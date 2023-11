Main-Taunus: Die Polizei-News

+++Großkontrolle an der Autobahn+++

Hofheim (ots)

Großkontrolle an der Autobahn,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt „Verhinderung des Wohnungseinbruchs“ an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um potentiellen reisende Straftäter zu kontrollieren, die in der dunkeln Jahreszeit als Einbrecher aktiv sind. Beamte stellten sich mit ihren Streifenwagen an der Anschlussstelle Niederhausen auf und zogen von dort verdächtige Fahrzeuge zu einer großen Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Dort wurden die Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt kontrollierten Zoll und Polizei 106 Fahrzeuge und 149 Personen sowie 343 Dokumente und Ausweispapiere. Neben der Erkenntnisgewinnung über potentielle Einbrecher und deren Reiserouten wurden von der Polizei 14 Anzeigen wegen verschiedener Delikte gefertigt, darunter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Der Zoll ahndete ebenfalls Verstöße gegen verschiedene Gesetze, unter anderem musste ein Fahrzeugführer, der gewerblich unverzollte Waren aus England unverzollt eingeführt hatte. Er musste schließlich Steuern nachzahlen und eine Sicherheitsleistung für das Strafverfahren hinterlegen, was sich insgesamt auf circa 3.500 EUR summierte. Die Polizei kontrolliert in der dunklen Jahreszeit täglich auf unterschiedliche Art und Weise, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Großkontrollen gehören wie kleine Kontrollen sowie uniformierte und zivile Streifen auch zu dem Konzept der Polizei. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger um schnelle Mitteilung und kontrolliert lieber einmal zu viel als zu wenig, um Einbrüche zu verhindern.

Unbekannter wirft Steine auf fahrenden Linienbus, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Eppenhainer Straße, Mittwoch, 01.11.2023, gegen 18:50 Uhr

(jn)Infolge eines Zahlungsstreites in einem Kelkheimer Linienbus kam es am Mittwochabend durch Steinwürfe eines Mannes zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zunächst hatte der bislang unbekannte Täter den Bus an der Haltestelle „Zauberberg“ in Fahrtrichtung Fischbach bestiegen. Daraufhin kam es zu einem Streit mit dem Busfahrer, da sich der unbekannte Fahrgast geweigert haben soll, einen Fahrschein zu erwerben. Der Unbekannte verließ anschließend den Bus, wobei er sich lautstark echauffierte, und davonging. Im Bereich der Eppenhainer Straße / „Am Rosenwald“ positionierte er sich mit zwei Steinen in der Hand. Als der Bus dann den Unbekannten passierte, warf er diese durch die Scheibe der Fahrerseite der Busführerkabine und lief davon. Glücklicherweise entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Der Täter war ca. 1,75 Meter groß und schmal, hatte kurze dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart sowie leicht abstehende Ohren und soll südländisch ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit einer orange-blauen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss und einer hellblauen Jeans gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem Täter. Diese werden unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegengenommen.

Exhibitionist auf Friedhof,

Flörsheim am Main, Weilbach, Keltenstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 15:30 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag hat sich im Flörsheimer Stadtteil Weilbach ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Seniorin in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Gegen 15:30 Uhr hielt sich die 82-jährige Geschädigte auf dem Friedhof in der Keltenstraße auf, wo sie den etwa 60-jährigen Mann bemerkte. Dieser habe sich zu ihr gedreht, seine Hose heruntergezogen und mit onanieren angefangen. Daraufhin habe sie den Friedhof eilig verlassen und von Zuhause aus die Polizei alarmiert. Sie beschrieb den Exhibitionisten als mindestens 60 Jahre alt und mit brauner Jacke, blauer Jeans und grauer Basecap bekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen.

Einbrecher machen Beute in Erdgeschosswohnung, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Dienstag, 31.10.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, 17:30 Uhr

(jn)Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eines Schwalbacher Mehrfamilienhauses eingebrochen. Den Angaben der Geschädigten zufolge verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 17:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der in der Pommernstraße gelegenen Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Spielzeug, Bargeld und Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Wohnmobil und Wohnwagen aufgebrochen, Kriftel, Am Holzweg, Am Obstgarten, Montag, 30.10.2023 bis Mittwoch, 01.11.2023

(jn)In den vergangen Tagen waren Autoaufbrecher in Kriftel unterwegs, die es auf ein Wohnmobil und einen Wohnwagen abgesehen hatten. Beide Taten wurden am Mittwochvormittag festgestellt und anschließend der Polizei gemeldet. An der Anschrift „Am Holzweg“ erbeuteten die Täter zwischen Montag und Mittwoch einen Rucksack, nachdem sie einen Wohnwagen gewaltsam aufgebrochen hatten. In der Straße „Am Obstgarten“ beschädigten die Gauner die Seitenscheibe eines Wohnmobiles und entwendeten aus dem Innenraum Kleidung und Handtücher im Wert von mehreren Hundert Euro. Zudem entstand bei den zwei Einbrüchen Sachschaden.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Sulzbacher Kriminalpolizei zu melden.

Autoknacker stiehlt Handtasche,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Mittwoch, 01.11.2023, 13:17 Uhr bis 13:33 Uhr

(jn)Am helllichten Tag wurde am Mittwochnachmittag in Hofheim ein VW aufgebrochen und daraus eine Handtasche gestohlen. Der Wagen parkte zwischen 13:17 Uhr und 13:33 Uhr auf einem Parkplatz am Chinonplatz, als der Unbekannte die Scheibe der Fahrertür einschlug. Hiernach entwendete er eine Handtasche samt wichtiger Dokumente und flüchtete unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände offen in Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen.

Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 erbeten.

Einbruch während des Urlaubs,

Flörsheim am Main, Lahnstraße, bis Mittwoch, 01.11.2023, 11:14 Uhr

(jn)Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner versuchten Einbrecher in den vergangene zwei Wochen in Flörsheim für ihre Tat zu nutzen. Da sie jedoch vergeblich an der Eingangstür des in der Lahnstraße gelegenen Wohnhaus hebelten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen dreistelligen Sachschaden an der Tür.

Personen, die in den vergangen zwei Wochen verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Lahnstraße gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Mülltonne rasch gelöscht,

Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 22:59 Uhr

(jn)Aus bisher unbekannten Gründen fing am Mittwochabend eine Mülltonne in Schwalbach an zu brennen. Sie konnte jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor ein größerer Sachschaden an dem Müllbehältnis entstand. Um 22:59 Uhr war der aus einer Mülltonne austretende Rauch in einem Garagenhof in der Mecklenburger Straße entdeckt worden. Noch bevor sich ein Feuer entwickelt hatte, war die Feuerwehr vor Ort und löschte den schmorenden Inhalt. Es kam zu einem geringfügigen Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Derzeit ist unklar, wie es zu dem Vorfall kam.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Schaufenster beschädigt,

Eschborn, Götzenstraße, Nacht zum Mittwoch, 01.11.2023 bis 05:45 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch ist in Eschborn ein Schaufenster eingeschlagen worden, wobei ein Schaden in Höhe von 300 Euro entstanden ist. Derzeitigen Erkenntnissen nach beschädigten der oder die Unbekannten zwischen Mitternacht und 05:45 Uhr morgens die Scheibe eines Lebensmittelgeschäftes in der Götzenstraße mit einem unbekannten Gegenstand.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 bei der Eschborner Polizei zu melden.

Ermittlungen nach Zündelei im Treppenhaus, Hattersheim am Main, Rossertrstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 00:15 Uhr

(jn)Eine versuchte Brandstiftung in einem größeren Wohnhaus hat in der zurückliegenden Nacht in Hattersheim Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Um 00:15 Uhr waren der Polizei Rauch und Flammen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rossertstraße gemeldet worden. Vor Ort entdeckte die Polizei Brandstellen in dem Hausflur, die bereits selbständig erloschen bzw. von Bewohnern gelöscht worden waren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro an einer Wohnungstür sowie dem Boden und der Wand. Ersten Ermittlungen folgend hatten ein oder mehrere Unbekannte im Treppenhaus gezündelt und dabei Gegenstände vor zwei Wohnungstüren in Brand gesetzt. Mehrere Bewohner wurden zwar von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, blieben jedoch unverletzt. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht notwendig, der Einsatz war nach einer Lüftung durch die Feuerwehr um 01:30 Uhr beendet.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt nun wegen des Verdachtes der versuchten schweren Brandstiftung und erbittet Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Beute bei Einbruch in Gaststätte gemacht, Hofheim am Taunus, Kirschgartenstraße, Dienstag, 31.10.2023, 01:50 Uhr bis 09:05 Uhr

(jn)Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in eine Hofheimer Gaststätte eingebrochen und sind mit ihrer Beute unerkannt geflüchtet. Den Angaben der Geschädigten zufolge ereignete sich die Tat zwischen 01:50 Uhr und 09:05 Uhr. In diesem Zeitraum zerschlugen die Täter die Schaufensterscheibe des in der Kirschgartenstraße gelegenen Lokals und betraten den Schankraum. Sie erbeuteten Bargeld aus der Kasse, mehrere Getränkedosen sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe, welches sie aus aufgehebelten Spielautomaten entwendeten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Uhren bei Wohnungseinbruch gestohlen, Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße, Dienstag, 31.10.2023, gegen 19:00 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es in Kelkheim zu einem Wohnungseinbruch. Gegen 19:00 Uhr kletterten der oder die bislang unbekannten Täter auf einen Balkon des in der Fischbacher Straße gelegenen Mehrfamilienhauses und schlugen die Glasscheibe der Balkontür ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach potentieller Beute durchsucht und mehrere Uhren von noch unbekanntem Wert gestohlen. Als der Geschädigte um kurz nach 19:00 Uhr nach Hause zurückkehrte, dürften die Täter erst kurz zuvor geflohen sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Mülltonnenbrände,

Schwalbach am Taunus, Thüringer Straße, Württemberger Straße, Dienstag, 31.11.2023, 18:20 Uhr bis 18:45 Uhr

(jn)In Schwalbach brannten am Dienstagabend Mülltonnen an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro, wobei keine Gefahr bestand, dass die Flammen auf ein Gebäude hätten übergreifen können. Zunächst hatten Anwohner um 18:40 Uhr zwei brennende Papiermülltonnen auf dem Gehweg in der Thüringer Straße entdeckt und die Rettungsleitstelle verständigt. Eine der Tonnen wurde durch die Flammen vollständig zerstört, die zweite Tonne nur leicht beschädigt. Kurz darauf wurde um 18:45 Uhr eine weitere in Brand geratene Mülltonne in der Württemberger Straße gemeldet, die ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurde. Zeugen sprachen von einer Gruppe Jugendlicher, die sich kurz zuvor im Bereich des Brandes in der Württemberger Straße aufgehalten hatten. Ob zwischen der Gruppe und dem Feuer ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei in Sulzbach kann weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige Tat ausschließen.

Hinweise zu den zwei Taten werden unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach entgegengenommen.

Berauschter Autofahrer flüchtet vor Polizei, Hattersheim am Main, Okriftel, Buchenstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 01:15 Uhr

(jn)Ein 31-jähriger VW-Fahrer aus Hattersheim hat in der zurückliegenden Nacht versucht, sich durch eine rücksichtlose Fahrweise einer Polizeikontrolle zu entziehen. Einem Schnelltest zufolge dürfte der führerscheinlose Mann zuvor unterschiedliche Drogen konsumiert haben.

Um 01:15 Uhr entschied sich eine Polizeistreife für die Verkehrskontrolle des VW-Fahrers im Bereich der Mainstraße in Okriftel. Dabei bemerkten die Beamten, dass das Fahrzeug stark beschleunigte. In der Folge kam es dann mit eingeschalteten Sondersignalen zu einer Verfolgungsfahrt, die sich mit hoher Geschwindigkeit über die Albert-Schweitzer-Straße, die Taunusstraße, die Erlenstraße und die Buchenstraße erstreckte. Hier stieg der 31-jährige Fahrzeugführer und gleichzeitig einzige Fahrzeuginsasse des flüchtigen Pkw aus und rannte in Richtung Mainstraße davon, wo er von den Polizeibeamten eingeholt und überprüft werden konnte. Im Rahmen dessen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige schon längere Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben dürfte. Ein Drogenvortest reagierte auf gleich mehrere Substanzen positiv. Zudem war er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach einer Blutentnahme wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Da er bereits in der Vergangenheit berauscht und ohne Führerschein von der Polizei erwischt worden war, ist nun auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, inwiefern dieses erneute straffällige Verhalten weitere Konsequenzen haben könnte. Die zuständige Führerscheinbehörde wurde verständigt.

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt, Sulzbach (Taunus), Limesspange, Hauptstraße, Dienstag, 31.10.2023, 15:56 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag kam es in Sulzbach zu einem Auffahrunfall, infolgedessen ein 26-jährige VW-Fahrerin ärztlich behandelt werden musste. Um 15:56 Uhr befuhren die 26-Jährige aus Bad Soden sowie ein nachfolgender 27 Jahre alter BMW-Fahrer aus Flörsheim die Limesspange von Schwalbach in Fahrtrichtung Liederbach. Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße in Sulzbach musste die VW-Fahrerin aufgrund eines Einsatzfahrzeuges des Rettungsdienstes, welches mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf der Hauptstraße unterwegs war, bremsen. Dies bemerkte der 27-Jährige zu spät und fuhr auf das Heck der 26-Jährigen auf. Dabei verletzte sich die vorausfahrende Frau und musste zur weiteren in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw wurden abgeschleppt, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Opel Corsa bei Unfallflucht beschädigt, Flörsheim am Main, Beethovenstraße, Dienstag, 31.10.2023, 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht in Flörsheim ist am Dienstag ein Opel Corsa erheblich beschädigt worden. Der schwarze Corsa parkte zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Beethovenstraße auf Höhe der Hausnummer 21, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Heck kollidierte. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand, entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim und bittet um Hinweise. Diese werden unter er Rufnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.