeplatz größtenteils wieder als Parkraum zur Verfügung. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Unsere dringende Bitte an alle Stadionbesucher: Bitte versuchen Sie nicht, einen Parkplatz in Stadionnähe zu finden! Gerade im Bereich der Kantstraße sind insbesondere nach dem Spiel Beeinträchtigungen zu erwarten, damit die Shuttlebusse möglichst zügig und ungehindert pendeln können. Dafür ist es wichtig, dass die Straße (auch von Fußgängern) frei gehalten wird!

Wir empfehlen: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar.

Weder vor noch nach dem Spiel ist eine Schließung des Elf-Freunde-Kreisels geplant, so dass die Fußwege zwischen Bahnhof und Stadion frei passierbar sein werden. Lediglich für Fahrzeuge wird der Kreisel in der Hauptanreise- und -abreisezeit vorübergehend gesperrt, um die Sicherheit für Fußgänger

gewährleisten zu können.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite ebenfalls noch einmal alle wichtigen Infos für das morgige Spiel zusammengefasst:

https://fck.de/de/fan-infos-zum-heimspiel-gegen-die-spvgg-greuther-fuerth-2/

Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz

Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri

Trickbetrüger mit „Shoulder Surfing“ am Werk

Kaiserslautern (ots) – Ein Fall von sogenanntem „Shoulder Surfing“ ist am Donnerstag aus der Innenstadt gemeldet worden. Leider war der Trickbetrüger erfolgreich, er erbeutete zunächst die Bankkarte einer 50-jährigen Frau, und mit dieser Karte hob er anschließend von ihrem Konto mehrere hundert Euro ab.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, kräftige Statur und schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, denen der Mann in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet aufgefallen ist, möglicherweise im Umfeld von Bankfilialen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei, Telefon 0631 369-2620, in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindrücklich vor der Masche der „Shoulder Surfer“, die sich absichtlich ganz nah bei ihren Opfern aufhalten, während diese ihre Bankgeschäfte an Automaten erledigen. Ihr Ziel ist dabei, die PIN-Eingabe zu beobachten.

Anschließend lenken die Betrüger ihre Opfer mit einem Trick ab, bevor der Automat die Bankkarte wieder ausgibt – um sich dann in einem unbeobachteten Moment die Karte zu greifen. Während das Opfer denkt, dass der Automat die Karte einbehalten hat, und das Bankgebäude verlässt, nutzt der Täter die vorher ausgespähte PIN, um das Konto zu plündern.

Unsere Empfehlung: Wenn Ihnen bei Bankgeschäften jemand zu dicht auf die Pelle rückt, fordern Sie die Person auf, Abstand zu halten! Stellen Sie sicher, dass niemand die Eingabe Ihrer PIN beobachten kann. Und lassen Sie sich nicht ablenken, solange Sie Ihre Bankkarte und Ihr Bargeld noch nicht wieder in den Händen halten. Egal, was Unbekannte in diesem Moment von Ihnen wollen, bleiben Sie aufmerksam und halten Sie den Ausgabeschacht am Automaten im Blick!

Falls Ihre Karte doch auf unerklärliche Weise „verschwindet“, bleiben Sie vor Ort und rufen Sie Bankmitarbeiter oder andere Kunden zu Hilfe; im Notfall verständigen Sie per Telefon die Polizei! |cri

Kreis Kaiserslautern

Streit in der Halloweennacht eskaliert

Landstuhl (ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung in der Bahnstraße. Dort kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Der Disput endete darin, dass eine der Kontrahentinnen plötzlich auf die andere einschlug.

Laut Angaben der 31-jährigen Geschädigten seien beide zu Boden gestürzt. Dort sei sie an den Haaren gezogen und getreten worden. Augenzeugen hätten die Angreiferin dann von ihr weggezogen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in der Halloweennacht zwischen 02-03 Uhr den Vorfall beobachtet oder sogar dem Opfer geholfen haben, sich unter der Telefonnummer 06371 805-0 bei der Polizei Landstuhl zu melden. |kfa

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Hirschhorn (ots) – Der Schock dürfte bei einer 85-jährigen Seniorin noch tief sitzen. Sie wurde am Donnerstag Opfer eines dreisten Diebstahls. Als die Frau gegen 12 Uhr in der Kettenbergstraße ihr Auto parken wollte, riss ein ihr unbekannter Mann die Fahrzeugtür auf und griff sich die Handtasche. Danach rannte der Langfinger davon und stieg in ein wartendes Auto, mit dem er schließlich davonfuhr.

Die 85-Jährige rief sofort die Polizei und erstatte Anzeige wegen Diebstahls. In der Handtasche befand sich ihr Geldbeutel, der einen 4-stelligen Geldbetrag enthielt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Wer hat die Pfandflaschen gestohlen?

Otterbach (ots) – Nach dem Feiertag erlebte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Ziegelhütterstr, beim Öffnen des Pfandcontainers eine böse Überraschung: Mehrere hundert Pfandflaschen waren verschwunden. Wie die unbekannten Täter den Container öffnen konnten, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die zwischen Dienstag 20 Uhr und Donnerstag 05:30 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa