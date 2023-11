Frankfurt – Westend-Süd: Trickdiebstahl in Wohnung – Zeugenaufruf

Frankfurt – (yi) Gestern Mittag (01.11.2023) verschaffte sich ein

Tatverdächtiger mithilfe des sogenannten „Wasserglastricks“ Zugang zur Wohnung

einer 85-Jährigen. Dabei ergaunerte er Schmuck im Wert mehrerer tausend Euro.

Gegen 12:00 Uhr klopfte ein Mann bei der Seniorin in der Friedrichstraße an die

Tür und bot ihr Kartoffeln und Äpfel zum Kauf an, da er angeblich vom

Bauernverband sei. Unmittelbar nach Öffnen der Wohnungstür betrat der

Tatverdächtige die Wohnung und bat um ein Glas Wasser, während er sich bereits

suchend umschaute. Die Seniorin übergab ihm eine Flasche sowie ein Glas. Der

Mann trank und verließ anschließend die Wohnung.

Einige Zeit später realisierte die 85-Jährige, dass Schmuck aus einer Schale

entwendet worden war.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, beleibte Statur, dunkle

Augen, dunkle Augenbrauen; trug eine braune Stoffhose, eine braune Stoffjacke

und eine bräunliche Kappe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-52499 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Niederrad: Polizeieinsatz in Ausbildungsstätte

Frankfurt – (dr) Am heutigen Vormittag (02.11.2023) kam es in einer

Ausbildungsstätte in Niederrad zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem in

dieser über den Notruf zwei bewaffnete Personen gemeldet wurden. Eine

anschließende Absuche verlief negativ. Beamte nahmen jedoch aufgrund der

Falschmeldung einen Jugendlichen fest.

Gegen 10:45 Uhr ging bei der Polizei über den Notruf eine Meldung ein, dass zwei

bewaffnete Männer in eine Ausbildungsstätte „Am Poloplatz“ eingedrungen seien.

Anschließend legte der Mitteiler auf. Daraufhin verlegten mehrere Einsatzkräfte

umgehend zu der gemeldeten Örtlichkeit, umstellten das Gebäude und suchten unter

anderem mit dem Überfallkommando die Räume nach den gemeldeten Männern ab. Im

Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten jedoch keine verdächtigen Personen

angetroffen werden.

In einem der Räume stellten Polizeibeamte den Besitzer des Mobiltelefons fest,

von dem aus der Anruf erfolgte. Sie nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und

verbrachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier. Sein

Handy stellten sie sicher.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen

sowie des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob die

durch den Polizeieinsatz entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden können.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Gallus: Mann leistet Widerstand

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte haben gestern Abend einen 36-jährigen

Randalierer im Gallus festgenommen. Der psychisch auffällige Mann leistete dabei

Widerstand und kam in eine Klinik.

Gegen 18:20 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass in der Idsteiner Straße

ein Mann randalieren und gegen Fahrzeuge treten solle. Der Mitteiler verfolgte

diesen zunächst. Wenig später traf ein Streifenteam auf den Störenfried, der

jedoch nicht auf polizeiliche Ansprache reagierte. Im Rahmen einer

Personenkontrolle widersetzte sich der Mann der Maßnahme und schlug und trat um

sich, als ihn die Beamten fixieren wollten. Nun mischte sich der Passant ein und

versuchte den renitenten Mann ebenfalls festzuhalten, welcher sich vergeblich

durch Beißen zur Wehr setzte. Als eine weitere Polizeistreife eintraf, konnten

ihm schließlich Handfesseln angelegt werden. Der 36-jährige Mann, der offenbar

an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde im Anschluss in die psychiatrische

Abteilung einer Klinik eingewiesen.

Eine Polizeibeamtin zog sich bei der Festnahme eine leichte Verletzung zu,

konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendieb entwendet Mobiltelefon

Frankfurt – (py) Gestern Abend (01.11.2023) wurde einem Fußgänger in der

Kaiserstraße von einem unbekannten Täter das Mobiltelefon aus der Hosentasche

gestohlen.

Nach eigenen Angaben lief der 63-Jährige auf dem Gehweg der Kaiserstraße

entlang, als er von einem fremden Mann von hinten angerempelt wurde. Er

bemerkte, dass ihm sein Samsung Galaxy Mobiltelefon aus der linken Gesäßtasche

entwendet wurde. Er nahm die Verfolgung des flüchtenden Tatverdächtigen über die

Kaiserstraße und Elbestraße bis hin zur Taunusstraße auf, verlor ihn aber

letztendlich aus den Augen.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 1,80m groß, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart,

blaue Jacke und Jeans, trug eine schwarze Brille und einen hellen Stoffbeutel

umgehängt.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der

Rufnummer 069-755 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt: Die NFL zu Gast in Frankfurt – Hinweise der Polizei

Frankfurt – (hol) Am kommenden Wochenende ist es soweit: Die NFL ist zum

ersten Mal zu Gast in Frankfurt am Main. Neben der Begegnung, die am Sonntag,

05.11.2023, im Deutsche Bank Park ausgetragen wird, verwandelt sich der Bereich

rund um die Hauptwache am Samstag, 04.11.2023 in eine große Footballeventfläche,

denn dort findet ein Fan Event statt.

Die Frankfurter Polizei hat den Einsatz anlässlich dieser Großveranstaltungen

intensiv vorbereitet und wird frühzeitig mit einer Vielzahl an Polizistinnen und

Polizisten im gesamten Stadtgebiet präsent sein, um einen störungsfreien Verlauf

der Veranstaltungen zu gewährleisten.

Dazu können auch die Besucherinnen und Besucher beitragen, indem sie die

folgenden Hinweise beachten:

Zutritt zum Fanshop in der Wintersporthalle am Deutsch Bank Park

haben am Spieltag (Sonntag) ausschließlich Ticketinhaber für die

jeweilige Partie.

Zutritt zu den Eventflächen rund um den Deutsche Bank Park am

Spieltag (Sonntag) haben ebenfalls ausschließlich Ticketinhaber für

die jeweilige Partie.

Anders als bei Fußballspielen und Konzerten stehen die meisten bekannten

Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park nicht zur Verfügung. Die Parkplätze

werden geschlossen sein. Wir empfehlen Fans, die eine Eintrittskarte haben, die

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Infos dazu:

https://www.touchdownfrankfurt.de/anfahrt-parken/

Das Eventprogramm für Fans rund um die Hauptwache wird ausschließlich am

Samstag stattfinden. Am Sonntag (Spieltag) ist dieser Bereich, bis auf die

ausgestellten Helme der Teams, geschlossen! Weitergehende Informationen finden

Sie unter:

https://www.touchdownfrankfurt.de/ https://www.nfl.com/de/

Darüber hinaus werden aktuelle Informationen auch über die X-Accounts (vormals

Twitter) der Veranstalter geteilt:

@NFLDeutschland @tdfrankfurt @eintracht

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der

Medienvertreterinnen und -vertreter am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und

wird deshalb eine mobile Pressestelle im Einsatzraum einrichten. Informationen

zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag wie gewohnt über den bekannten X-Account

@Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet

werden. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 – 82 555 für Medienschaffende zu

erreichen.

Frankfurt – Ostend: Sachbeschädigung mit Bezug zum Nahost-Konflikt

Frankfurt – (hol) Zwischen Montagabend und Mittwochfrüh besprühten

Unbekannte die Wand des Hochbunkers in der „Friedberger Anlage“ mit

israelfeindlichen Parolen, die im Kontext des Nahost-Konflikts stehen.

An der Wand des Hochbunkers wird mit einem Schild an eine dort bis 1938 stehende

und dann zerstörte Synagoge erinnert.

Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein, das nun vom

Staatsschutz bearbeitet wird.

Frankfurt-Dornbusch: Attrappe einer Handgranate löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt – (hol) In den Räumlichkeiten des Hessischen Rundfunks, die von

einer externen Firma genutzt werden, wurde heute Morgen die Attrappe einer

Handgranate gefunden. Nach Begutachtung durch die Sprengstoffexperten der

Frankfurter Polizei stellte sich heraus, dass von dieser zu keiner Zeit Gefahr

ausging.

Heute Morgen gegen 07:50 Uhr erreichte die Polizei die MiDtteilung, dass in einem

Büro auf dem Gelände des Hessische Rundfunk ein handgranatenähnlicher Gegenstand

gefunden worden sei.

Sofort schickte die Polizei Frankfurt mehrere Einsatzwagen zum Einsatzort,

räumte und sperrte den Bereich weiträumig ab. Experten des

Sprengstoffkommissariats, die ebenfalls unverzüglich eintrafen, untersuchten den

aufgefundenen Gegenstand. Kurze Zeit später gaben die Fachleute der

Kriminalpolizei Entwarnung: Es handelt sich tatsächlich um eine Filmrequisite,

die zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr darstellte.

Die Polizei beendete den Einsatz daraufhin.

Frankfurt – Bockenheim: Trickbetrug – Falscher Handwerker

Frankfurt – (py) Am Dienstagmittag (31.10.2023) wurde einer 92-jährigen

Frau in ihrer Wohnung Schmuck von einem Mann gestohlen, der sich als Handwerker

ausgab. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der „Handwerker“ gegen Mittag bei der

Seniorin in der Montgolfier-Allee und gab sich als Mitarbeieter der Firma „Sibi“

aus, der unter einem Vorwand in die Wohnung müsse.

Nach Beendigung der „handwerklichen Tätigkeiten“ verließ der Tatverdächtige die

Wohnung wieder. Kurze Zeit später bemerkte die ältere Dame das Fehlen ihrer

goldenen Damenarmbanduhr der Marke „Longines“ aus einer Schublade im

Schlafzimmer.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, etwa 1,70m groß, normale Statur, er trug dunkle

lange Kleidung und eine flache Mütze.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu

sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt – Nordend: Schockanruf – Zeugen gesucht

Frankfurt – (py) Am Dienstagmorgen (31. Oktober 2023) gegen 09.00 Uhr kam

es in der Fichardstraße zu einem Trickbetrug mittels „Schockanruf“. Die Täter

erbeuteten dabei mehrere tausend Euro.

Die 85-jährige Geschädigte wurde von einem vermeintlichen Polizeibeamten

angerufen, der vorgab, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall

verwickelt sei. Zur Abwendung der Untersuchungshaft müsse nun eine Kaution

hinterlegt werden.

Mit der gutgläubigen Seniorin wurde ein Treffen in der Innenstadt auf der Zeil

vor einer dortigen Apotheke vereinbart, bei dem sie einem unbekannten Abholer

17.000 Euro übergab.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 1,60m groß, trug eine Brille mit goldenem Gestell, eine braune

Steppjacke, braune Hose und ein helles Hemd.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755-52499 oder mit jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche, auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell

agierende Täter gezielt die Schockwirkung aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind

äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten „falsche

Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“.

Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

es in der Realität nicht.

Lassen Sie sich daher nicht durch angebliche Notlagen, Unfälle, Krankenhaus-

oder Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck setzen.

Da im deutschen Rechtssystem keine Kaution hinterlegt werden muss, lassen Sie

sich von dieser Masche nicht in die Irre führen. Versuchen Sie aber auch die

angeblich betroffenen Angehörigen, deren soziales Umfeld und die Polizei

unverzüglich zu kontaktieren.

Frankfurt – Gallus: Einbruch in Kiosk

Frankfurt – (dr) Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und

Dienstag (31.10.2023) im Gallus Zutritt zu einem Kiosk und bedienten sich im

Verkaufsraum.

Der oder die Täter gelangten mutmaßlich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr

über ein gekipptes Fenster in den in der Mainzer Landstraße gelegenen Kiosk und

bedienten sich an den Waren im Verkaufsraum. Sie durchsuchten dabei den Kassen-

und Tresenbereich und erbeuteten Alkohol-, Tabakwaren sowie eine Kasse. Es

entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zum Tatgeschehen und / oder den Tätern nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755 -10400 entgegen.

Frankfurt – Dornbusch: Widerstand nach Böllerwürfen

Frankfurt – (th) Am Dienstag, den 31. Oktober 2023 kam es im Bereich der

Ammelburgstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferpistole.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 23.00 Uhr warfen der 17-jährige Beschuldigte sowie drei weitere

Jugendliche im Bereich der Ammelburgstraße Böller und Eier auf die Straße und

dortige Grundstücke. Ein 52-jähriger Grundstücksinhaber sprach die Jugendlichen

an und konfrontierte sie mit ihrem Verhalten. Der 17-Jährige zog daraufhin eine

Pfefferpistole und schoss damit in Richtung des 52-Jährigen. Im Anschluss

flüchteten die Jugendlichen zunächst, konnten aber im Zuge der Fahndung durch

eine Polizeistreife festgestellt, und der 17-jährige Tatverdächtige festgenommen

werden. Hierbei leistete der Jugendliche Widerstand und beleidigte die

eingesetzten Beamten. Auch das Tatmittel, die Pfefferpistole, konnte im Rahmen

der Fluchtwegabsuche aufgefunden werden.

Der 52-Jährige wurde durch den Einsatz der Pfefferpistole leicht verletzt.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause

entlassen.

Frankfurt – Niederrad: Diebstahl von Werkzeug und Baumaschinen

Frankfurt – (th) In der Zeit zwischen Montag, dem 30. Oktober 2023, 18.00

Uhr und Dienstag, dem 31.Oktober 07.00 Uhr kam es in der Lyoner Straße in

Niederrad zum Diebstahl von Werkzeugen und Baumaschinen.

Unbekannte öffneten das Torschloss des umzäunten Baustellenlagers, verschafften

sich Zutritt zu den verschlossenen Containern auf dem Gelände und entwendeten

dort mehrerer Werkzeuge und Baumaschinen. Anschließend flüchteten sie mit dem

Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beziffert sich auf ca. 10.000

Euro. Die Polizei ermittelt.