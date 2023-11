Dillenburg-Oberscheld: Kupferdiebstahl

Am Mittwoch (01.11.2023), gegen 01:30 Uhr, schlugen Unbekannte bei einer Firma im Fritz-Heun-Weg die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie Kupferstangen, sowie verkupferte Ersatzteile und flüchteten im Anschluss. Der Schaden an dem Tor beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei mehreren 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (DH)

Solms-Albshausen: Seitenscheibe eingeschlagen

In der Grundbachstraße schlug ein Unbekannter in dem Zeitraum von Dienstag (31.10.2023) 16:15 Uhr bis Mittwoch (01.11.2023) 13:25 Uhr an einem grauen Golf die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und öffnete das Handschuhfach. Offenbar befanden sich dort und in greifbarer Nähe keine Wertsachen, sodass der Unbekannte nichts stahl und in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen. (DH)

Wetzlar-Garbenheim: Rollladen vermutlich durch Soft Air Waffe beschädigt

Am Mittwoch (01.11.2023) schoss ein Unbekannter in der Straße, Goetheplatz, vermutlich mit einer Soft Air Waffe gegen den Rollladen des Küchenfensters eines Einfamilienhauses. Am Rollladen entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Zeugen, die gegen 21:40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen. (DH)

Herborn: Handy geklaut

Ein Unbekannter betrat am Mittwoch (01.11.2023), um 13:15 Uhr, ein Geschäft in der Westerwaldstraße. Zunächst verwickelte er den Betreiber in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs legte er plötzlich einen Zettel auf das Handy des Betreibers, welches auf dem Tresen lag. Auf dem Zettel stand sinngemäß, dass er Arbeit sucht. Der Betreiber ging darauf nicht ein. Daraufhin nahm der Unbekannte den Zettel, sowie das Handy vom Tresen und verließ das Geschäft. Der Betreiber bemerkte erst später das Fehlen seines Handys. Laut Zeugen hatte der Unbekannte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 175cm groß, hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen 3-Tage Bart. Er trug dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Hose und eine schwarze Kappe. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) um Hinweise. (DH)

Dillenburg: In die Tasche gegriffen

Wie die Polizei jetzt erfuhr, kaufte am Freitag (27.10.2023), um 15 Uhr, ein 61-jähriger Dillenburger im Aldi Markt in der Kasseler Straße ein. Vermutlich im Kassenbereich griff ein Unbekannter in die rechte Jackentasche des Dillenburgers und stahl dessen Geldbörse. Der Schaden wird auf 250 Euro beziffert. Hinweise sind bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (DH)

Haiger: Radlauf an PKW beschädigt

In der Straße „Am Graben“ ereignete sich am Donnerstag (26.10.2023) in der Zeit zwischen 14:25 Uhr und 16:16 Uhr ein Unfall zwischen einem unbekannten Fahrzeugführer und einem geparkten roten Daihatsu Sirion. Der 53-jährige Eschenburger parkte seinen Daihatsu vorwärts vor dem Schuhgeschäft Deichmann ein. Als er später zurückkehrte, bemerkte er die frische Unfallbeschädigung am hinteren linken Radlauf des Sirions. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Offenbar stieß er beim Ein- oder Ausparkten gegen den geparkten Daihatsu. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (DH)

Wetzlar-Naunheim: Unbekannte versuchen in KiTa einzubrechen

Wie die Polizei jetzt erfuhr, versuchten Unbekannte an der Kita in der Schulstraße ein Fenster aufzuhebeln. Glücklicherweise gelang dies nicht und es blieb bei einem Schaden an dem Fensterrahmen. Dieser liegt bei ca. 200 Euro. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchversuchs ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Bemerkt wurden die Aufbruchsversuche offenbar erstmalig am 22.09.2023. Zeugen, die in dem Zeitraum bis zum 22.09.2023 verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (DH)

Eschenburg-Hirzenhain: Delle in Heckschürze Zwischen Montag (23.09.2023), 17:00 Uhr und Mittwoch (25.09.2023), 13:20 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Ringstraße. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den, in Höhe der Hausnummer 21, geparkten Skoda Fabia einer 72-jährigen Eschenburgerin. An dem Skoda entstand ein Schaden im linken Bereich der Heckschürze, der von der Polizei auf 1.500 Euro beziffert wird. Unfallzeugen und Hinweise zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug nimmt die Polizei in Dillenburg (02771/ 907-0) entgegen. (DH)