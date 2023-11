Gezündelt und Klettergerüst in Brand geraten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verursachte auf einem Spielplatz in der Georg-Washington-Straße ein Feuer, wodurch ein städtisches Klettergerüst nicht nur unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen rissen die Unbekannten zunächst diverse Seiten aus Büchern heraus und entzündeten diese.

Die entfachten Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das dortige Klettergerüst über. Ein Augenzeuge wurde auf das lichterloh brennende Klettergerüst aufmerksam und wählte umgehend den Notruf. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel: 0621/71849-0.

Mann stiehlt Auto und rast unter Drogen durch Mannheim

Mannheim (ots) – Ziemlich dreist und unvernünftig handelte ein 35-Jähriger am Mittwoch. Zunächst entwendete der Mann ca.18:30 Uhr den Opel eines Lieferdienstes. Dessen Fahrer hatte das Auto bei laufendem Motor und steckendem Schlüssel in der Heinrich-Lanz-Straße geparkt. Diese Unvorsichtigkeit nutzte der 35-Jährige aus und raste mit dem Opel in Richtung Ludwigshafen davon.

Dabei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich und fuhr streckenweise sogar mit über 100 km/h durch Mannheim. Die inzwischen verständigte Polizei konnte den Mann letztlich in einer Sackgasse hinter dem Bahnhof in Ludwigshafen stellen und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß vorläufig festnehmen.

Es zeigte sich, dass der 35-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain, Amphetamin und Cannabis stand und keinen Führerschein besaß. Zudem hatte er noch eine kleine Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinwirkung sowie des Drogenbesitzes verantworten.

27-Jähriger wegen des Verdachts des Raubes festgenommen

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht am Dienstag 26.09.2023 gegen 23 Uhr, in der Lange Rötterstraße zusammen mit einem 23-Jährigen, einen 48-jährigen Mann körperlich angegriffen und dabei sein Portemonnaie entwendet zu haben.

Nachdem der 27-jährige Tatverdächtige mit dem Sicherheitspersonal eines Lebensmittelmarktes in Streit geriet, soll der 48-jährige Geschädigte versucht haben, schlichtend zwischen den Beteiligten einzugreifen. Als der 48-Jährige den Lebensmittelmarkt wieder verließ, sei er auf die Tatverdächtigen getroffen, die dann unvermittelt mit Stößen und Tritten im Bereich des Oberkörpers auf den 48-Jährigen eingewirkt haben sollen.

Nachdem die zwei Tatverdächtigen das Portemonnaie des Geschädigten entwendet haben sollen, sollen sie die Flucht ergriffen haben. Der Geschädigte wurden durch den Überfall leicht verletzt. Die Höhe des Raubgutes beträgt circa 200 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des PP Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zu einem Tatverdacht gegen die zwei Männer. Der 27-jährige konnte am 31. Oktober 2023 festgenommen und am Folgetag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt werden.

Der von der Staatsanwaltschaft Mannheim bereits zuvor erwirkte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei dem 23-jährigen mutmaßlichen Mittäter konnte am 31. Oktober 2023 ein Durchsuchungsbeschluss vollzogen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Körperverletzungsdelikt an Straßenbahnhaltestelle – Weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 01.11.2023 um 23:30 Uhr, fuhren ein 16-Jähriger sowie ein 19-Jähriger gemeinsam in der Straßenbahn vom Berliner Platz (Ludwigshafen) kommend in Richtung Paradeplatz. Hierbei befanden sich die jungen Männer im hinteren Teil der Straßenbahn.

Während der Fahrt nutzten die beiden Männer ihre Mobiltelefone, wodurch sich ein bislang unbekannter Mann gestört fühlte und seinen Unmut zunächst verbal gegenüber den beiden Fahrgästen kundtat. Als der 16-und der 19-Jährige wenig später an der Haltestellte Paradeplatz ausstiegen, schlug der Unbekannte dem 16-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und flüchtete daraufhin in Richtung Kunststraße.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, trainiertes Erscheinungsbild, er trug ein grünes Oberteil und führte einen Koffer mit sich.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel: 0621/174-3310 zu melden.

Unfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Dienstag kam es in der Mallaustraße um 11.50 Uhr zu einem Unfall, bei dem 4 Fahrzeuge einen Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro im mittleren fünfstelligen Bereich aufwiesen. Ein Ford Transit Lieferwagen verließ ein Grundstück in der Mallaustraße und übersah hierbei einen herannahenden Mercedes-Benz-Fahrer.

Trotz einer Gefahrenbremsung gelang es dem Mercedes-Fahrer nicht mehr einer Kollision auszuweichen. In der Folge wurde der Mercedes auf 2 geparkte Fahrzeuge, einen VW und einen Dacia, geschoben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes und der VW mussten aufgrund des Schadens abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Einbruch in Antiquitätenladen – hoher Schaden

Mannheim (ots) – In der Zeit von Dienstag 22:30 Uhr bis Mittwoch 08:30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Antiquitäten-Geschäftes in den T-Quadraten aufzuhebeln. Als dies misslang, begab sich die unbekannte Täterschaft in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus und

gelangte so an die hintere Ladentür, welche durch die Unbekannten aufgehebelt wurde.

Es wurden diverse Schmuckstücke entwendet, welche einen Sachwert von mehreren tausend Euro im hohen 5-stelligen Bereich besitzen. Die Spezialisten der Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg werten derzeit die Spuren aus. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Gegenseitig mit Flaschen beworfen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 04 Uhr kam es vor einem Schnellrestaurant in den Mannheimer Planken zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 18-Jährigen sowie einem 23-jährigen Mann. In der Folge bewarf der ältere Mann seinen jüngeren Kontrahenten mit mehreren Glasflaschen. Der 18-Jährige hob in der Folge die Glasscherben der zerbrochenen Glasflaschen auf und warf diese zurück in Richtung des vorherigen Angreifers.

Der 18jährige wurde durch den Flaschenwurf nicht verletzt, der 23-Jährige zog sich eine kleine Schnittwunde an der linken Kopfseite zu. Die Wunde musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 18-Jährige wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und hiernach auf freien Fuß gesetzt.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung bzw. versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Halloween 2023 – Polizei zieht vorläufige Bilanz

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch dieses Jahr feierten viele Menschen in der Metropolregion ausgelassen Halloween. So waren Kinder verkleidet als Geister, Skelette, Hexen oder andere Gruselfiguren zusammen mit ihren Eltern unterwegs, um in der Nachbarschaft mit dem Ausspruch: „Süßes oder Saures“ nach Süßigkeiten zu fragen. Für die Älteren gab es auf Veranstaltungen und Partys viele Möglichkeiten, den aus den USA zu uns nach Deutschland gekommenen Brauch zu zelebrieren.

Leider blieb es nicht immer und überall bei einem friedlichen Spaß. Insgesamt 64 Mal musste die Polizei in der Nacht neben der normalen Arbeit zu Einsätzen mit direktem Bezug zu Halloween fahren. Auch dieses Jahr bestand die Unsitte mit Eiern zu werfen, was aber beileibe kein harmloser Spaß ist. 32 Mal wurden solche Vorfälle gemeldet.

Oft wurden die getroffenen Objekte in Mitleidenschaft gezogen oder die Eierreste mussten mit großem Aufwand entfernt werden. Daher leitete die Polizei in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Ein anderes Problem stellte das verbotene abbrennen von Feuerwerkskörpers dar.

In der Richard-Wagner-Straße in Mannheim stand deswegen am Dienstag um kurz nach 21:30 Uhr ein Auto in Flammen. Eine unbekannte Täterschaft öffnete die Beifahrertüre des dort unverschlossen geparkten Opels und zündete im Fahrzeuginneren zwei Böller. Dadurch gerieten das Auto in Brand. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Natürlich gab es auch zahlreiche andere Einsätze in der Nacht, darunter 50 gemeldete Ruhestörungen und 39 Streitigkeiten. Doch insgesamt betrachtet überwog im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim an Halloween 2023 das ausgelassene und friedliche Feiern.

E-Scooter Fahrer mit 1,5 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 04 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einen 25-jähriger Schlangenlinien fahrenden E-Scooter Fahrer, der die Kurpfalzbrücke in Richtung dem Alten Meßplatz befuhr. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille zu Tage. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger mit seinem Hyundai die Boveriestraße und wollte in die Oskar-von-Miller-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden BMW einer 37-Jährigen und stieß frontal mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war glücklicher Weise nicht erforderlich. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Fußgänger bei Rot Straße überquert und schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwoch 01.11.2023 gegen 00.20 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford die Bismarckstraße in Richtung Neckarau. An der Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring lief ein 22-jähriger trotz des für Fußgänger angezeigten Rotlicht plötzlich auf die Fahrbahn und wollte diese queren.

Hier wurde der 22-Jährige von der 18-Jährigen mit ihrem Fahrzeug erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und Prellungen und wurde in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

An ihrem Ford entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.