Nachtrag zum Verkehrsunfall bei Schenklengsfeld

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172.

Die 26-jährige Fahrerin des Opel Astras ist im Krankenhaus aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen verstorben.

Ursprungsmeldung:

Verkehrsunfall – eine Person schwer verletzt

Am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus der Gemeinde Schenklengsfeld mit ihrem Opel die Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172. Gleichzeitig war eine 43-jährige Frau aus Philippsthal mit ihrem VW aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Ransbach unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision des Opels mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 43-Jährige sowie ein im VW mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Alle Drei mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert werden. Bei dem Unfall entstanden rund 46.000 Euro Sachschaden.

Trauriges Ende eines tierischen Ausflugs auf die Autobahn

Homberg (Efze). Am Mittwoch (01.11.) sorgte eine entlaufene Kuh auf der A 7 – zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und der Betriebsumfahrung Völkershain – für Aufregung.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass er einen Frontalzusammenstoß mit einer freilaufenden Kuh auf der Autobahn, kurz nach der Anschlussstelle Homberg/Efze, gehabt habe. Nach Angaben des Fahrers konnte dieser dem Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die Kuh sei nach der Kollision jedoch weiterhin auf der Autobahn herumgelaufen.

Glücklicherweise erkannten die nachfolgenden Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Situation rasch und verlangsamten den Verkehr. Eine Polizeistreife richtet umgehend eine Vollsperrung ein und versuchte das Tier einzufangen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Kuh auch auf die Richtungsfahrbahn Kassel gelangt, wurde diese Fahrbahn ebenfalls kurzzeitig durch eine Streife gesperrt. Zwischenzeitlich konnte der Tierhalter ermittelt und telefonisch erreicht werden. Dieser eilte umgehend auf die A7, um beim Einfangen der Kuh behilflich zu sein.

Da das Tier auf der Fahrbahn nicht eingefangen werden konnte, sollte der Vierbeiner an der Betriebsumfahrung Völkershain von der Autobahn getrieben werden. Abrupt änderte die Kuh daraufhin die Laufrichtung in Richtung Kassel. Dort lief das Tier mehrere hundert Meter in der vorbildlich gebildeten Rettungsgasse, bevor sie wiederum begann in Richtung Frankfurt zu laufen. Ein nicht alltäglicher Anblick für die dort anwesenden Verkehrsteilnehmenden.

Nach mehreren Anläufen die Kuh an der Betriebsumfahrung von der Autobahn zu treiben, hatte diese offenbar ein Einsehen mit den im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern und verließ selbständig die Fahrbahn an der Betriebsumfahrung Völkershain. Dabei verletzte sich die bereits angeschlagene Kuh jedoch an einem dortigen Wildschutzgitter so schwer an den Vorderläufen, dass diese durch den zuständigen Jagdpächter erlöst werden musste.

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Petersberg. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin aus Tann und eine 33-jährige Seat-Fahrerin aus Kaltennordheim wurden bei einem Unfall am Dienstag (31.10.) leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin befuhr gegen 8.15 Uhr die L 3174 aus Richtung Niederbieber kommend in Fahrtrichtung Margretenhaun. In Höhe km 0,391 musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende Audi-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Eine 24-jährige VW-Fahrerin, welche hinter der Audi-Fahrerin fuhr, konnte schadlos anhalten. Der hinter der VW-Fahrerin befindlichen 48-jährigen Skoda-Fahrerin gelang dies jedoch nicht mehr. Sie fuhr auf das Heck des VWs auf. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (31.10.). Ein 68-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13:55 Uhr den rechten Fahrstreifen der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Bibra-Platz. Nach Passieren der Kreuzung Heinrichstraße/Bahnhofstraße wollte er nach aktuellem Erkenntnisstand auf den linken Fahrstreifen wechseln, um an der nächsten Kreuzung nach links in die Sturmiusstraße abbiegen zu können. Hierbei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 34-jähriger Ford-Transit-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Bibra-Platz befuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (31.10.), gegen 18.25 Uhr, befuhr eine Rotenburger Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes die Oststraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in die bevorrechtigte Gilfershäuser Straße nach links in Richtung Stadtmitte einbiegen. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr zeitgleich mit ihrem Opel-Astra die Gilfershäuser Straße stadtauswärts in Richtung Bebra-Gilfershausen. Beim Einbiegen touchierte die Daimler-Fahrerin aus noch unklarer Ursache den Opel der vorfahrtsberechtigten Bebraerin. Anschließend überfuhr die Rotenburgerin noch eine gegenüberliegende Blumenrabatte sowie den Gehweg und prallte dann frontal gegen eine dahinterliegende Grundstücksmauer. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

Unfallflucht

Ronshausen. Ein Pkw-Fahrer aus Ronshausen parkte seinen schwarzen Daimler-Chrysler am Dienstag (31.10.), gegen 4 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kasseler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach momentanen Erkenntnissen mit einem Lkw die Kasseler Straße aus Richtung Wildeck kommend in Richtung Bebra. Beim Vorbeifahren touchierte der Fahrzeugführer des Lkw aus noch unbekannten Gründen den linken Außenspiegel des Pkw. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die genaue Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Montag (30.10.), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, parkte eine 76-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Wiesbaden in der Brandenburger Straße am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere großflächig verteilte Kratzspuren an der Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt. Der Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.10.), gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda aus Hauneck die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Kreuznach befuhr zeitgleich die B 27 aus Richtung Fulda kommend und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach links auf die A4 auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt circa 16.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.10.), gegen 22:50 Uhr, parkte ein 32-jähriger Fahrer eines Mazda aus Bebra auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma am Eichhof. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte anschließend den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto losgerollt

Hauneck. Am Dienstag (31.10.), gegen 13:30 Uhr, parkte ein 35-jähriger Fahrer eines Peugeot aus Kassel in der Oberhauner Straße am rechten Fahrbahnrand. Als er aus dem Pkw ausstieg, rollte das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache über die Fahrbahn und kam erst im Garten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.11.), gegen 7:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus Ludwigsau die B 27 stadtauswärts und wollte nach aktuellem Erkenntnissen nach rechts in Richtung B 62 abbiegen. Eine 38-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld fuhr dabei hinter dem Kleinbus. Als dieser verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte die Fahrerin des VW dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Golf musste in der Folge abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Große Menge Diesel nach Lkw-Unfall ausgelaufen

Homberg (Ohm). Am Donnerstag (02.11.), gegen 6.40 Uhr, ereignete sich auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt – zwischen den Anschlussstellen Alsfeld West und Homberg/Ohm, in Höhe des Autobahnkilometers 402,400 – ein schwerer Lkw-Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Paderborn mit seinem Sattelzug den rechten von zwei Fahrstreifen der Autobahn. Aus noch unklarer Ursache kam der Sattelzug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf beschädigte der Sattelzug rund 50 Meter Schutzplanke, wurde dann von dieser abgewiesen und schleuderte in der Folge über die Fahrbahn in Richtung Mittelschutzplanke, wo er zum Stehen kam. Der 33-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Durch den Unfall wurde jedoch der Dieseltank der Sattelzugmaschine aufgerissen, weshalb eine größere Menge Diesel auf die Fahrbahn austrat. Durch den einsetzenden Regen verteilte sich der Dieselkraftstoff über beide Fahrstreifen und den Standstreifen. Die angeforderte Feuerwehr aus Alsfeld pumpte den restlichen Dieselkraftstoff zeitnah aus dem Tank der Sattelzugmaschine und streute Bindemittel auf die komplette Fahrbahn.

Durch die örtlich zuständige Autobahnmeisterei wurde kurz darauf festgestellt, dass das alleinige Abstreuen beziehungsweise Abbinden des Dieselkraftstoffes nicht ausreicht, um eine Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr auszuschließen. Daraufhin wurde eine Firma mit der Reinigung der Fahrbahn – über mehrere hundert Meter – beauftragt. In diesem Zusammenhang war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten ab der Anschlussstelle Alsfeld-West vollgesperrt. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung (ab dem Kirchheimer Dreieck auf die A 7) wurde herausgegeben.

Der bei den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf circa 100.000 Euro beziffert.

Polizei sucht Eigentümer von Pegasus-Pedelec

Mücke. Im Rahmen eines Einsatzes hat die Polizei Alsfeld am 08. Oktober ein vermutlich gestohlenes Pedelec sichergestellt und sucht nun die Eigentümerin beziehungsweise den Eigentümer. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad, Modell Solero E8, mit grünen Applikationen und einem angebrachten, schwarzen Fahrradkorb. Bilder des Zweirads sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das Pedelec kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Einbruch in Scheune

Alsfeld. Ein Schuppen in der Straße „Hellhof“ wurde am Mittwochmorgen (01.11.), zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher zunächst das Schloss der Scheune. Anschließend durchsuchten sie das Holzgebäude und entwendeten drei Akkuschrauber, drei Motorsägen, eine Baumpflegesäge sowie eine Akku-Bohrmaschine im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Auch an einer Tür zu einer angrenzenden Garage hebelten die Täter. Diese hielt jedoch stand, sodass die Unbekannten von einer weiteren Tatbegehung abließen und unerkannt flüchteten. Insgesamt entstand bei dem Einbruch Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Schotten. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) in eine Lagerhalle in der Seestraße ein. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Langfinger Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Außerdem hinterließen sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Alsfeld. Die Heckscheibe eines grauen VW Tiguan wurde am Montag (30.10.) beschädigt. In der Tatzeit, zwischen 19.35 Uhr und 19.45 Uhr, stand der Pkw in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Großenlüder. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) in eine Kindertagesstätte in der Straße „Am Kirchborn“ im Ortsteil Bimbach ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten danach die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen (27.10.) und Mittwochmorgen (01.11.) in ein Vereinsheim am Ortsrand von Gichenbach ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, suchten im Gebäude nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelecs gestohlen

Tann. Aus einer Scheune in der Straße „Schwarzeborn“ im Ortsteil Habel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) zwei Pedelecs – ein graues Pedelec des Herstellers Centurion und ein hellblaues Zweirad des Herstellers Husqvarna im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Edelzeller Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (31.10.) und Mittwochmorgen (01.11.) in eine Gaststätte in der Edelzeller Straße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stahlen daraufhin Bargeld. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großenlüder. Ein Mehrfamilienhaus in der Bonifatiusstraße wurde am Mittwoch (01.11.), zwischen 5 Uhr und 8 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Die Täter drangen über eine Kellertür ins Gebäude ein. Dort scheiterten ihre Hebelversuche an einer Innentür, woraufhin sie flüchteten. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kunstrasen beschädigt

Bad Hersfeld. Den Kunstrasen im Bereich eines Cafés in der Badestube beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.11.). Hierdurch entstand Sachschaden von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aufsprengung eines Geldautomaten in Poppenhausen – Polizei bittet um Hinweise

Fulda

Poppenhausen. Am frühen Donnerstagmorgen (02.11.), gegen 2.15 Uhr, kam es in einem Geschäftsgebäude im Wallweg zu einer Sprengung an einem Geldausgabeautomaten. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten mehrere dunkel gekleidete Täter zunächst gewaltsam die Glastür zur Bank und sprengten dann einen dort befindlichen Geldautomaten auf. Ob sie in der Folge Bargeld an sich nahmen ist noch unklar. Die Täter flüchteten anschließend in einem Pkw, bei dem es sich um ein Fahrzeug des Herstellers Audi gehandelt haben könnte. Die Höhe des durch die Sprengung entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Personen. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort – gemeinsam mit Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes sowie des Hessischen Landeskriminalamtes – umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Vor diesem Hintergrund ist der Tatort momentan noch weiträumig abgesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern – Aktuell Schockanrufe im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und in den Bereichen Hünfeld und Eiterfeld

Hersfeld-Rotenburg/Eiterfeld/Hünfeld. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und in den Bereichen Hünfeld und Eiterfeld mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche. Heute berichten sie ihren Opfern, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben sollen und nun in Haft müssten. Dieser Haftstrafe könne man nur entgehen, wenn die Angerufenen eine Kaution zahlen würden.

Ihre Polizei rät daher dringend:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Mittwochvormittag (01.11.), gegen 9.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Leipziger Straße und der Straße „Am Rabenstein“ zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mann aus Dipperz mit seinem Pkw die Michelsrombacher Straße in Richtung Leipziger Straße und beabsichtigte in die Straße „Am Rabenstein“ abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Toyota auf der Leipziger Straße in Richtung der Michelsrombacher Straße. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der 21-Jährige im Kreuzungsbereich mit der vorfahrtsberechtigten Fuldaerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, konnte aber glücklicherweise nach einer medizinischer Erstversorgung nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand außerdem Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfall – eine Person schwer verletzt

Fulda

Schenklengsfeld. Am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus der Gemeinde Schenklengsfeld mit ihrem Opel die Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172. Gleichzeitig war eine 43-jährige Frau aus Philippsthal mit ihrem VW aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Ransbach unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision des Opels mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 43-Jährige sowie ein im VW mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Alle Drei mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert werden. Bei dem Unfall entstanden rund 46.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (30.10.) in ein Vereinsheim in der Straße „Zu den Sportstätten“ im Ortsteil Hettenhausen ein. Dazu hebelten sie eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch auf Steinbruchgelände

Nüsttal. Auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Straße „An der Suhl“ im Ortsteil Haselstein brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (31.10.) in ein Werkstattgebäude ein und stahlen Kupferkabel und einen Tandemanhänger des Herstellers Humbaur mit dem amtlichen Kennzeichen FD-CX 383. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Gelände mit einem für Anhänger geeigneten Fahrzeug befuhren, nachdem sie ein Nebentor aufgehebelt hatten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.100 Euro. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Arztpraxis

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter betrat am Dienstagvormittag (31.10.) eine Arztpraxis in der Straße „Hanfsack“ und entwendete eine geringe Menge Scheingeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Mann die Räumlichkeiten gegen 9.15 Uhr und entnahm aus einer Schublade der Rezeption das Geld. Als eine Mitarbeiterin auf den Täter aufmerksam wurde und ihn ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Kettengasse. Er kann als circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und einer Narbe beziehungsweise einem Leberfleck im Gesicht beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Kopfbedeckung und eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Außerdem habe der Mann deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ei an Kopf geworfen – Zeugen gesucht

Bebra. Am Dienstagabend (31.10.), gegen 18.30 Uhr, warfen zwei bislang Unbekannte einem 65-jährigen Mann aus Bebra ein Ei an den Kopf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Bebraer fußläufig in der Hersfelder Straße in Höhe der Hausnummer 20 unterwegs, als zwei junge Männer auf E-Scootern an ihm vorbeifuhren. Dabei schlug einer der Rollerfahrer dem 65-Jährigen ein Ei gegen den Kopf. In der Folge stürzte der Mann aus Bebra zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend auf ihren Zweirädern in Richtung der Innenstadt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 15 bis 18 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,70 Meter groß

dunkle Haare mit Mittelscheitel

Oberlippenbart

dunkle Kleidung

Täter 2:

männlich

circa 15 bis 18 Jahre alt

etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß

dunkle, lockige Haare

graue Jacke

schwarze Jogginghose der Marke Adidas

karierter Rucksack

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Grebenhain. Ein Lebensmittelgeschäft in der Vaitshainer Straße wurde am Dienstagmorgen (31.10.), gegen 4 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten eine Zugangstür gewaltsam und betraten anschließend unbefugt den Verkaufsraum. Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Unbekannten flüchteten schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Eichenzell. Ein 22-jähriger Daimler-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin – beide aus Flieden – wurden bei einem Unfall am Montag (30.10.) leicht verletzt. Der 22-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz vor der Ausfahrt in Richtung Eichenzell auf den dortigen Ausfädelungsstreifen wechseln. Vor ihm befand sich bereits ein Audi auf dem Ausfädelungsstreifen, welcher von einem Peugeot abgeschleppt wurde. Der Daimler-Fahrer fuhr aus noch unklarer Ursache auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den abschleppenden Peugeot geschoben. Der 22-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Fulda. Am Mittwochvormittag (01.11.), gegen 9.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Leipziger Straße und der Straße „Am Rabenstein“ zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mann aus Dipperz mit seinem Pkw die Michelsrombacher Straße in Richtung Leipziger Straße und beabsichtigte in die Straße „Am Rabenstein“ abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Toyota auf der Leipziger Straße in Richtung der Michelsrombacher Straße. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der 21-Jährige im Kreuzungsbereich mit der vorfahrtsberechtigten Fuldaerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, konnte aber glücklicherweise nach einer medizinischer Erstversorgung nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand außerdem Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfall – eine Person schwer verletzt

Fulda

Schenklengsfeld. Am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus der Gemeinde Schenklengsfeld mit ihrem Opel die Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172. Gleichzeitig war eine 43-jährige Frau aus Philippsthal mit ihrem VW aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Ransbach unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision des Opels mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 43-Jährige sowie ein im VW mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Alle Drei mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert werden. Bei dem Unfall entstanden rund 46.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (30.10.) in ein Vereinsheim in der Straße „Zu den Sportstätten“ im Ortsteil Hettenhausen ein. Dazu hebelten sie eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch auf Steinbruchgelände

Nüsttal. Auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Straße „An der Suhl“ im Ortsteil Haselstein brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (31.10.) in ein Werkstattgebäude ein und stahlen Kupferkabel und einen Tandemanhänger des Herstellers Humbaur mit dem amtlichen Kennzeichen FD-CX 383. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Gelände mit einem für Anhänger geeigneten Fahrzeug befuhren, nachdem sie ein Nebentor aufgehebelt hatten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.100 Euro. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Arztpraxis

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter betrat am Dienstagvormittag (31.10.) eine Arztpraxis in der Straße „Hanfsack“ und entwendete eine geringe Menge Scheingeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Mann die Räumlichkeiten gegen 9.15 Uhr und entnahm aus einer Schublade der Rezeption das Geld. Als eine Mitarbeiterin auf den Täter aufmerksam wurde und ihn ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Kettengasse. Er kann als circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und einer Narbe beziehungsweise einem Leberfleck im Gesicht beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Kopfbedeckung und eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Außerdem habe der Mann deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ei an Kopf geworfen – Zeugen gesucht

Bebra. Am Dienstagabend (31.10.), gegen 18.30 Uhr, warfen zwei bislang Unbekannte einem 65-jährigen Mann aus Bebra ein Ei an den Kopf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Bebraer fußläufig in der Hersfelder Straße in Höhe der Hausnummer 20 unterwegs, als zwei junge Männer auf E-Scootern an ihm vorbeifuhren. Dabei schlug einer der Rollerfahrer dem 65-Jährigen ein Ei gegen den Kopf. In der Folge stürzte der Mann aus Bebra zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend auf ihren Zweirädern in Richtung der Innenstadt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 15 bis 18 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,70 Meter groß

dunkle Haare mit Mittelscheitel

Oberlippenbart

dunkle Kleidung

Täter 2:

männlich

circa 15 bis 18 Jahre alt

etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß

dunkle, lockige Haare

graue Jacke

schwarze Jogginghose der Marke Adidas

karierter Rucksack

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Grebenhain. Ein Lebensmittelgeschäft in der Vaitshainer Straße wurde am Dienstagmorgen (31.10.), gegen 4 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten eine Zugangstür gewaltsam und betraten anschließend unbefugt den Verkaufsraum. Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Unbekannten flüchteten schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Eichenzell. Ein 22-jähriger Daimler-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin – beide aus Flieden – wurden bei einem Unfall am Montag (30.10.) leicht verletzt. Der 22-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz vor der Ausfahrt in Richtung Eichenzell auf den dortigen Ausfädelungsstreifen wechseln. Vor ihm befand sich bereits ein Audi auf dem Ausfädelungsstreifen, welcher von einem Peugeot abgeschleppt wurde. Der Daimler-Fahrer fuhr aus noch unklarer Ursache auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den abschleppenden Peugeot geschoben. Der 22-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.