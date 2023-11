+++Großkontrolle an der Autobahn+++

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt „Verhinderung des Wohnungseinbruchs“ an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um potentiellen reisende Straftäter zu kontrollieren, die in der dunkeln Jahreszeit als Einbrecher aktiv sind. Beamte stellten sich mit ihren Streifenwagen an der Anschlussstelle Niederhausen auf und zogen von dort verdächtige Fahrzeuge zu einer großen Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Dort wurden die Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt kontrollierten Zoll und Polizei 106 Fahrzeuge und 149 Personen sowie 343 Dokumente und Ausweispapiere. Neben der Erkenntnisgewinnung über potentielle Einbrecher und deren Reiserouten wurden von der Polizei 14 Anzeigen wegen verschiedener Delikte gefertigt, darunter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Der Zoll ahndete ebenfalls Verstöße gegen verschiedene Gesetze, unter anderem musste ein Fahrzeugführer, der gewerblich unverzollte Waren aus England unverzollt eingeführt hatte. Er musste schließlich Steuern nachzahlen und eine Sicherheitsleistung für das Strafverfahren hinterlegen, was sich insgesamt auf circa 3.500 EUR summierte. Die Polizei kontrolliert in der dunklen Jahreszeit täglich auf unterschiedliche Art und Weise, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Großkontrollen gehören wie kleine Kontrollen sowie uniformierte und zivile Streifen auch zu dem Konzept der Polizei. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger um schnelle Mitteilung und kontrolliert lieber einmal zu viel als zu wenig, um Einbrüche zu verhindern.

Dieb sucht geparkten Pkw auf,

Limburg, Hochstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 21:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend haben Langfinger in Limburg mehrere Gegenstände aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Unbekannten dem in der Hochstraße geparkten und unverschlossenen VW Arteon und öffneten diesen. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie u. a. ein Portemonnaie, sowie eine Sonnenbrille an sich und flüchteten anschließen mit ihrem Diebesgut im Gesamtwert von knapp 850 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Airbag aus Audi ausgebaut,

Limburg-Staffel, Am Bahnhof, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, 14:30 Uhr

(fh)In Limburg-Staffel hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch auf den verbauten Airbag eines Pkw abgesehen. Am Mittwochmittag stellten Mitarbeiter eines Autohandels in der Straße „Am Bahnhof“ fest, dass eines ihrer Fahrzeuge, ein Audi A 1, geöffnet und der Airbag des Lenkrades unbemerkt ausgebaut worden war. Der Audi stand zur Tatzeit mitten auf dem Verkaufsplatz. Täterhinweise sind bislang in der Sache nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Defektes Bremslicht entlarvt berauschten und führerscheinlosen Fahrer, Weilburg, Postplatz, Mittwoch, 01.11.2023, 21:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend gelang es der Polizei in Weilburg einen führerscheinlosen und unter Alkohol und Drogen stehenden Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Entlarvt hatte ihn sein Bremslicht. Gegen 21:45 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich „Postplatz“ in Weilburg unterwegs, als den Beamten ein Opel mit defektem Bremslicht auffiel. Die Polizisten nahmen dies zum Anlass, den 29 Jahre alten Fahrzeugführer genauer unter die Lupe zu nehmen. Während der Kontrolle konnte der 29-jährige zum einen keinen Führerschein vorweisen und zum anderen ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Drogen. Entsprechende Tests auf der Dienststelle fielen mit knapp 1.5 Promille und Treffern bei THC und Kokain positiv aus. Dies hatte neben der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels auch eine Blutentnahme zur Folge. Der 29-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Fahrzeug beim Einbiegen übersehen – Fahrerin verletzt, L 3278, Steinbach / Hadamar-Niederzeuzheim, Mittwoch, 01.11.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag kam es auf der L 3278 zwischen Steinbach und Niederzeuzheim zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Beteiligte verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr war ein 79 Jahre alter Mann aus Hadamar in seinem VW Golf auf der K 480 unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung zur L 3278 auf eben diese in Richtung Steinbach aufzufahren. Dabei übersah er im Einmündungsbereich den VW Polo einer 54-Jährigen, die die Landesstraße befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die Fahrzeugführerin des VW Polo verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro.

Motorraddieb festgenommen,

Weilburg-Waldhausen, Dienstag, 31.10.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen hat die Polizei in einem Waldstück bei Waldhausen einen Motorraddieb festgenommen. Ein 23-Jähriger, dem am 17.10. ein Cross-Motorrad gestohlen worden war, hatte gegen 16:00 Uhr seine Maschine an einem Waldstück zwischen Waldhausen und er B 49 wiederentdeckt. Ein Unbekannter fuhr mit der nicht amtlich zugelassenen Wettbewerbsmaschine dort umher. Da die Maschine in den letzten Tagen mehrfach dort gesichtet worden war, suchte der Besitzer dort mit einem Freund danach. Als sie den Unbekannten ansprachen, floh dieser mit dem Motorrad über eine Wiesenfläche, stürzte aber nach kurzer Fahrt und konnte eingeholt werden. Nach einem kurzen Gerangel floh der Mann in ein Waldstück, ließ jedoch seinen Rucksack und einen Helm zurück. Die herbeigerufene Polizei suchte nach dem Täter und konnte diesen kurz darauf auf einem Feldweg nahe der B 49 entdecken. Der Mann floh beim Erblicken der Streife über die Böschung in ein Wald- und Wiesengebiet. Dieses wurde daraufhin von mehreren Streifen umstellt und abgesucht. Auf einer Lichtung konnte der Dieb schließlich widerstandslos festgenommen werden. Der polizeibekannte 36-Jährige wurde von den Beamten sofort wiedererkannt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte Betäubungsmittel bei sich, welche er an dem Tag auch konsumiert hatte. Zudem fanden die Beamten in dem Rucksack Diebesgut aus anderen Diebstählen. Ein Arzt entnahm in den Räumlichkeiten der Polizeistation eine Blutprobe. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft verblieb der 36-Jährige im Polizeigewahrsam, um am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Gegen ihn wurde eine ganze Reihe an Strafverfahren eingeleitet.

In Unterkunft mit Messer zugestochen, Limburg, Am Kissel, Mittwoch, 01.11.2023, 06:10 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mann in einer Unterkunft in Limburg einen anderen Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein 24-Jähriger Bewohner klopfte gegen 06:10 Uhr an der Tür eines 28-Jährigen und griff diesen anschließend unvermittelt mit einem Messer an. Der 28-Jährige wurde hierbei am Kopf verletzt, konnte den Angreifer aber erfolgreich abwehren. Schließlich ließ der 24-Jährige von seinem Opfer ab und floh aus der Unterkunft. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und fahndete anschließend großräumig nach dem namentlich bekannten Täter, konnte ihn jedoch bisher nicht ergreifen. Der Rettungsdienst versorgte den 28-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

E-Bike aus Garage entwendet,

Weinbach-Gräveneck, Lahnstraße, Samstag, 28.10.2023, 07:30 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Gräveneck ein E-Bike aus einer Garage gestohlen worden. Zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend hat ein Unbekannter in der Lahnstraße eine Garage an einem Einfamilienhaus in einem unbeobachteten Moment geöffnet. Aus dem Inneren wurde dann ein schwarzes E-Bike der Marke „NCM“ entwendet. Anschließend entkam der Täter mit seiner Beute im Wert von circa 1.700 EUR. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegengenommen.

Lagerraum aufgebrochen,

Limburg, Weilburger Straße, Montag, 30.10.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg auf einer Baustelle eines Klosters ein Lagerraum aufgebrochen worden. Mitarbeiter eines Bauunternehmens entdeckten den Einbruch am Dienstagmorgen und verständigten die Polizei. Eine Streife der Tatortgruppe der Kriminalpolizei fuhr daraufhin zu der Baustelle in der Weilburger Straße, nahm den Sachverhalt auf und suchte nach Spuren. Offenbar hatten sich ein oder mehrere Täter auf das Gelände eines Klosters begeben und dort die Tür zu einem Lagerraum mit Gewalt geöffnet. Aus dem Inneren wurden schließlich mehrere gefüllte Werkzeugkoffer und eine Kabeltrommel entwendet. Mit der Beute im Wert von circa 5.000 EUR entkamen der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Mit Softairwaffe gedroht und mit Faust zugeschlagen, Weilburg-Kubach, Hauptstraße, Dienstag, 31.10.2023, 19:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Kubach ein Jugendlicher von einem anderen mit einer Softairwaffe bedroht und anschließend geschlagen worden. Anwohner verständigten am Abend die Polizei, da sich an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße mehrere Jugendliche aufhalten würden, von denen einer mit einer Waffe hantieren würde. Eine Streife traf an der Bushaltestelle auf mehrere Jugendliche und kontrollierte diese. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 16-Jähriger zuvor von einem anderen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht worden war. Anschließend soll der Täter mit der Faust mehrfach in das Gesicht des 16-Jährigen geschlagen haben. Während der Sachverhaltsaufnahme kam eine weitere Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle vorbei, unter welchen auch der beschrieben Täter der Bedrohung und Körperverletzung war. Der 14-Jährige wurde von den Beamten angehalten und befragt. Er gab an, dass es sicht nicht um eine echte Waffe gehandelt habe, sondern lediglich eine Softairpistole. Diese habe er jedoch mittlerweile an seinen Bruder weitergegeben. Zur Verifizierung wurde der Bruder zum Tatort gerufen. Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten schließlich die täuschend echt aussehende Softairwaffe und stellten diese sicher. Gegen die Brüder wird nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen genommen.

Süßwarenautomaten gestohlen,

Runkel-Ennerich, Limburger Straße, Dienstag, 17.10.2023 bis Sonntag 22.10.2023

(wie) Im Oktober wurden in Ennerich zwei Süßwarenautomaten gewaltsam entwendet. In einem Zeitraum von Dienstag, den 17.10.2023 bis Sonntag, den 22.10.2023 haben Unbekannte in der Limburger Straße zwei Süßwarenautomaten im Wert von circa 2.000 EUR von einer Wand abgehebelt und diese komplett entwendet. Der Besitzer bemerkte am 25.10.2023 das Fehlen der Automaten und verständigte die Polizei. Am Tatort lag noch ein Brecheisen, welches der oder die Täter offensichtlich genutzt hatten. Ein dritter Automat hängt noch an der Wand. Die Tatzeit konnte aufgrund einer Nachbarschaftsbefragung eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Autobahnpolizei

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Limburg, Bundesautobahn 3, Dienstag, 31.10.2023, 11:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A 3 bei Limburg sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Eine 74-Jährige befuhr mit einem VW die linke von drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Limburg-Nord zog sie plötzlich scharf auf den mittleren Fahrstreifen und prallte dort mit dem Mitsubishi eines 58-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kippte und überschlug sich der VW nach links, wo er mit dem Heck eines BMW kollidierte, der von einem 50-Jährigen gesteuert wurde. Nach einigen Metern kam der VW schließlich wieder auf den eigenen Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die VW-Fahrerin sowie ihr 82-jähriger Mitfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Abschleppdienste mussten den VW und den Mitsubishi von der Fahrbahn entfernen, der BMW konnte seine Fahrt eigenständig fortsetzen. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 37.000 EUR.