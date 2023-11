Wiesbaden: Die Polizei-News

+++ Großkontrolle an der Autobahn +++

Wiesbaden (ots) – Großkontrolle an der Autobahn,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine

Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt „Verhinderung des Wohnungseinbruchs“

an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und

Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um potentiellen reisende

Straftäter zu kontrollieren, die in der dunkeln Jahreszeit als Einbrecher aktiv

sind. Beamte stellten sich mit ihren Streifenwagen an der Anschlussstelle

Niederhausen auf und zogen von dort verdächtige Fahrzeuge zu einer großen

Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Dort wurden die

Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt

kontrollierten Zoll und Polizei 106 Fahrzeuge und 149 Personen sowie 343

Dokumente und Ausweispapiere. Neben der Erkenntnisgewinnung über potentielle

Einbrecher und deren Reiserouten wurden von der Polizei 14 Anzeigen wegen

verschiedener Delikte gefertigt, darunter ein Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Der Zoll ahndete

ebenfalls Verstöße gegen verschiedene Gesetze, unter anderem musste ein

Fahrzeugführer, der gewerblich unverzollte Waren aus England unverzollt

eingeführt hatte. Er musste schließlich Steuern nachzahlen und eine

Sicherheitsleistung für das Strafverfahren hinterlegen, was sich insgesamt auf

circa 3.500 EUR summierte. Die Polizei kontrolliert in der dunklen Jahreszeit

täglich auf unterschiedliche Art und Weise, um Wohnungseinbrüche zu verhindern.

Großkontrollen gehören wie kleine Kontrollen sowie uniformierte und zivile

Streifen auch zu dem Konzept der Polizei. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet

die Polizei die Bürgerinnen und Bürger um schnelle Mitteilung und kontrolliert

lieber einmal zu viel als zu wenig, um Einbrüche zu verhindern.

Randalierende Jugendliche sorgen am Halloweenabend für

großen Polizeieinsatz, Mainz-Kastel, 31.10.2023, 19.20 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Am Halloweenabend sorgten in Mainz-Kastel randalierende Jugendliche für

einen großen Polizeieinsatz. Im Ratsherrenweg wurden ab 19.20 Uhr Böller

werfende und zündelnde Jugendliche, bei weiteren Anrufen auch umgeworfene

Mülltonnen und eine brennende Mülltonne gemeldet. Die entsandten Streifen

konnten Personengruppen feststellen, welche sich jedoch stets bei Erblicken der

Einsatzkräfte durch Davonrennen der Kontrolle und weiteren Maßnahmen entzogen.

Über den Abend hinweg wurden 15 Personen kontrolliert. Gegen diese konnte jedoch

bislang kein konkreter Tatverdacht begründet werden. Im Verlauf des bis etwa

23.30 Uhr dauernden Einsatzes kam es zu Eier- und Böllerwürfen in Richtung von

Polizeikräften und Passanten, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand

augenscheinlich niemand verletzt worden ist. Insgesamt wurden im Verlauf des

Abends mindestens fünf Pkw beschädigt und mindestens sechs Mülltonnen in Brand

gesetzt. Einsatzmittel der Polizei wurden nicht beschädigt. Die Wiesbadener

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Herumgepöbelt und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Michelsberg, 31.10.2023,

23.50 Uhr

(pl)Ein 25-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend zunächst im Umfeld einer

Gaststätte am Michelsberg herumgepöbelt und anschließend Widerstand geleistet.

Der Polizei wurde gegen 23.50 Uhr eine alkoholisierte und renitente Person

gemeldet, welche der Gaststätte verwiesen worden war, im Außenbereich jedoch

weiterhin Personen belästigte. Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sich

der alkoholisierte 25 Jahre alte Mann den Anweisungen Folge zu leisten. Er

musste im weiteren Verlauf gefesselt und zu Boden gebracht werden. Gegen die

Maßnahmen habe sich der 25-Jährige zur Wehr gesetzt und versucht, die

Einsatzkräfte zu treten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der

Mann die restliche Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich darüber hinaus wegen

seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Autodieb festgenommen,

Wiesbaden, Unter den Eichen, Hünstetten-Kesselbach, Dienstag, 31.10.2023, 16:20

Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei in Wiesbaden einen Autodieb in

einem gestohlenen Fahrzeug festgenommen. Zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen

war die Polizei im Wiesbadener Nordosten mit Zivilstreifen unterwegs. Einer

Streife fiel in der Straße „Unter den Eichen“ ein blauer Renault Clio auf. Bei

der Überprüfung des Fahrzeugs bemerkten die Beamten, dass die daran angebrachten

Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Daher verfolgte die Streife den

Renault, welcher über die B 417 in Richtung Limburg auffällig unsicher und

langsam fuhr. In Hünstetten-Kesselbach wurde das Fahrzeug schließlich mit

Unterstützung einer weiteren Streife gestoppt und der Fahrer festgenommen.

Dieser stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Bei der folgenden

Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der festgenommene und

polizeibekannte 51-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem waren

nicht nur die Kennzeichen, sondern auch der Renault gestohlen. Die Polizei

stellte das Fahrzeug sicher und brachte den Täter in eine Gewahrsamszelle, wo

auf richterliche Anordnung ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ein Haftrichter wird

über den Verbleib des 51-Jährigen entscheiden.

In Diskothek durch geworfenen Gegenstand verletzt, Mainz-Kastel,

Peter-Sander-Straße, 01.11.2023, 01.40 Uhr,

(pl)Eine 23-jährige Frau wurde in der Nacht zum Mittwoch in einer Diskothek in

der Peter-Sander-Straße durch einen geworfenen Gegenstand verletzt. Gegen 01.40

Uhr war eine Gruppe von fünf bis sechs Personen in einen Streit geraten. Aus der

Gruppe sei dann ein gläserner Gegenstand geflogen und habe die Geschädigte am

Kopf getroffen. Die leichtverletzte 23-Jährige wurde vor Ort medizinisch

versorgt und anschließend wieder entlassen. Hinweise zur Personengruppe und zum

Ablauf des Vorfalls nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Trickdieb bestiehlt 49-Jährige,

Wiesbaden, Rheinstraße, 31.10.2023, 13.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag ist eine 49-jährige Frau in der Rheinstraße einem

Trickdieb zum Opfer gefallen. Der Täter beschädigte zunächst den Hinterreifen

des in der Rheinstraße geparkten Pkw der Geschädigten. Als die Frau dann gegen

13.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und auf die Beschädigung aufmerksam

wurde, bot der Unbekannte seine Hilfe beim Reifenwechsel an. Währenddessen

entwendete er unbemerkt die im Fahrzeuginnenraum liegende Handtasche der

Geschädigten mit den daran befindlichen Wertsachen. Der Trickdieb wurde als ca.

60 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß mit einem „asiatischen Erscheinungsbild“ und

schwarzen zurückgekämmten Haaren beschrieben. Er habe fließendes Deutsch

gesprochen und einen braunen Mantel, eine helle Kordhose sowie schwarze

Lederhandschuhe getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Dotzheim, Paul-Gerhardt-Straße, Dienstag, 31.10.2023, 9:30 Uhr bis

10:30 Uhr

(lt) In der vergangenen Dienstagnacht kam es in Dotzheim zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter überkletterten die Balkonbrüstung einer

Terrasse in der Paul-Erhardt-Straße und manipulierten die auf dem Balkon

befindliche Balkontür, sodass es zu einem Spannungsbruch im Glaseinsatz der Tür

kam. Durch weitere Hebelversuche gelang den unbekannten Tätern der Einstieg in

das Haus. Dort durchsuchen sie die Räume und entwendeten Schmuckstücke und

Bargeld im Wert von circa 8.000EUR. Anschließend entkamen die Täter unerkannt

vom Tatort.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0

entgegen.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Wiesbaden, Adolfsallee, Dienstag, 31.10.2023, 22:47 Uhr

(lt) Am späten Dienstagabend um 22:47 Uhr kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch.

Ein unbekannter Täter zerstörte auf unbekannte Weise die Balkontür einer im

Erdgeschoss liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolfsallee. Durch

das gewaltsame Vorgehen wurde eine Alarmanlage ausgelöst, weshalb der Täter die

Flucht ergriff. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 150EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0

entgegen.

Sachbeschädigung an Theater,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Dienstag, 31.10.2023, 22:04 Uhr

(lt) Am 31.10.2023 um 22:04 Uhr kam es in der Christian-Zais-Straße zu einer

Sachbeschädigung an einem Theater. Unbekannte Täter beschmierten die Hauswand

sowie einen Pfeiler des Theaters mit Kunstblut. Bei den Tätern soll es sich um

Jugendliche handeln. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345 2140

entgegen.

Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Schubertstraße und Kapellenstraße, 01.11.2023, 16.20 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am späten Mittwochnachmittag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen von

Einbrechern heimgesucht. In der Schubertstraße verschafften sich Täter zwischen

16.20 Uhr und 18.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zur

Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die

Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit erbeuteten

Schmuckstücken, Bargeld sowie einer Porzellanfigur die Flucht. Ebenfalls durch

ein aufgehebeltes Fenster brachen Unbekannte gegen 18.00 Uhr in eine Wohnung in

der Kapellenstraße ein und durchsuchten einige Zimmer. Bei dem Einbruch wurde

offensichtlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Hohenlohestraße,

31.10.2023, 19.00 Uhr bis 01.11.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Eine Frau musste am Mittwochmorgen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen,

dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten.

Autoaufbrecher drangen in der Nacht zum Mittwoch auf bislang unbekannte Weise in

den Innenraum eines in der Hohenlohestraße abgestellten Pkw ein und ließen

hieraus eine Handtasche, eine Geldbörse, eine hochwertige Jacke sowie eine

Sonnenbrille mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge – 44-jähriger Autofahrer schwer verletzt,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 01.11.2023, 21.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwochabend in der Hochheimer Straße

zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt und ein 44-jähriger Autofahrer schwer

verletzt. Der 44-Jährige bog gegen 21.30 Uhr mit einem Mercedes von einem

Tankstellengelände nach rechts auf die Hochheimer Straße ein und kollidierte

hierbei mit dem Ford Focus eines vorfahrtberechtigten 33-jährigen Autofahrers.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos erheblich beschädigt und waren

nicht mehr fahrbereit. Der Mercedesfahrer musste schwerverletzt in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Fords erlitt leichte Verletzungen.

Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt wurde bei dem 44-Jährigen im

Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Armenruhstraße, 01.11.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Eine 74-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmittag in der Armenruhstraße

beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen

19.30 Uhr an einer grünen Fußgängerampel die Fahrbahn, als sie von dem Pkw eines

nach links abbiegenden 55-jährigen Autofahrers erfasst wurde und auf den Boden

stürzte. Hierbei erlitt die 74-Jährige Verletzungen aufgrund derer sie in ein

Krankenhaus gebracht wurde.

Jugendlicher stiehlt Messer und versucht damit

Tankstellenmitarbeiter zu erpressen, Idstein, Löherplatz, Tankstelle, Mittwoch,

01.11.2023, 14:05 Uhr

(jb)Ein Jugendlicher versuchte am Mittwochnachmittag in Idstein unter Einsatz

eines Messers einen Tankstellenmitarbeiter zu erpressen. Ein 15-Jähriger

Jugendlicher stahl zunächst ein Küchenmesser aus einem Geschäft in Idstein. Im

Anschluss begab er sich um 14:05 Uhr in die Tankstelle am Löherplatz in Idstein.

Hier gab er zunächst vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Als er diese bezahlen

sollte holte er das Messer aus der Jacke hervor, bedrohte den Mitarbeiter und

forderte dann mehr Zigaretten, Alkohol und Geld. Der Mitarbeiter verweigerte

dies und forderte ihn auf, die Tankstelle zu verlassen. Das tat der Jugendliche

und lief ziellos durch Idstein. Im Bereich des Löherplatzes hantierte er dann

mit dem Messer herum, indem er Stichbewegungen in der Luft ausführte. Ein

Passant rief daraufhin die Polizei, die den psychisch auffälligen Jugendlichen

festnehmen konnte. Anschließend wurde er in seine Unterbringung in Marburg

zurückgeführt.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen Eltville, Bundesstraße 42,

Sulzbachtalbrücke, Freitag, 27.10.2023, 17:48 Uhr

(jb)Am frühen Freitagabend kam es in Eltville auf der Bundesstraße 42,

Sulzbachtalbrücke in Richtung Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht mit zwei

beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die

B42, im Bereich Sulzbachtalbrücke in Richtung Wiesbaden. Um ein Fahrzeug vor

sich zu überholen, wechselte der Fahrer oder die Fahrerin von der rechten auf

die linke Spur. Hierbei übersah er oder sie den Pkw BMW des Geschädigten auf der

linken Spur, der von einem 25-Jähringen Mann aus Mainz gefahren wurde. Dieser

legte eine Vollbremsung hin, verlor aber die Kontrolle über sein Auto und

kollidierte erst rechts und dann links mit der Leitplanke. Die

unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000.- Euro. Die

Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeidienststelle Eltville unter der

Telefonnummer 06123-90-900 zu melden.

Graffiti an Schule gesprüht,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch,

01.11.2023, 17:00 Uhr

(jb) Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte

Personen Fenster und Wände einer Schule mit Graffiti. Im Zeitraum von Dienstag,

den 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 01.11.2023, 17:00 Uhr besprühten die

Täter mit blauer Farbe die Wände und Fensterscheiben am Schulgebäude sowie der

Turnhalle. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden

wird auf 5.000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter

der Telefonnummer 06722-9112-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Taunusstein-Neuhof, Kreuzung Aarstraße / Am Wurzelbach, Mittwoch, 01.11.2023,

17:43 Uhr (jb)Am frühen Mittwochabend kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Am Mittwoch, den 01.11.2023, um 17:43

Uhr, befuhr der 48-Jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Opel die Aarstraße

in Taunusstein-Neuhof aus Richtung Taunusstein Wehen kommend. Eine 34-Jährige

fuhr mit ihrem Pkw Nissan aus der Straße Am Wurzelbach in die Kreuzung ein und

musste hier verkehrsbedingt halten. Der Opel Fahrer übersah den stehenden Nissan

und fuhr in dessen Beifahrerseite. Es blieb bei einem Sachschaden von insgesamt

circa 3.500.- Euro.

Bad Schwalbach (ots) – Scheibe von PKW eingeworfen,

Bad Schwalbach, Brüder-Grimm-Straße, Dienstag, 31.10.2023, um 16:40 Uhr

(jb)Am Dienstagnachmittag um 16:40 Uhr zerstörte ein unbekannter Täter die

Scheibe eines Pkw in der Brüder-Grimm-Straße in Taunusstein. Der Unbekannte warf

einen Stein durch die Heckscheibe des geparkten Pkw. Die Scheibe wurde hierbei

zerstört. Der Sachschaden wurde auf 500.- Euro geschätzt. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt

die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Unfallflucht – Geparktes Fahrzeug angefahren, Eltville, Gutenbergstraße 36a,

Dienstag, 31.10.2023, 15:00 Uhr – Dienstag, 31.10.2023, 15:45 Uhr

(jb)Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr – 15:45 Uhr stieß in Eltville in

der Gutenbergstraße 36a ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Pkw

zusammen. Eine bislang unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die

linke Fahrzeugseite des geparkten Opel. Der Verursacher entfernte sich nach dem

Zusammenstoß in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. An dem beschädigten

Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000.- Euro. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise

nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Fahrerrinnen, Lorch, Schwalbacher Straße /

Bundesstraße 42, Dienstag, 31.10.2023, 17:23 Uhr

(jb)Am frühen Dienstagabend kam es in Lorch zu einem Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Die Verursacherin befuhr mit ihrem Ford die Schwalbacher

Straße und wollte nach links auf die B 42 in Fahrtrichtung Rüdesheim auffahren.

Die 55-jährige Fahrerin aus Lorch übersah hierbei einen Vorfahrtsberechtigten

Seat, der aus Richtung Rüdesheim in Richtung St. Goarshausen fuhr. Die

24-jährige Fahrerin aus St. Goarshausen wich aus, stieß dann aber frontal mit

einem Hyundai der aus Richtung St. Goarshausen auf der B 42 unterwegs war und

verkehrsbedingt in Höhe der Schwalbacher Straße stand, zusammen. Der Hyundai

wurde von einer 63-Jährigen aus Lorchhausen gefahren. Die Fahrerrinnen der

beiden Fahrzeuge wurden leichtverletzt und ins Krankenhaus verbracht. An dem

Hyundai und dem Seat entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird

auf 60.000.- Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin des Pkw Ford wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.