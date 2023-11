Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

+++Großkontrolle an der Autobahn+++

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt „Verhinderung des Wohnungseinbruchs“ an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um potentiellen reisende Straftäter zu kontrollieren, die in der dunkeln Jahreszeit als Einbrecher aktiv sind. Beamte stellten sich mit ihren Streifenwagen an der Anschlussstelle Niederhausen auf und zogen von dort verdächtige Fahrzeuge zu einer großen Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Dort wurden die Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt kontrollierten Zoll und Polizei 106 Fahrzeuge und 149 Personen sowie 343 Dokumente und Ausweispapiere. Neben der Erkenntnisgewinnung über potentielle Einbrecher und deren Reiserouten wurden von der Polizei 14 Anzeigen wegen verschiedener Delikte gefertigt, darunter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Der Zoll ahndete ebenfalls Verstöße gegen verschiedene Gesetze, unter anderem musste ein Fahrzeugführer, der gewerblich unverzollte Waren aus England unverzollt eingeführt hatte. Er musste schließlich Steuern nachzahlen und eine Sicherheitsleistung für das Strafverfahren hinterlegen, was sich insgesamt auf circa 3.500 EUR summierte. Die Polizei kontrolliert in der dunklen Jahreszeit täglich auf unterschiedliche Art und Weise, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Großkontrollen gehören wie kleine Kontrollen sowie uniformierte und zivile Streifen auch zu dem Konzept der Polizei. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger um schnelle Mitteilung und kontrolliert lieber einmal zu viel als zu wenig, um Einbrüche zu verhindern.

Ladendieb verletzt Mitarbeiter und leistet Widerstand, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Mittwoch, 01.11.2023, gegen 14:30 Uhr

(jn)Ein 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hat am Mittwoch in einem Bad Homburger Geschäft einen Mitarbeiter verletzt und später auch gegenüber der Polizei Widerstand geleistet. Zuvor war der Tatverdächtige bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Gegen 14:30 Uhr hatte der 45-Jährige versucht, Kaffee aus einem Lebensmittelgeschäft in der Louisenstraße zu entwenden. Am Ladenausgang war der Dieb dann von einem Mitarbeiter angesprochen worden, wobei es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. Beide wurden verletzt und mussten vor Ort medizinisch behandelt werden, zudem wurde die Polizei alarmiert.

Im Verlauf der polizeilichen und rettungsdienstlichen Maßnahmen auf dem Parkplatz des Geschäftes wurde der Tatverdächtige stets aggressiver und versuchte, sich den Maßnahmen zu entziehen. Infolgedessen musste er von Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Anschluss kamen sowohl der Mitarbeiter als auch der 45-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Hier wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen italienischen Staatsbürger handelt, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft mit der Absicht einer richterlichen Vorführung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Kassenautomat gewaltsam geöffnet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 21:00 Uhr

(jn)Drei unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Kassenautomaten in Bad Homburg geknackt und sind mit erbeutetem Bargeld geflüchtet. Um 21:00 Uhr traten die Täter mehrfach gegen den Automaten des Kaiser-Wilhelm-Bads in der Kisseleffstraße, bis aus diesem Münzgeld herausfiel. Das Trio flüchtete unerkannt und in unbekannte Richtung. Einer soll eine weiße, zwei der Täter dunkle Hosen getragen haben. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

17-Jähriger nach versuchtem Roller-Diebstahl festgenommen, Königstein im Taunus, Bahnstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 15:49 Uhr

(jn)Ein 17-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag in Königstein versucht zu haben, einen E-Scooter zu entwenden. Um 15:49 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Tatverdächtige sich gewaltsam an dem Gefährt zu schaffen machte. Hierbei entstand an dem Scooter ein Sachschaden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Tatort in der Bahnstraße trafen die Beamten dann auf den tatverdächtigen 17-Jährigen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahles und Sachbeschädigung eingeleitet.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus, Königstein, Jägerwiese, Dienstag, 31.10.2023, 12:00 Uhr – Mittwoch, 01.11.2023, 12:00 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Königsstein ein. Im Zeitraum von Dienstag, 31.10.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 31.10.2023, 12:00 Uhr betraten die Täter das Grundstück des Hauses in der Straße Jägerwiese und kletterten auf einen Balkon im 1. Obergeschoss. Hier hebelten sie ein Fenster mit einem unbekannten Werkzeug auf und gelangten so in das Haus. Dort öffneten sie einen Schrank und durchsuchten ihn. Anschließend verließen sie das Haus vermutlich durch die Terrassentür und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden am Haus wird auf 500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 – 120- 0 entgegen.

Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Bad Homburg, Kisseleffstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 00:30 Uhr – 07:56 Uhr

(jb)In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Bad Homburger Gaststätte ein. Hierzu schnitt der Täter eine Wetterschutzplane an der Gaststätte auf, um an ein Fenster zu gelangen das aufgehebelt wurde. Der Täter gelangte so in die Gaststätte und brach einen Schlüsselschrank auf, aus dem er Bargeld in Höhe von 480.- Euro stahl. Anschießend verließ der Täter die Gaststätte vermutlich wieder durch das Fenster und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Gaststätte wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Hinwiese nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunus unter der Telefonnummer 06172 -120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten durch Auffahren, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 17:49 Uhr

(jb)Am Mittwochnachmittag kam es in Oberursel zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw Subaru in Oberursel die Frankfurter Landstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bommersheim. Wegen hohem Verkehrsaufkommen musst er abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 42-jährige Frau aus Frankfurt am Main bremste mit ihrem Pkw VW-Passat, in der sich auch ihre dreijährige Tochter befand, rechtzeitig ab und kam hinter dem Subaru zum Stehen. Ein 58-Jähriger Fahrer aus Oberursel fuhr mit seinem Golf dem vor ihm stehenden VW Passat auf. Der Passat wurde durch die Wucht des Anstoßes auf den Pkw Subaru aufgeschoben. Der Fahrer des Pkw Golf erlitt leichte Verletzungen. Die dreijährige Tochter in dem Passat wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 5.800.- Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim UnfallverursacherHomburg v.d.H.: Die Polizei-News verlief positiv, deshalb wurde ihm Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt.

14-Jähriger von Autofahrerin übersehen, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Färberstraße, Max-Planck-Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 16:30 Uhr

(jn)Im Friedrichsdorfer Ortsteil Burgholzhausen ist ein Jugendlicher auf dem Fahrrad von einer Autofahrerin übersehen und angefahren worden. Um 16:30 Uhr war der 14-Jährige aus Friedrichsdorf auf seinem Fahrrad auf einem Fahrradweg unterwegs und überquerte die Färberstraße in Richtung der Max-Planck-Straße auf einer Fahrbahnüberquerung. Gleichzeitig befuhr die 62-jährige Fahrerin eines Mercedes die Färberstraße in Fahrtrichtung Burgholzhausen und verließ einen Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. Ohne anzuhalten und den Jugendlichen queren zu lassen setzte sie ihre Fahrt fort, was zur Folge hatte, dass der 14-Jährige mit der Fahrzeugseite kollidierte. Er stürzte und musste in der Folge ärztlich behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Jugendliche greifen Mann an,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Dienstag, 31.10.2023, 16:21Uhr

(jb)Am späten Dienstagnachmittag griffen drei Jugendliche in Bad Homburg in einer Tiefgarage einen Mann an. Der 36-jährige Geschädigte aus Bad Homburg bemerkte um 16:21 Uhr in einer Tiefgarage im Zimmersmühlenweg drei Jugendliche, die dort aus Flaschen tranken, aßen und für Verunreinigungen sorgten. Nachdem er sie aufgefordert hatte, die Tiefgarage zu verlassen kam es zu einem Streit. In dessen Verlauf wurde der Mann von den Jugendlichen zu Fall gebracht, wobei er am Boden liegend getreten worden sein soll. Dem Geschädigten gelang es jedoch wieder aufzustehen, woraufhin er Schläge gegen den Oberkörper einstecken musste. Der Geschädigte flüchtete und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, unverletzt zu sein.

Der erste Täter wird beschrieben als männlich, ca. 15 Jahre alt, bekleidet mit hellblauer Jeans und weißen Sneaker. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und ca. 15 Jahr alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen kurzen Steppjacke mit Kapuze, langer, schwarzer Jeans und schwarzen Schuhen. Der dritte Täter war auch männlich, ca. 15 Jahre alt und hatte hell-braune kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Sweatpullover mit Aufschrift (Los Angeles), schwarzer Jogginghose mit einem weißen Streifen an der Seite und zwei Nike Logos untereinander am rechten Bein sowie weißen Sportschuhen mit schwarzen Nike Logos. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunus unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Diebe versuchen einen Motorroller zu stehlen, Bad Homburg, Am Heuchelbach, Dienstag, 31.10.2023, 20:00 Uhr – Mittwoch, 01.11.2023, 03:35 UhrHomburg v.d.H.: Die Polizei-News

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter in Bad Homburg einen Motorroller zu stehlen. Die unbekannten Täter schoben den Motorroller zunächst mehrere Hundert Meter vom Abstellort in der Straße „Am Heuchelbach“ weg. Anschließend brachen sie den Motorroller auf und versuchten den Roller zu starten, indem sie die Zündung überbrückten. Nachdem das nicht gelang, ließen sie den Roller vor Ort liegen und entfernten sich in unbekannte Richtung. An dem Motorroller entstand ein Sachschaden, der auf 1.500.- Euro geschätzt wird. Gegen die bisher unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunus unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.