Täter geht bei Einbruch in Feinkostgeschäft leer aus: Zeugen in Rothenditmold gesucht

Kassel-Rothenditmold: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Feinkostgeschäft in der Philippistraße in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte mit einem Stein eine Scheibe am Eingang eingeworfen und war so in den Laden gelangt, wobei er beim Einstieg gegen 23 Uhr den Alarm des Geschäfts auslöste. Dort hatte es der Täter offenbar ausschließlich auf Bargeld abgesehen, denn er flüchtete ohne Beute, nachdem er die leere Kasse vorgefunden hatte. Bei dem Einbrecher, der am Tatort gesehen wurde, soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Haus in Bad Emstal von Einbrechern heimgesucht: Zeugenhinweise erbeten

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am gestrigen Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße in Bad Emstal eingebrochen. Dort öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und ergriffen mit dem darin befindlichen Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall und erbittet Zeugenhinweise.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr ereignet. Die Täter hatten sich dem Haus über ein Nachbargrundstück angenähert, waren anschließend über die Terrassentür eingebrochen und hatten auf ihrem Beutezug mehrere Räume durchsucht. Mit unbekanntem Werkzeug öffneten sie gewaltsam den Tresor, aus dem sie das Geld erbeuteten.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am gestrigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in Bad Emstal-Sand gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Baunatal: Ermittler suchen Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr in Baunatal-Altenbauna ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Mann aus Baunatal hatte in diesem Zeitraum seinen roten Mercedes Sprinter in einer Parkbucht an der Theodor-Heuss-Allee, gegenüber der Mozartstraße, abgestellt. Bei seiner Rückkehr zu dem Transporter bemerkte er, dass Teile der hinteren Stoßstange auf der Straße lagen und entdeckte den frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 5.000 Euro, der vermutlich beim Rangieren oder beim Vorbeifahren gegen den Heckbereich des Sprinters gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur. Anhand der gesicherten Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Lkw oder Kleintransporter, gehandelt hat.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Schutz vor Keller-Einbruch und Fahrraddiebstahl: Polizei bietet kostenlosen Online-Vortrag am 14.11.2023 an; Anmeldung erforderlich

Die Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Dienstag, dem 14. November 2023, einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema „Schutz vor Keller-Einbrüchen und Fahrraddiebstählen“ an. Der Vortrag wird in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr stattfinden. Fachberater Kriminalhauptkommissar Markus Gebauer wird den Interessierten in dem kostenfreien Online-Seminar erläutern, wie man Kellerräume richtig sichert und wie man das Fahrrad, sowohl unterwegs als auch zu Hause, vor Diebstahl schützten kann. Selbstverständlich können während des Vortrags jederzeit Fragen zu den aktuellen Folien im Chat gestellt werden. Eine Anmeldung zu dem Seminar ist im Vorfeld über den unten stehenden Link erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt.

Link zur Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/schutz-vor-keller-aufbruchen-und-fahrraddiebstahlen/1965579

Unbekannte brechen in Discounter in Espenau ein und stehlen Zigaretten: Zeugen gesucht

Espenau (Landkreis Kassel): Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Discounter in der Goethestraße in Espenau eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Zigaretten abgesehen. In welchem Umfang sie bei dem Einbruch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die unbekannten Täter die Eingangstür aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Dort hebelten sie gezielt die Rolltüren der Zigarettenschränke auf und flüchteten anschließend mit ihrer Beute durch die Eingangstür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Nach bisherigem Ermittlungsstand fand der Einbruch gegen 3 Uhr statt, da zu dieser Zeit der Einbruchsalarm des Discounters auslöste.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Transporter-Fahrer bei Zusammenstoß mit zwei Sattelzügen auf A 7 verletzt

Kassel/ A 7: Zu einem schweren Unfall ist es am heutigen Mittwochmorgen gegen 11:00 Uhr auf der Autobahn 7 Richtung Hannover in Höhe der Ausfahrt Kassel-Ost gekommen. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war ein Transporter mit einem vor und einem hinter ihm fahrenden Sattelzug zusammengestoßen. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer des Kastenwagens zuvor überholt haben und knapp vor dem hinteren Sattelzug wiedereingeschert sein, sodass es mutmaßlich wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel zu dem Unfall zwischen den drei Fahrzeugen kam. Der 23-jährige Fahrer des Transporters aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde hierbei verletzt und von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen. Die beiden Sattelzug-Fahrer blieben unverletzt. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A 7 in Richtung Nord musste wegen der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt werden, bevor der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden konnte. Es kam zu mehr als 7 Kilometern Stau. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten die restlichen Sperrungen gegen 14:20 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Alkoholisierter Fußgänger überquert Gleise und wird bei Zusammenstoß mit Regiotram schwer verletzt

Kassel-Mitte: Ein unter Alkoholeinfluss stehender 67 Jahre alter Fußgänger aus Rumänien ist am gestrigen Dienstagabend am Stern in Kassel beim Überqueren der Gleise von einer herannahenden Regiotram erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 21:10 Uhr. Der 67-Jährige hatte zu dieser Zeit zunächst von der Fußgängerzone kommend die beiden Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altmarkt an der grünen Fußgängerampel überquert. Nach Zeugenangaben trat er anschließend auf die Gleise, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer der aus der Fußgängerzone kommenden und nach rechts in Richtung Altmarkt abbiegenden Regiotram konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auf die Gleise getretenen Mann trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern. Der von der Bahn erfasste 67-Jährige stürzte und kam verletzt unterhalb des Frontbereichs der angehaltenen Tram zum Liegen. An dem Schienenfahrzeug war kein sichtbarer Schaden entstanden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fußgänger ergab rund 1,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Älterer Mann soll zwei Mädchen in Linienbus belästigt haben: Polizei sucht einschreitenden Fahrgast als Zeugen

Kassel-Wesertor: Am Montagmittag soll ein älterer Mann zwei Mädchen in einem Linienbus in Kassel belästigt haben. Ein anderer Fahrgast war den beiden Kindern offenbar zu Hilfe gekommen und hatte den Täter aus dem Bus geworfen. Die aus dem Landkreis Kassel stammenden beiden 11 und 12 Jahre alten Mädchen vertrauten sich später ihren Eltern an, woraufhin am gestrigen Dienstag eine Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Der Fahrgast, der den beiden Mädchen geholfen hatte, ist bislang nicht bekannt. Ihn sucht die Polizei nun als Zeugen. Zudem werden Hinweise auf den ebenfalls noch unbekannten Täter erbeten.

Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 13:30 Uhr in einem Linienbus ereignet, der von der Kasseler Innenstadt in Richtung Forstfeld fuhr. Laut den beiden Mädchen hatten sie im vorderen Bereich des Busses gemeinsam auf einem Einzelplatz gesessen. Der ältere Mann mit Gehstock war am Altmarkt in den Bus eingestiegen. Im Verlauf der Fahrt soll er beide mehrfach am Knie und eines der Kinder an der Wange gestreichelt haben, auch nachdem diese ihm sagten, er solle damit aufhören. Auf den Vorfall wurde dann offenbar der Fahrgast, ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren mit kurzen dunklen Haaren, aufmerksam. Er schritt ein und warf den Täter an der Haltestelle „Hermann-Bücher-Straße“ in Bettenhausen aus dem Bus. Er selbst soll schließlich an der Haltestelle Windhukstraße oder Forstbachweg ausgestiegen sein.

Der Mann, der die beiden Mädchen belästigt haben soll, wird wie folgt beschrieben: Ca. 70 bis 80 Jahre alt, grau-schwarze Haare, zerstreute Frisur, grauer Kinnbart, dunkler Teint, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er soll mit einem grauen Mantel mit grünen Streifen, einer schwarzen Hose und dunklen Lederschuhen bekleidet gewesen sein und einen Gehstock mitgeführt haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Der Fahrgast, der den Mädchen zu Hilfe kam und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Dunkles Fahrzeug bringt Rollerfahrer zu Fall und flüchtet Richtung Wattenbach: Zeugen gesucht

Söhrewald (Landkreis Kassel): Durch ein Überholmanöver in einer Kurve auf der L 3236 zwischen Söhrewald-Wellerode und -Wattenbach hat ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Fahrzeugs am vergangenen Freitagabend einen Motorrollerfahrer zu Fall gebracht. Anschließend fuhr der Überholende weiter, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe noch keine Hinweise auf den Verursacher ergeben haben, suchen sie nun nach Zeugen.

Wie der 47-Jährige den Beamten des Polizeirevier Ost schilderte, war er am Freitag gegen 22 Uhr mit seinem Motorroller auf der Landesstraße in Richtung Wattenbach unterwegs. Als er in der ersten scharfen Kurve etwa mit Tempo 30 fuhr, kam von hinten das Fahrzeug, das zunächst sehr dicht auffuhr, anschließend überholte und so knapp vor ihm wieder einscherte, dass er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Überholenden und der Dunkelheit konnte der 47-Jährige lediglich erkennen, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug handelte. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.