Mit dem Krankenfahrstuhl durch die Glaswand gefahren (Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am 01.11.2023 gegen 18:45 Uhr beschädigte eine 60-jährige Dame mit ihrem Krankenfahrstuhl die Glasfront in einer örtlichen Bankfiliale. Die Frau bediente in der Bank den Geldautomaten, wollte anschließend um andere Geldautomaten herumfahren, blieb jedoch hierbei am Gashebel hängen und fuhr anschließend durch die Glaswand.

Das Glas ging hierbei komplett zu Bruch. Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nur leicht. Ob für den Krankenfahrstuhl ein Versicherschutz bestand, muss noch ermittelt werden.

Festgefahren im Wald Eschbach

Eschbach (ots) – Am frühen Morgen gegen 04 Uhr, wollte ein 41-jähriger,ortsunkundiger Fahrzeugführer mit seiner 36-jährigen Beifahrerin die Madenburg bei Eschbach aufsuchen. Da die Beifahrerin jedoch körperlich eingeschränkt ist, wollten beide mit dem Fahrzeug soweit wie möglich hinauffahren.

Hierbei verfuhr sich der 41-jährige und kam schließlich bei Nebel vom Fahrweg ab. Das Fahrzeug rutschte einige Meter die Böschung hinab und blieb an einem Baum hängen.

Diesem glücklichen Umstand ist es wohl zu verdanken, dass die beiden unverletzt blieben und sich eigenständig aus dem Fahrzeug und zurück auf den Fahrweg begeben konnten. Aufgrund der akuten Absturzgefahr musste das Fahrzeug zeitweise durch die Feuerwehr abgesichert und schließlich mittels Seilwinde und Greifzug geborgen werden.

Fehlende Leitpfosten

Flemlingen (ots) – In der Halloween-Nacht erlaubten sich Unbekannte einen vermeintlichen Spaß und rissen knapp zwanzig Leitpfosten neben der Landstraße zwischen Flemlingen und Hainfeld aus der Halterung. Dass aufgrund der fehlenden Markierungen der Straßenverkehr beeinträchtig werden und es zu schweren Verkehrsunfällen kommen kann, war den Verursachern augenscheinlich gleichgültig.

Es wurde ein Strafverfahren gem. § 145 StGB eingeleitet, da der Täter absichtlich die Unfallverhütungs- und Nothilfemittel beseitigte. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen und die Leitpfosten wieder aufgestellt.

Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Am Vormittag des 31.10.2023 wurden an mehreren Örtlichkeiten im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Edesheim in der dortigen 30er-Zone der Staatsstraße konnten 29 Verstöße festgestellt werden. Der ‚Spitzenreiter‘ wurde mit 56 km/h gemessen.

Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden über unangepasste Geschwindigkeiten in einem verkehrsberuhigten Bereich in Hainfeld (‚Im Pflaumen‘) wurde dort ebenfalls kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine Verstöße gegen die Schrittgeschwindigkeit festgestellt werden.

Weiterhin wurde die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in der Autobahnausfahrt Deidesheim innerhalb knapp einer Stunde 15 Mal übertreten. Der schnellste Autofahrer erhielt ein Bußgeld von 100€ und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei, da er mit 105 km/h gemessen wurde.

Schlägerei bei Halloweenparty

Kirrweiler (ots) – Gegen Veranstaltungsende von ‚Halloween Rock 2023‘ wurde der Polizei eine mögliche körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Eine Person erlitt hierbei eine Nasenfraktur und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ob der Verletzung ein Sturz oder doch ein Schlag zugrunde lag, konnte aufgrund der deutlichen Alkoholisierung aller Beteiligten noch nicht endgültig geklärt werden. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Edenkoben aufgenommen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ilbesheim (ots) – Am Freitagabend überfuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin auf der K20 bei Ilbesheim einen Gegenstand auf der Fahrbahn, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Der Gegenstand stellte sich dann als eine Hantel heraus. Neben der Fahrbahn hatte laut Schilderung der 32-Jährigen eine vermummte, männliche Person gestanden.

Von den Gesamtumständen wird aktuell davon ausgegangen, dass die Hantel absichtlich auf die Fahrbahn gelegt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eröffnet. Die Polizei Landau sucht daher nun nach Zeugen, welche Hinweise zur geschilderten Tat oder der vermummten Person geben können. Die 32-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.