Unbekannte besprühen Hauswand; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Ermschwerder Straße auf der Hauswand eines Einfamilienhauses mit schwarzer Sprühfarbe den Schriftzug „SAFARI UNFUG BULK“ aufgebracht. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Die Tat geschah zwischen Montag 08.00 Uhr und Mittwoch 18.00 Uhr. Hinweise an die Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist zwischen 08.00 Uhr und 23.30 Uhr ein blaues Wohnmobil der Marke Ford in der Ermschwerder Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Laut Unfallbericht war das verursachende Fahrzeug zur Unfallzeit offenbar stadteinwärts unterwegs und kollidierte dabei dann in Höhe Haus Nummer 65 mit dem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Wohnmobil. Die Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Außenspiegel, wobei der linke Außenspiegel an dem geparkten Wohnmobil zu Bruch ging. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht zeugen

In Oberrieden haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Zigaretten und Münzgeld geklaut. Der Automat hing in der Witzenhäuser Straße an einer Hauswand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz nach 02.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht (1)

In der Luisenstraße in Eschwege ist am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall verursacht worden. Der Verursacher hat anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Beschädigt wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw Hyundai einer 33-Jährigen aus Witzenhausen, an deren Fahrzeug ein Schaden am vorderen Stoßfänger in Höhe von 1300 Euro entstand. Zeugen beobachteten als verursachendes Fahrzeug einen Pkw mit ESW-Zulassung (Kennzeichen bekannt). Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Verkehrsunfallflucht (2)

Am Mittwochvormittag kam es auf der B 249 zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw bei einem vorausgegangenen Überholvorgang. Laut Unfallbericht befuhr ein 25-Jähriger aus Mühlhausen gegen 10.26 Uhr als Fahrer eines Kleintransporters eines Logistikdienstes die B 249 von Wanfried in Richtung Frieda. Als der 25-Jährige den Pkw einer 73-Jährigen aus Wanfried überholen wollte und auf gleicher Höhe mit deren Pkw war, scherte die 73-Jährige ihrerseits ebenfalls zu einem Überholvorgang aus, woraufhin der 25-Jährige weiter nach links und teilweise auch auf den Grünstreifen auswich, letztlich den Überholvorgang aber fortsetzte. Beim Wiedereinscheren touchierte der 25-Jährige dann den Wagen der 73-Jährigen im Bereich der linken Fahrzeugseite und verursachte daran auf diese Weise einen Schaden von 1000 Euro. Trotz der Kollision setzte der junge Mann seine Fahrt ohne anzuhalten fort, konnte dann aber in der Ortslage von Eschwege von Beamten der Polizeistation Eschwege zur Kontrolle angehalten werden. Gegen den Fahrer laufen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Frau überfährt Sandstein, den ein unbekanntes Fahrzeug verloren hat; Polizei sucht Zeugen

Gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ermittelt die Polizei in Eschwege zudem in einem Unfallsachverhalt, der sich am Mittwoch zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rosenstraße bzw. in der Grünanlage „Vor dem Reservoir“ (hinter der Weinreihe) mit seinem Kraftfahrzeug gewendet und dabei offenbar eine Reihe von Sandsteinen überfahren, die dort zwecks Abgrenzung drapiert waren. Dabei erfasste das Fahrzeug offenbar einen der Steine und schleifte diesen mit sich, ehe dieser sich dann in der Straße „An den Soleteichen“ durch kontinuierliches Abschleifen vom Unterboden des Fahrzeugs löste und mittig auf der Fahrbahn liegen blieb. Eine aus Bad Sooden-Allendorf stammende 51-jährige Autofahrerin kollidierte dann in der Folge mit dem liegengebliebenen Stein aufgrund der dort eingeschränkten Beleuchtungsverhältnisse. Der Schaden an ihrem Auto beläuft sich auf 2000 Euro. Die Polizei in Eschwege bittet um Hinweise zum dem Fahrzeug, welches den Stein dort verloren hat unter 05651/925-0.

Parkrempler

Auf dem tegut-Parkplatz in Bad Sooden-Allendorf hat ein 47-Jähriger aus Burkardroth (LK Bad Kissingen) beim Rückwärtsausparken mit seinem Kleintransporter den Wagen eines 76-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf übersehen. Der 76-Jährige war mit seinem Auto an dem Kleintransporter vorbeigefahren, als dieser unvermittelt zurücksetzte. Durch die anschließende Kollision ist an dem Wagen des 76-jährigen Seniors ein Schaden von 1000 Euro verursacht worden.

Sachbeschädigung an Pkw und Carport; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben auf einem Privatgrundstück in der Händelstraße einen unter einem Carport geparkten Skoda Fabia mit brauner Farbe beschmiert. Der Carport wurde durch die braune Farbe (vmtl. Lackfarbe) ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Auf der B 249 zwischen Frieda und Schwebda hat am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen ein Reh erfasst, welches bei dem Aufprall verstarb. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Polizei Sontra

Beim Abbiegen mit wartendem Pkw kollidiert; Schaden 6000 Euro

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Gerstungen befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr die B 400 aus Richtung Ulfen kommend, in Richtung Breitau. Beim Abbiegen von der B 400 nach links auf die Kreisstraße K 28 Richtung Sontra stieß der 58-Jährige aus Unachtsamkeit mit dem Pkw einer 23-Jährigen aus Sontra zusammen, die aus Richtung Sontra kommend an der Einmündung zur B 400 wartete. Der Sachschaden der beiden Autos liegt bei 6000 Euro.

Stadt Sontra wird Teilnehmer im KOMPASS-Sicherheitsprogramm des Landes Hessen; Polizeipräsident Konrad Stelzenbach überreicht Starter-Set an Bürgermeister Thomas Eckhardt

Am 30. Oktober kamen Vertreter von Kommunalpolitik und Polizei im kleinen Rathaussaal in Sontra zusammen, um der offiziellen Aufnahme der Stadt Sontra in das KOMPASS-Sicherheitsprogramm des Landes Hessen beizuwohnen. Aus diesem Anlass war der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen, Konrad Stelzenbach, zu Gast um dem Bürgermeister der Stadt Sontra zur Begrüßung in dem Programm ein sogenanntes „KOMPASS-Starter-Set“ zu überreichen.

Stadt Sontra ist 4. KOMPASS-Kommune im Werra-Meißner-Kreis

Zu Beginn der kleinen Feierstunde ergriff Bürgermeister Thomas Eckhardt das Wort und ließ seiner Begrüßung einen Abriss der Beweggründe folgen, welche die Stadt Sontra letztlich dazu bewogen haben, die Aufnahme in das KOMPASS-Programm anzustreben. Vor immer wieder neuen vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen stehend, möchte man sich seitens der Kommune in punkto Sicherheit mit der Polizei nun verstärkt auf den Weg machen, dieses Thema und insbesondere auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung in den Fokus zu rücken. Ziel sei es, gemeinsam an dem unterschiedlich ausgeprägten Sicherheitsgefühl zu arbeiten und dieses weiter zu verbessern. Beigetragen zu dem Entschluss an KOMPASS teilzunehmen habe nicht zuletzt auch ein Erfahrungsaustausch mit den kommunalen Mitarbeitern und Initiatoren der „KOMPASSregion-Hoher Meißner“. Bereits im Jahr 2021 hatten sich die Kommunen Hessisch Lichtenau, Waldkappel und Großalmerode gemeinschaftlich als KOMPASSregion auf den Weg gemacht und waren als erste Kommunen im Werra-Meißner-Kreis in das Sicherheitsprogramm des Landes Hessen gestartet. Mit der Stadt Sontra folgt nun die 4. Kommune im Werra-Meißner-Kreis, die in das Sicherheitsprogramm aufgenommen wird.

Was ist KOMPASS?

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen kommunalen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln.

Im Dezember 2017 mit den KOMPASS-Modellkommunen in Hanau, Bad Homburg, Schwalbach am Taunus und Maintal gestartet, haben sich mittlerweile viele weitere Städte und Gemeinden in Hessen allein oder im Verbund dem Sicherheitsprogramm angeschlossen um gemeinschaftlich mehr für ihre Sicherheit zu tun, sich besser zu vernetzen und in der Folge auch Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit umzusetzen.

Polizeipräsident Stelzenbach überreicht KOMPASS-Starter-Set

Nach seiner Begrüßungsrede übergab Thomas Eckhardt das Wort an Konrad Stelzenbach. Der Polizeipräsident von Nordhessen blickte auf die Anfänge des Programms zurück, welches sich mittlerweile etabliert und als Erfolgsmodell für viele Kommunen herausgestellt habe. Stelzenbach zeigte sich erfreut darüber, dass neben der „KOMPASSregion-Hoher Meißner“ nun eine weitere Kommune im Werra-Meißner-Kreis dem Programm beitritt. Stelzenbach ging anschließend auch darauf ein, dass die Stadt Sontra bereits einige Maßnahmen und Projekte im Präventionsbereich durchführt, durch den KOMPASS-Prozess nun aber insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit erhalten darzustellen, wo in der Kommune sonst noch der „Schuh drückt“. Dadurch eröffnen sich erfahrungsgemäß dann weitere Ansatzpunkte für die Optimierung von Sicherheitsbedürfnissen in der Bevölkerung. Und diese Sicherheitsbedürfnisse, so machte Stelzenbach weiter deutlich, ließen sich eben nicht allein aus Kriminalitätsstatistiken ableiten, dem Hellfeld von erfassten Straftaten. Durch die Bürgerbefragung soll eben insbesondere auch das Dunkelfeld weiter erforscht werden um festzustellen, welche Umstände dazu führen, dass sich Bewohner möglicherweise unwohl oder unsicher fühlen. Daran gilt es dann in der Folge zu arbeiten.

Im Anschluss an seine Rede überreichte Konrad Stelzenbach das KOMPASS-Starter-Set an Thomas Eckhardt, u.a. mit einem Schild für das Rathaus, welches die Teilnahme der Stadt Sontra an dem Sicherheitsprogramm auch nach außen hin für jeden sichtbar dokumentieren soll. Daran anschließend bestand für die Gäste noch die Gelegenheit, bei einem kleinen Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen.

Trickdiebstahl aus Wohnung; zwei Seniorinnen von Unbekannten beklaut

In Eschwege und Witzenhausen sind zu Beginn der Woche zwei Vorfälle angezeigt worden, wo sich Diebe unter einem Vorwand Zutritt in fremde Wohnungen verschaffen und anschließend Bargeld stehlen konnten.

„Messerschleifer“ beklaut Seniorin

Bereits am vergangenen Samstag ist eine 82-jährige Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Eschwege Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 10.00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter mit der Masche, „kostengünstig“ die Messer zu schleifen, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Als die Seniorin den Mann kurzzeitig aus den Augen gelassen hatte um im Nachbarraum ihre Messertasche zu holen, ergriff der Täter die Gelegenheit und klaute 100 Euro aus der Brieftasche der Frau. Der Täter konnte danach umgehend und von der Frau unbemerkt die Wohnung wieder verlassen. Wie im Nachgang ermittelt wurde, soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der auch an andere Wohnungen geklingelt haben soll. Der Mann soll zudem mit einem Pkw mit WIZ-Zulassung unterwegs gewesen sein.

Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Frauen bestehlen mit Vorwand Seniorin um Bargeld

Am Dienstagabend haben sich zwei Frauen zusammen mit einem 3-4-jährigen Mädchen gegen 18.20 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Dame aus Witzenhausen verschafft. Unter dem Vorwand, Backzutaten für die Schule zu sammeln, konnte eine der Frauen die Dame in ein Gespräch verwickeln. Währenddessen gelang es der anderen Frau unbemerkt Bargeld und die EC-Karte der Seniorin an sich zu bringen. Die beiden Frauen sollen der Beschreibung nach ca. 160 cm groß und ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Die mittelbraunen, schulterlangen Haare trugen sie zu einem Zopf gebunden.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Tipps zu Trickdiebstahl aus Wohnungen:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B.

Kastenschloss mit Sperrbügel).

Kastenschloss mit Sperrbügel). Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer eine Straftat

geworden sind.

Geparktes Auto gestreift; Schaden 700 Euro

In der Straße „Hessenring“ in Eschwege hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Meißner am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein am Straßenrand geparktes Auto gestreift, weil er laut Unfallbericht den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten hatte. Mit je 350 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurden durch die leichte Kollision die jeweiligen Außenspiegel der beiden Autos.

Beim Fahrstreifenwechsel Pkw übersehen; Schaden 4500 Euro

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall am Rondell auf der B 27, Abzweig Reichensachsen verursacht. Die Frau war gegen 20.24 Uhr auf der B 27 aus Richtung Wichmannshausen kommend in Richtung Rondell unterwegs und wollte dann von der B 27 in Richtung Reichensachsen abfahren. Beim Wechsel vom Geradeaus- auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen übersah die Frau den Pkw eines 63-Jährigen aus dem Südeichsfeld. Bei der anschließenden Kollision entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1500 Euro (Verursacherin) und 3000 Euro.

In Baustelle gefahren; Schaden 10.000 Euro

Einen Schaden von 10.000 Euro hat am späten Dienstagabend eine 72-jährige Autofahrerin aus Waldkappel verursacht, die gegen 23.20 Uhr irrtümlich von der B 27 aus Richtung Eltmannshausen kommend auf die noch nicht für den Verkehr freigegebene Zufahrt der A 44 bei Wehretal-Hoheneiche aufgefahren war. Die Frau kollidierte im Baustellenbereich mit einem Bauzaun. Das Auto der 72-Jährigen musste später abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich hier auf 8000 Euro. Der Schaden an den Bauzaunelementen wird mit 2000 Euro angegeben.

Auseinandersetzung in Spielhalle; 24-Jähriger wird von 36-Jährigem beraubt

Ermittlungen wegen Raubes hat die Eschweger Polizei aufgrund eines Vorfalls aufgenommen, der sich am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in einer Spielothek im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Aneinandergeraten sind in den Räumlichkeiten der Spielothek ein aus der Kurstadt stammender 36-Jähriger und ein 24-Jähriger aus Witzenhausen. Der 36-Jährige soll sein Gegenüber angegriffen und dabei zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend nahm ihm der tatverdächtige 36-Jährige Zigaretten, Feuerzeug sowie 10 Euro und ein Handyladekabel ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in der Folge jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege.

Wildunfall

Auf der L 3424 zwischen Hitzelrode und Neuerode ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Wehretal am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden. Der Unfallschaden am Pkw des jungen Mannes wird mit 1500 Euro angegeben.

Geldbörsendiebstahl; Polizei ermittelt gegen 38-jährige Tatverdächtige

Im Fall eines Geldbörsendiebstahls vom Dienstagnachmittag ermittelt die Polizei in Eschwege gegen eine Tatverdächtige. Wie die Eschweger Beamten berichten, ist einer 70-jährigen Frau aus Weißenborn am gestrigen Dienstag gegen 15.00 Uhr beim Einkaufen im Kaufland-Markt das Portmonee geklaut worden. Die Dame hatte das Portmonee in ihrer Handtasche im Einkaufswagen verstaut. Zeitnah konnte dann eine 38-jährige Tatverdächtige aus Eschwege ermittelt werden, die der Frau das Portmonee aus der Handtasche geklaut haben soll.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Cornberg hat am Dienstagmorgen um 05.00 Uhr mit seinem Auto einen Dachs erfasst, als er in Sontra die Fuldaer Straße aus Richtung Hornel kommend befuhr. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1500 Euro, das Tier lief nach dem Zusammenstoß davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wasserwerk/Pumpstation in Hessisch Lichtenau erneut Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Erneut ist das Wasserwerk in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, sind zwischen vergangenem Freitag 10.00 Uhr und gestrigen Dienstag 09.00 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt gelangt und haben aus dem Inneren des Gebäudes einen Bewegungsmelder und drei hochwertige UV-Anlagen mitgehen lassen, die zur Wasseraufbereitung verwendet werden. Bereits am 19.10.2023 war ein versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten festgestellt worden, die sich in der Hirschhagener Straße nahe der Zufahrt zur Tunnelentrauchungsanlage der A 44 befinden. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen ermitteln die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau jetzt gegen einen 53-Jährigen aus Hann. Münden. Der Mann war den Beamten am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in seinem Fahrzeug auf der B 451 in der Ortslage von Trubenhausen aufgefallen, wo er von den Beamten zur Kontrolle angehalten wurde. Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel musste der Mann sich zunächst einem Drogenvortest unterziehen, der positiv auf THC und Amphetamine anschlug. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Weitere strafrechtliche Ermittlungen kommen außerdem hinzu, da der 53-Jährige aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Polizei Witzenhausen

Diebe klauen Winkelschleifer; Polizei sucht Zeugen

In Wendershausen haben unbekannte Täter zwei unter einem Carport abgelegte Winkelschleifer der Marken Makita und Atlas im Wert von 150 Euro geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstag in der Straße Rötelrain. Die Tat kann allerdings bis zu zehn Tagen zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.