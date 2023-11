Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Gegen Außenspiegel von Skoda getreten: Zeugen gesucht! – Offenbach

(fg) Gegen den Außenspiegel eines in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellten Autos hat ein dunkel gekleideter Unbekannter am Donnerstagmorgen getreten und hierdurch einen Schaden von rund 150 Euro verursacht. Der 20 bis 30 Jahre alte Mann von schlanker Statur wurde gegen 5.30 Uhr bei seiner Tat beobachtet. Bei dem betreffenden Wagen handelte es sich um einen schwarzen Skoda Kamiq. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Bestimmter Zeuge nach Unfall gesucht! Gemarkung Obertshausen

(jm) Einen ganz bestimmten Zeugen sucht die Polizei in Langen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag (24. Oktober), gegen 20.30 Uhr, kurz nach dem Tannenmühlkreisel im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Autobahn 3 ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen soll die mutmaßliche Fahrerin, die im Nachgang durch die Polizei ermittelt wurde, gegen die dortige Leitplanke gekommen sein. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer habe angehalten und sei ausgestiegen; zudem habe sich der Unbekannte mit der Frau unterhalten, ehe er weiterfuhr. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll ebenfalls ihre Fahrt fortgesetzt haben. An der Leitplanke sowie einem Verkehrsschild entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Im Nachhinein meldeten Zeugen einen beschädigten BMW auf einem Parkplatz in Dreieich-Offenthal. Hierbei handelte es sich offensichtlich um den Unfallwagen. Die Polizei in Langen ermittelt nun und bittet den unbekannten Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Falscher Polizeibeamter ruft an – Wer hat die beiden Geldabholerinnen gesehen? Langen

(jmi) Am Mittwochvormittag waren Telefonbetrüger in Langen zugange und haben eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Gauner hatten die Frau am Vormittag angerufen, wobei sich eine Person mit männlicher Stimme als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer gaukelte ihr vor, dass in der Odenwaldstraße derzeit Kriminelle unterwegs seien. Sie solle Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem kündigte er zwei Kolleginnen an, die nach ihren Wertgegenständen schauen werden. Kurz darauf klingelten die beiden 1,60 bis 1,65 Meter großen Frauen an der Wohnungstür der betagten Dame. Sie ließen sich im weiteren Verlauf die Wertgegenstände zeigen und forderten anschließend die Bewohnerin auf, sich nach oben in den ersten Stock zu begeben. Daraufhin verschwand das Duo mit der Beute. Eine der Täterinnen hatte blonde schulterlange Haare und war kräftig. Sie trug eine graue Hose sowie eine graue Jacke. Ihre Komplizin hatte eine schmale Figur und dunkle schulterlange Haare. Sie war mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die zwischen 11.15 und 11.40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Odenwaldstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

Übergeben Sie kein Geld, Gold oder Wertsachen an Menschen, die

Sie nicht kennen.

Sie nicht kennen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt.

die angebliche Amtsperson kommt. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie

über den Notruf 110 die Polizei!

über den Notruf 110 die Polizei! Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten

Familienangehörige Sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten

aufmerksam machen.

Familienangehörige Sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie unter

www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach

unter der Servicenummer 069 8098-2424.

Einbruch in Friedhofsgebäude – Langen

(fg) In ein Friedhofsgebäude in der Friedhofstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr, eingedrungen. Sie brachen mehrere Spinde auf und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge ein Laptop. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Hakenkreuz auf Klettergerüst gesprüht – Hanau/Steinheim

(fg) Unbekannte sprühten in der Nacht zum Mittwoch ein Hakenkreuz mit schwarzer Farbe auf die Außenseite eines hölzernen Klettergerüsts eines Spielplatzes in der Uferstraße in Steinheim. Außerdem befanden sich weitere Farbspritzer auf anderen hölzernen Balken des Spielplatzes und auf einem dort stehenden Holztisch. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmittag, 12.30 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Audi A3 geben – Gemarkung Langenselbold

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 3339 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem weißen Seat Leon die L 3339 in Richtung Langenselbold. Kurz vor der Einmündung zur Industriestraße überholte ein Unbekannter den Seat und touchierte ihn an der linken vorderen Fahrzeugseite. Anschließend fuhr er in Richtung Langenselbold davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A 3 gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Unfallfluchtermittler erbitten sich nun Hinweise zu dem Audi sowie dessen Fahrerin oder Fahrer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs – Maintal/Bundesstraße 8

(fg) Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer war am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle durch Beamtinnen und Beamten der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste auf der Bundesstraße 8 (Gemarkung Maintal) in Fahrtrichtung Frankfurt zu schnell unterwegs. Zwischen 12.30 und 15 Uhr wurden Fahrzeuge, welche bei erlaubten 80 Stundenkilometer zu schnell fuhren, nach Passieren des Messgeräts im weiteren Verlauf kurz vor der Stadtgrenze Frankfurt einer Kontrolle unterzogen. Die Ordnungshüter ahndeten unter anderem drei Fahrverbo## Vermisste ist wieder da – Maintal/Dörnigheim

(jm) Die seit Sonntag vermisste 13-Jährige aus Maintal konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.te und schrieben zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein 40-jähriger Mann aus Bulgarien mit festem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland konnte als Nachweis seiner Fahrerlaubnis lediglich einen portugiesischen Führerschein vorzeigen. Eine Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland war nach eingehender Prüfung nicht gegeben, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde in seinem VW Touareg, an dem Ausfuhrkennzeichen angebracht waren, mit 142 Stundenkilometern gemessen. Von ihm wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.230 Euro einbehalten. Auf der Rückfahrt fiel einer Streifenbesatzung in der Waldstraße in Offenbach ein auffälliger E-Scooter auf. Bei diesem war das Schutzblech des Hinterrades nach oben geklappt, weshalb das dortige Kennzeichen nicht gänzlich zu sehen war. Der 49-jährige Verkehrsteilnehmer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher musste der Mann, der selbst angab erst kürzlich Gast bei der Polizei Südosthessen gewesen zu sein, mit zur nahegelegenen Station. Eine Überprüfung ergab, dass die letzte Blutentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss tatsächlich erst im Oktober 2023 durchgeführt wurde. Es wurde nun erneut ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen nach Einbruch in Schaustellerfahrzeuge gesucht! – Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) Auf einem Lagerplatz für Schaustellerfahrzeuge waren Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zugange und hebelten einen LKW-Auflieger für ein Schießbudengeschäft, zwei Container sowie eine Holzhütte auf. Die Eindringlinge entwendeten mehrere Luftgewehre sowie Stromkabel. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, Beobachtungen in der Lagerhausstraße gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

Polizei nahm 16-Jährigen vorläufig fest: Ermittlungen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Nötigung – Bad Orb

(fg) Wegen mehrere Delikte ermittelt die Bad Orber Polizei nach der vorläufigen Festnahme eines 16-Jährigen am Mittwochabend in Höhe des Busbahnhofes in der Austraße. Gegen 19.45 Uhr soll der Jugendliche einen Taxifahrer, der am Busbahnhof auf Fahrgäste wartete, angesprochen und eine Fahrt nach Lohrhaupten gefordert haben. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige das Handy des Taxi-Fahrers an sich genommen haben. Laut dem Taxifahrer habe der junge Mann gesagt, dass er es zurückbekomme, sobald er 20 Euro bezahle. Kurz darauf gab der bis dato Unbekannte das Mobiltelefon zurück und soll dem Taxifahrer hierbei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 73-Jährige aus Bad Soden-Salmünster zog sich leichte Verletzungen zu. In Tatortnähe soll der Festgenommene in der Bahnhofstraße die Beifahrertür eines haltenden VW Caddy aufgerissen und ebenfalls Bargeld gefordert haben. In der Austraße soll der 16-Jährige einem Radfahrer nach dessen Angaben absichtlich in den Weg gerannt sein, sodass dieser beinahe gestürzt wäre. Hiernach soll der Jugendliche ebenfalls Bargeld gefordert haben. Eine herbeigeeilte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen, der für die geschilderten Vorfälle verantwortlich sein soll, vorläufig fest. Da der Tatverdächtige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

Mehrere Bushaltestellen beschädigt – Zeugen bitte melden! – Offenbach

(jm) Unbekannte haben am Dienstagabend die Scheiben von drei Bushaltestellen entlang der Bürgeler Straße beschädigt. Kurz vor 20 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf, dass drei Jugendliche die Bushaltestelle „Marstallstraße“ entglast haben sollen. Die vor Ort eingesetzten Streifen stellten anschließend zwei weitere beschädigte Bushaltestellen im Bereich der Ernst-Reuter-Schule sowie „Kurhessenstraße“ fest. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen gehandelt haben. Vermutlich wurden die Scheiben mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Anschließend sei die Gruppe mit dem Bus in Richtung Markplatz gefahren. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

Zeugenhinweis führte zur vorläufigen Festnahme – Obertshausen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 19 und 20 Jahren vorläufig fest. Eine aufmerksame Zeugin meldete, gegen 15.20 Uhr, dass zwei verdächtige Männer an Autotüren rütteln würden. An einem geparkten 3er BMW in der Johann-Sebastian-Bach-Straße sollen sie eine Fahrzeugtür sogar geöffnet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Anschließend gingen die beiden in Richtung Waldstraße weiter. Herbeigeeilte Streifen nahmen im Rahmen der Fahndung zwei mutmaßliche Täter vorläufig fest. Die beiden Heranwachsenden aus Obertshausen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf sie kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Diebstahls in/aus Kraftfahrzeugen zu.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist.

verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und

wenn möglich belebten Straßen.

wenn möglich belebten Straßen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im

Internet unter www.polizei-beratung.de

Zeugensuche: Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen – Neu-Isenburg

(jm) Unbekannte haben mindestens vier geparkte Fahrzeuge in der Straße „Am Trieb“ im Bereich der 30er-Hausnummern beschädigt. Am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, teilte ein Eigentümer mit, dass sein BMW sowie drei daneben befindliche Fahrzeuge (ein Dacia, ein VW sowie ein Kia) zerkratzt wurden. Der BMW-Besitzer hatte seinen Wagen am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, letztmalig unbeschädigt gesehen. Die Ermittler setzen nun auf die Hinweise von aufmerksamen Anwohnern und Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg.

Ertappte Einbrecher flüchten – Langen

(jm) Zwei Einbrecher brachen am späten Dienstagabend in ein Vereinsheim in der Straße „Außerhalb“ ein. Zwischen 23.25 und 23.40 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Innere. Dort hebelten sie einen Schrank sowie einen Tresor auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Süßigkeiten. Ein Zeuge störte wohl die beiden Eindringlinge, die daraufhin in Richtung Schloss Wolfsgarten flüchteten. Beide waren schlank und sportlich. Einer trug ein helles Oberteil und sein Komplize war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbrecher hebeln Terrassentür auf – Langen

(jm) Einbrecher erbeuteten am Dienstagabend aus einem Einfamilienhaus in der Erfurter Straße Schmuck und Münzen. Zwischen 18.05 und 18.25 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und gelangten ins Haus. Sie nahmen einen Metalltresor sowie Koffer mit Münzen mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Büroräume – Wer kann Hinweise geben? – Egelsbach

(jm) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Samstag durch ein Fenster in Verwaltungsräume einer Firma in der Straße „Auf der Trift“ ein. In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr, gelangten die Unbekannten auf das Grundstück, indem sie zunächst einen Zaun durchtrennten. Anschließend zerschlugen sie ein Fenster und verschafften sich Zugang zum Inneren. Aus den Büroräumlichkeiten entwendeten sie mehrere Fahrzeugersatzschlüssel sowie ein Mobiltelefon und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Bereits eine Woche zuvor kam es zu einem Einbruch in das Gebäude (wir berichten). Das Fachkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Brand eines Gebäudes auf einem Schulgelände – Kripo bittet um Hinweise – Maintal/Dörnigheim

(jm) Rund 100.000 Euro Sachschaden, so die erste Schätzung der Polizei, entstand bei einem Brand am Dienstagabend in einem Gebäude auf einem Schulgelände in der Ascher Straße. Eine Zeugin meldete, gegen 21.45 Uhr, dass sie Jugendliche mit Böllern auf dem Schulgelände beobachtet habe. Anschließend hörte sie einen Knall und ein Klirren. Kurz darauf meldeten mehrere Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Nebengebäude der Schule. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ersten Feststellungen zufolge soll zunächst eine Fensterscheibe des Gebäudes, in dem unter anderem ein Jugendzentrum und Vereine untergebracht sind, eingeworfen worden sein, bevor der Brand ausbrach. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem zweistöckigen Flachdachgebäude. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen und schließt einen Zusammenhang mit Halloween nicht aus. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet hat, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler zu wenden.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt – Maintal/Bischofsheim

(jm) Ein etwa 25 Jahre alter und dünner Ladendieb hat am Dienstagmorgen (11.40 Uhr) in einem Supermarkt in der Spessartstraße mehrere Lebensmittel in eine Sporttasche gepackt und versucht zu klauen. Als er den Kassenbereich passieren wollte, forderten ihn zwei Mitarbeiterinnen auf, seine Tasche zu zeigen. Unvermittelt versuchte der etwa 1,80 Meter große Langfinger mit blonden kurzen Haaren die Tasche loszureißen und schubste dabei eine Mitarbeiterin. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Beide Mitarbeiterinnen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Täter trug weiße Arbeitskleidung. Zudem war er in Begleitung einer weiteren Person, die dunkel gekleidet war. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

abend die Scheiben von drei Bushaltestellen entlang der Bürgeler Straße beschädigt. Kurz vor 20 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf, dass drei Jugendliche die Bushaltestelle „Marstallstraße“ entglast haben sollen. Die vor Ort eingesetzten Streifen stellten anschließend zwei weitere beschädigte Bushaltestellen im Bereich der Ernst-Reuter-Schule sowie „Kurhessenstraße“ fest. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen gehandelt haben. Vermutlich wurden die Scheiben mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Anschließend sei die Gruppe mit dem Bus in Richtung Markplatz gefahren. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

Zeugenhinweis führte zur vorläufigen Festnahme – Obertshausen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 19 und 20 Jahren vorläufig fest. Eine aufmerksame Zeugin meldete, gegen 15.20 Uhr, dass zwei verdächtige Männer an Autotüren rütteln würden. An einem geparkten 3er BMW in der Johann-Sebastian-Bach-Straße sollen sie eine Fahrzeugtür sogar geöffnet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Anschließend gingen die beiden in Richtung Waldstraße weiter. Herbeigeeilte Streifen nahmen im Rahmen der Fahndung zwei mutmaßliche Täter vorläufig fest. Die beiden Heranwachsenden aus Obertshausen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf sie kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Diebstahls in/aus Kraftfahrzeugen zu.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist.

verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und

wenn möglich belebten Straßen.

wenn möglich belebten Straßen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im

Internet unter www.polizei-beratung.de

Zeugensuche: Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen – Neu-Isenburg

(jm) Unbekannte haben mindestens vier geparkte Fahrzeuge in der Straße „Am Trieb“ im Bereich der 30er-Hausnummern beschädigt. Am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, teilte ein Eigentümer mit, dass sein BMW sowie drei daneben befindliche Fahrzeuge (ein Dacia, ein VW sowie ein Kia) zerkratzt wurden. Der BMW-Besitzer hatte seinen Wagen am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, letztmalig unbeschädigt gesehen. Die Ermittler setzen nun auf die Hinweise von aufmerksamen Anwohnern und Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg.

Ertappte Einbrecher flüchten – Langen

(jm) Zwei Einbrecher brachen am späten Dienstagabend in ein Vereinsheim in der Straße „Außerhalb“ ein. Zwischen 23.25 und 23.40 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Innere. Dort hebelten sie einen Schrank sowie einen Tresor auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Süßigkeiten. Ein Zeuge störte wohl die beiden Eindringlinge, die daraufhin in Richtung Schloss Wolfsgarten flüchteten. Beide waren schlank und sportlich. Einer trug ein helles Oberteil und sein Komplize war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbrecher hebeln Terrassentür auf – Langen

(jm) Einbrecher erbeuteten am Dienstagabend aus einem Einfamilienhaus in der Erfurter Straße Schmuck und Münzen. Zwischen 18.05 und 18.25 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und gelangten ins Haus. Sie nahmen einen Metalltresor sowie Koffer mit Münzen mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Büroräume – Wer kann Hinweise geben? – Egelsbach

(jm) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Samstag durch ein Fenster in Verwaltungsräume einer Firma in der Straße „Auf der Trift“ ein. In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr, gelangten die Unbekannten auf das Grundstück, indem sie zunächst einen Zaun durchtrennten. Anschließend zerschlugen sie ein Fenster und verschafften sich Zugang zum Inneren. Aus den Büroräumlichkeiten entwendeten sie mehrere Fahrzeugersatzschlüssel sowie ein Mobiltelefon und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Bereits eine Woche zuvor kam es zu einem Einbruch in das Gebäude (wir berichten). Das Fachkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Brand eines Gebäudes auf einem Schulgelände – Kripo bittet um Hinweise – Maintal/Dörnigheim

(jm) Rund 100.000 Euro Sachschaden, so die erste Schätzung der Polizei, entstand bei einem Brand am Dienstagabend in einem Gebäude auf einem Schulgelände in der Ascher Straße. Eine Zeugin meldete, gegen 21.45 Uhr, dass sie Jugendliche mit Böllern auf dem Schulgelände beobachtet habe. Anschließend hörte sie einen Knall und ein Klirren. Kurz darauf meldeten mehrere Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Nebengebäude der Schule. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ersten Feststellungen zufolge soll zunächst eine Fensterscheibe des Gebäudes, in dem unter anderem ein Jugendzentrum und Vereine untergebracht sind, eingeworfen worden sein, bevor der Brand ausbrach. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem zweistöckigen Flachdachgebäude. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen und schließt einen Zusammenhang mit Halloween nicht aus. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet hat, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler zu wenden.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt – Maintal/Bischofsheim

(jm) Ein etwa 25 Jahre alter und dünner Ladendieb hat am Dienstagmorgen (11.40 Uhr) in einem Supermarkt in der Spessartstraße mehrere Lebensmittel in eine Sporttasche gepackt und versucht zu klauen. Als er den Kassenbereich passieren wollte, forderten ihn zwei Mitarbeiterinnen auf, seine Tasche zu zeigen. Unvermittelt versuchte der etwa 1,80 Meter große Langfinger mit blonden kurzen Haaren die Tasche loszureißen und schubste dabei eine Mitarbeiterin. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Beide Mitarbeiterinnen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Täter trug weiße Arbeitskleidung. Zudem war er in Begleitung einer weiteren Person, die dunkel gekleidet war. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.