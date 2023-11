Alkoholisierte Frau rammt Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Donnerstag hatte eine 54-Jährige ihren Audi am Fahrbahnrand

der Dürer Straße geparkt. Als sie um kurz vor 14:30 Uhr weiterfahren wollte, hielt sie nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausreichend Umschau und bemerkte die von hinten herannahende Straßenbahn nicht.

Da an dieser Stelle die Straßenbahnschienen und die Fahrbahn nicht baulich voneinander getrennt sind, kollidierte der Audi mit der Bahn. Verletzt wurden dabei

glücklicherweise weder die Fahrerin noch die knapp 20 Fahrgäste der Bahn.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte

sich bei einem Atemtest heraus, dass die Fahrerin mit etwas mehr als 0,3 Promille leicht alkoholisiert war. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Von deren Ergebnis hängt ab, ob sich die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten hat und sie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

16-jähriger Tatverdächtiger wegen mehrfachen Raubes in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Ermittlungsgruppe Quadrat (kurz EG Quadrat) der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim führen derzeit umfangreiche Ermittlungen u.a. aufgrund mehrerer Raubstraftaten und Körperverletzungsdelikte durch, die durch einen 16-jährigen Tatverdächtigen begangen worden sein sollen.

Der 16-Jährige konnte als Tatverdächtiger eines gemeinschaftlichen Diebstahls im Juni, einer gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung und einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung Ende August sowie eines gemeinschaftlichen Raubes Anfang September ermittelt werden.

Ende September soll es sodann zu einer weiteren Raubstraftat gekommen sein. Der 16-Jährige soll hier gemeinsam mit zwei 14- und 15-jährigen sowie weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen auf der Mannheimer Messe dem 16-jährigen Geschädigten dessen Airpods im Wert von ca. 150 EUR entwendet haben, während dieser von einer der unbekannten Personen festgehalten worden sei.

Als der Geschädigte ihn zur Rückgabe der Airpods aufgefordert habe, soll der 16-Jährige ihm Schläge angedroht haben.

Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Haftbefehl beim Amtsgericht Mannheim beantragt und erlassen.

Er konnte am 02.11.2023 festgenommen und dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt werden. Der Haftbefehl wurde eröffnet und in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der EG Quadrat, insbesondere bezüglich weiterer Tatverdächtiger und weiterer Taten des 16-Jährigen dauern an.

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mitsubishi auf der Soironstraße in Richtung Käfertaler Straße. An der Kreuzung zur Zellerstraße missachtete er um kurz vor 19 Uhr die Vorfahrt eines VWs und kollidierte mit dessen Seite.

Durch den Aufprall wurde der VW auf einen geparkten Audi geschleudert. Beim Unfall verletzte sich der 33-jährige VW-Fahrer leicht. Der Gesamtschaden wird auf über 14.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Missachtung der Vorfahrt sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Fehler beim Abbiegen führt zu Unfall mit Verletzter

Mannheim (ots) – Am Donnerstag bog gegen 15 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Daimler-Benz von der Waldstraße nach rechts in die Alte Frankfurter Straße ab. Hierbei übersah er eine 56-jährige Radfahrerin, die auf dem parallel zur Waldstraße verlaufenden Radweg geradeaus fuhr.

Das Auto touchierte das Vorderrad des Fahrrads, wodurch die Frau zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Der Mann muss sich nun wegen des Fehlers beim Abbiegen sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.