Neustadt: ABBA 99 – Revival Band am 29. November 2023

Neustadt an der Weinstraße – Die zahlreichen Hits der legendären schwedischen Kultband ABBA sind jedermann ein Begriff. Mit Songs wie „Waterloo“, „Chiquitita“, „Dancing Queen“ oder „Mamma Mia“ eroberten Agnetha, Annifrid, Benny und Björn weltweit die Charts. Die zeitlosen Klassiker hat jeder im Ohr, sie machen einfach Laune und versprechen einen schönen Abend mit guter Stimmung.

Anlässlich der PS-Auslosung spielt die Coverband ABBA 99 mit musikalischer Perfektion und mitreißender Energie die wunderbaren Songs live. Sie lassen die einmalige Glam- und Glitzerzeit neu aufleben und vermitteln mit ihrer überzeugenden Bühnenshow sowie den Original-Outfits die Unbekümmertheit und die Lebensfreude dieser Zeit. Die sechs Profimusiker standen bereits über 1.000-mal im In- und Ausland auf der Bühne und haben für singende und tanzende Menschen sowie strahlende Gesichter gesorgt.

29.11.2023, 20 – 22 Uhr (Einlasszeit: 19 Uhr)

Saalbau, Bahnhofstr. 1, 67434 Neustadt

Tickets für die unterhaltsame und spektakuläre Live-Show am 29. November 2023 im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße gibt es online unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/ps-auslosung. Kunden der Sparkasse Rhein-Haardt zahlen im Parkett lediglich 20 Euro (Kartenpreis regulär 24 Euro) und im Rang 15 Euro (regulär 19 Euro).