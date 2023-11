Eine schwer verletzte Person nach Brand in Mehrparteienhaus

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Bei einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oststadt wurde am Freitag die Bewohnerin der betroffenen Wohnung schwer verletzt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 15:55 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung des in der Wolfartsweierer Straße gelegenen Hochhauses.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus einer Wohnung im 12. OG des Gebäudes. Der alarmierten Feuerwehr gelang es die 63-jährige Bewohnerin aus der Wohnung zu retten und anschließend den Brand zu löschen.Die schwer verletzte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren von dem Brand nicht betroffen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Pkw kollidiert mit mehreren Bäumen – 23-Jähriger schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Allee am Freitag 03.11.2023, wurde ein 23-Jähriger schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge saß der junge Mann hinter dem Steuer eines Kleintransporters und fuhr gegen 04 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Adenauerring.

Kurz vor der Kreuzung der Rintheimer Querallee kam der 23-Jährige mit dem Kleintransporter aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte im angrenzenden Wald mit mehreren Bäumen und prallte letztlich mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen größeren Baum, an dem er zum Stillstand kam.

Der Schwerverletzte konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Fahrzeug begeben. Zufällig vorbeikommende Passanten betreuten den jungen Mann und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 23-Jährigen Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb dieser nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen muss.

Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Karlsruhe-Grötzingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, wurde ein 74-jähriger Fußgänger verletzt. Am Abend verstarb der Mann in einem Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge, fuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin gegen 13:55 Uhr von einem Privatgrundstück auf die Kallmorgenstraße. Hierbei übersah die Autofahrerin offenbar einen Fußgänger und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß kam der 74-Jährige zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er am Abend verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Gewässerverunreinigung auf dem Rhein

Karlsruhe (ots) – Am 03. November 2023 stellten aufmerksame Passanten gegen 08:30 Uhr einen ca. sieben Kilometer langen Ölfilm auf dem Rhein bei Karlsruhe fest. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte im Bereich der Mündung des Stadthafens Karlsruhe eine bislang unbekannte Menge einer mineralölhaltigen Flüssigkeit ins Gewässer. Die Verunreinigung erstreckte sich bis zum Ölhafen Karlsruhe.

Ein Polizeihubschrauber war zur Überprüfung der Verunreinigung ebenfalls im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag mit „Schockanruf“

Karlsruhe (ots) – Im Laufe des Donnerstags gingen bei der Polizei Karlsruhe mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe ein. In einem Fall gelang es den Betrügern eine 76-jährige Frau zu täuschen und Bargeld im mittleren 5-stelligen Bereich zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmorgen telefonisch Kontakt mit der 76-Jährigen auf. Im Laufe des Vormittags telefonierte die Seniorin unter anderem mit einem vermeintlichen Staatsanwalt, einer angeblichen Polizeibeamtin und einer Frau, die vorgab die Tochter der 76-jährigen Frau zu sein und einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Die Anrufer forderten die Seniorin während des Telefonats zur Zahlung von mehreren Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter gegen Kaution zu ermöglichen. Im guten Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, begab sich die Geschädigte zu Banken in Jöhlingen und Weingarten und hob dort Bargeld ab.

Anschließend übergab sie das Geld zwischen 13-13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jöhlinger Straße in Walzbachtal-Jöhlingen an einen bislang unbekannten Mann. Nachdem die Geschädigte dem Unbekannten das Bargeld übergeben hatte, stieg dieser zu einem weiteren Mann in einen schwarzen Pkw der Marke Mercedes. Daraufhin fuhr der Pkw mit Mannheimer Zulassung in unbekannte Richtung davon.

Der Abholer soll circa. 165-170 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er habe kurze, dunkle Haare gehabt und ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine dunkle hüftlange Jacke sowie eine dunkle Hose getragen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Geldabholer oder dessen Fluchtfahrzeug geben können, sich unter Tel: 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Kreis Karlsruhe

Pkw überschlägt sich – Vermeintlicher Unfallverursacher flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagabend auf der Landesstraße 560 bei Stutensee offenbar einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 18 Uhr auf der L 560 von Spöck kommend in Richtung Blankenloch, als ihr etwa auf Höhe des Schloss Stutensee ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und geriet in den Grünstreifen.

In der Folge fuhr der Peugeot eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der L560 in Richtung Norden fort. Die 20-jährige Autofahrerin sowie ihr 24-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Stutensee geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter Tel: 0721 94484-0 zu melden.