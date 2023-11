Diebstahl von Diesel und Batterie

Tatzeit: Dienstag, 31.10.2023, 14:30 Uhr – Donnerstag, 02.11.2023, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag ca. 50 Liter Diesel und eine Starterbatterie eines Aggregats entwendet.

Der PKW-Anhänger mit dem Aggregat stand zur Tatzeit in einer Baustelle an der B253 bei Wabern – Zennern. Die unbekannten Täter beschädigten zunächst das Vorhängeschloss des Aggregats und entnahmen im Anschluss ca. 50 Liter Diesel sowie die Starterbatterie. Das Diebesgut liegt im oberen zweistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

33-jähriger wurde Opfer einer räuberischen Erpressung; Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Mittwoch, 01.11.2023, 22:15 Uhr

Auf dem Gehweg in der Wallstraße in Homberg/Efze kam es am Mittwochabend zu einer Raubstraftat. Hierbei erbeuteten Unbekannte von einem 33-jährigen Mann aus Frielendorf das Handy und eine geringe Menge Bargeld.

Nach Schilderung des Opfers, traten vier unbekannte Täter an ihn heran und drohten ihm in Folge mit körperlicher Gewalt, wenn er seine Wertsachen nicht freiwillig herausgeben würde. Bereitwillig übergab der 33-jährige den Tätern ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld. Nach der Übergabe der Wertgegenstände flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde durch die Täter nicht verletzt. Das Mobiltelefon hat einen Wert im unteren dreistelligen Bereich.

Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Vorfall der Polizei in Homberg/Efze. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Von zwei beteiligten Personen liegt die nachfolgende Beschreibung vor:

1 Person: männlich ca. 1,70 m groß etwa 20 Jahre alt stämmige Figur bekleidet mit einer schwarzen Jacke weißes Sweat-Shirt

2 Person: männlich etwa 20 Jahre alt schlanke Figur dunkel gekleidet



Weitere Angaben zu den beteiligen Personen liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit der räuberischen Erpressung gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Festnahme nach Diebstahl – Tatverdächtiger versuchte vor Polizei zu flüchten

Tatzeit: Montag, 30.10.2023, 21:31 Uhr

Am Montagabend wurde ein 47-jähriger Frielendorfer nach einem Diebstahl im Bereich der Wagnergasse in Schwalmstadt-Treysa vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da eine Person sich an einem Fahrrad im dortigen Bereich zu schaffen machte und Schutzbleche entwendet hatte. Als die eintreffende Streife auf eine Person im Nahbereich traf, floh dieser zu Fuß vor der Polizeistreife. Nach kurzer Verfolgungsjagd gelang es den Einsatzkräften einen 47-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden die entwendeten Schutzbleche des Fahrrades sowie eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige weiterhin verdächtigt wird, kurz zuvor ein Leichtkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Außerdem stand der Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss, sodass auf der Polizeistation Schwalmstadt auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun wegen gleich mehrerer Tathandlungen verantworten müssen.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt in dem Fall.

Mehrere Autos aufgebrochen

Tatzeit: Freitag, 27.10.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 29.10.2023, 13:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Autoaufbrüche im Bereich der Mainzer Gasse, Wagner Gasse, Strauchgasse, Sachsenhäuser Straße sowie des Walkmühlenwegs in Schwalmstadt-Treysa.

Hierbei wurden durch die unbekannten Täter fast ausschließlich die Scheiben der Autos eingeschlagen um in den Innenraum der Autos zu gelangen. Aus dem Fahrgastraum wurden dann sämtliche aufgefundene Gegenstände entwendet, die einen gewissen Wert darstellten.

Bei dem Stehlgut handelte es sich unter anderem um Sonnenbrillen, Zigaretten oder um elektronische Gerätschaften, aber auch um eine Geldbörse mit Bargeld.

Zum Gesamtwert der entwendeten Gegenstände kann derzeit keine gesicherte Aussage getroffen werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der überwiegende Teil der Taten in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag verübt.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Frau wird Geldbörse entrissen

Tatzeit: Montag, 30.10.2023, 09:47 Uhr

Ein unbekannter Täter hat einer 70-jährigen Frau aus Schwalmstadt ihre Geldbörse aus der Hand gerissen, während sie in ein Auto stieg.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz für verschiedene Ladengeschäfte im Walkmühlenweg in Schwalmstadt-Treysa. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb die Frau durch den Übergriff unverletzt. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Sachsenhäuser Straße.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,65 – 1,75 m, 25-30 Jahre, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer längeren grauen Winterjacke/Parka, einer dunklen Hose, dunklen Sneaker und er führte zur Tatzeit einen dunklen Rucksack auf dem Rücken mit sich.

Der Stehlschaden wird derzeit mit 50,- EUR angegeben.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen erfolglos.

Am frühen Montagmorgen gegen 07:15 Uhr hatte sich bereits in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa ein Vorfall ereignete. Hier hatte ein derzeit unbekannter Täter mit der annähernd gleichen Beschreibung den Rucksack einer 62-jährigen Frau aus Schwalmstadt hinterrücks geöffnet und versuchte daraus Gegenstände zu entwenden. Als die 62-Jährige sich umdrehte und den unbekannten Täter bemerkte, ließ er von dem Rucksack ab und flüchtete.

Möglicherweise handelte es sich bei beiden Taten um den gleichen unbekannten Täter. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter der Telefon 06691/943-0.