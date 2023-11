Bergstrasse

Gem Lampertheim, A 67, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten,/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Am Donnerstagmittag (02.11.2023) gegen 15:40 Uhr ereignete

sich auf der A 67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle

Lorsch ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw sowie ein beladener Autotransporter

befuhren den rechten Fahrstreifen in nördliche Fahrtrichtung. Beide Fahrzeuge

mussten bremsen und der Autotransporter fuhr in das Heck des Pkw. Danach kam der

Autotransporter ins Schlingern und fuhr in die dortige Böschung. Der

Autotransporter kippte um, mehrere Pkw fielen von dem Gespann und wurden

beschädigt. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die

71-jähriger Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Bergstraße sowie der 37-jährige Fahrer

des Autotransporters wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 200.000EUR. Die Autobahn musste halbseitig

gesperrt werden, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Zeugen des

Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Darmstadt oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (01.11.) kam es im Bereich der Parkfläche „P4 K“

des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim zu einem Verkehrsunfall, wobei ein

geparkter blauer Opel im Zeitraum zwischen 12:30 und 16:10 Uhr durch einen

anderen PKW beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Hecks beschädigt

wurde. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und

entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden

gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

Viernheim: Aufbruch von Gartenhütten / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag

(31.10) und Mittwoch (01.11.) Zutritt zu einer Gartenanlage in der Straße „Am

Wiesenweg“. Dort hatten es die Kriminellen auf die Gartenhütten abgesehen,

welche sie gewaltsam öffneten und durchsuchten. Letztlich entwendeten sie unter

anderem Tee und Kaffee und flüchteten mit ihrer Beute.

Der verursachte Gesamtschaden wird mit über 300 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Viernheim hat in diesem Fall bereits die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben

können (06204 / 9377-0).

Wald-Michelbach: Markus Keßler ist neuer Leiter der Polizeistation Wald-Michelbach (FOTO)

Wald-Michelbach (ots) – Der neue Leiter der Polizeistation Wald-Michelbach heißt

Markus Keßler.

Am Mittwoch (1.11.) führte Polizeipräsident Björn Gutzeit den 52-jährigen

Kriminalhauptkommissar im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung offiziell in

sein neues Amt ein.

„Markus Keßler verfügt über mehr als 30 Jahre Polizeierfahrung und zeichnet sich

insbesondere durch seine überaus kompetente Art sowie seine tatkräftige Arbeit

aus. Er erfüllt damit zweifelsohne die besten Voraussetzungen, um auch zukünftig

die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Wald-Michelbach, Absteinach,

Gorxheimertal, Grasellenbach, Hirschhorn und Neckarsteinach gewährleisten zu

können“, so der Polizeipräsident zur Ernennung.

Markus Keßler tritt damit die Nachfolge von Thomas Schneiderheinze an, der

bereits im August 2023 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der Kriminalhauptkommissar begann 1988 im mittleren Polizeidienst. Er war

zunächst als Einsatzbeamter in der Bereitschaftspolizei in Mühlheim sowie über

sieben Jahre im Streifendienst tätig. Anschließend absolvierte er das Studium

für den gehobenen Dienst. In den darauffolgenden 22 Jahren übernahm Markus

Keßler zahlreiche Führungspositionen bei der Schutz- und Kriminalpolizei, bei

denen er unter anderem stellvertretender Leiter der Polizeistation in Höchst und

Leiter des Kommissariats 41 der Polizeidirektion Odenwald war. Zudem sammelte er

bereits umfangreiche Praxiserfahrungen in diversen Projekten sowie

Arbeitsgruppen und war darüber hinaus mit der Leitung von herausragenden

Ermittlungsverfahren betraut.

Markus Keßler ist mit Leib und Seele ein echter Odenwälder. Er ist verheiratet

und hat eine erwachsene Tochter. In seiner Freizeit ist er gerne auf vielfältige

Art in der Natur unterwegs.

Einhausen/Groß-Hausen: Scheibe zerstört und Handtasche entwendet / Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Einhausen (ots) – In einem unbemerkten Moment schlug ein noch unbekannter Täter

am Dienstagmittag (31.10.) zwischen 12.45 und 12.50 Uhr die Scheibe eines roten

Opels in der Industriestraße ein. Anschließend entwendete der Dieb die

Handtasche, samt Geldbeutel, Bargeld und Handy, aus dem Fußraum der

Beifahrerseite und flüchtete unerkannt.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 nehmen Hinweise zu dem Sachverhalt unter

der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Bieten Sie Kriminellen keine

Tatmöglichkeiten und lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen!

Heppenheim: Unbekannter greift 17-Jährigen mit Pfefferspray an / Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heppenheim (ots) – Ein noch unbekannter Täter sprühte einem 17-Jährigen am

späten Dienstagabend (31.10.) gegen 22.40 Uhr am Bahnhof Pfefferspray in das

Gesicht und flüchtete anschließend. Warum er den Jugendlichen angegriffen hat,

ist bislang unklar. Nachdem der junge Mann vom Rettungsdienst versorgt wurde,

konnten ihn die Beamten an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei dem Täter soll es sich um einen großen, dunkel gekleideten und korpulenten

Mann handeln.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt nun in der Sache und sucht Zeugen,

die Hinweise auf den Täter geben können. Die Ermittler des Kommissariats 41 sind

unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 erreichbar.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wald-Michelbach (ots) – Am Dienstag, 31.10.2023, befuhr gegen 22.00 Uhr ein 71

jähriger Mann aus Wald-Michelbach mit seinem Pkw Renault Zoe, weiß, die Straße

Wetzkeil aus Richtung Sauergasse kommend in Richtung dem dortigen Viadukt.

Wenige Meter vor dem Viadukt fuhr der Renault-Fahrer in einen auf der Straße

befindlichen, offenstehenden Gullyschacht.

Der Gullydeckel war vermutlich kurze Zeit vor dem Verkehrsunfall von zur Zeit

noch unbekannten Tätern ausgehoben und neben die Gullyöffnung gelegt worden.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Renault vorn rechts am dortigen Radkasten und

am Reifen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro.

Kurz vor dem Verkehrsunfall hatten Zeugen drei Jugendliche im Alter von 15 – 16

Jahren dabei beobachtet, wie sie sich am Unfallort und auf einem nahe gelegenen

Kinderspielplatz aufgehalten hatten. Die Personen sollen Schildmützen getragen

haben.

Durch die Polizei Wald-Michelbach wurde ein Verkehrsunfall, verursacht durch

einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Polizeistation

Wald-Michelbach unter Tel.: 06207 / 94050 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Herdplatte gestohlen / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Ein Imbissstand in der Darmstädter Innenstadt geriet am

Mittwochabend (01.11.) in das Visier von bislang unbekannten Einbrechern.

Nachdem es ihnen gelang über ein Fenster in den Innenraum einzusteigen, griffen

sie sich eine mobile Herdplatte und traten anschließend die Flucht an.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt das zuständige Kommissariat 43 der Kriminalpolizei

in Darmstadt unter 06151 / 969-0 entgegen.

Südhessen: Eier- und Böllerwürfe in der Halloweennacht halten Polizei auf Trab

Südhessen (ots) – Im Laufe des Dienstagabends (31.10.) kam es im südhessischen

Bereich zu mehreren Meldungen von Eier- sowie Böllerwürfen, die die Polizei auf

den Plan riefen.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen in Bensheim, dass der Mülleimer einer öffentlichen

Toilettenanlage in der Klostergasse brennen würde. Das Feuer konnte zügig

gelöscht werden. Eine Polizeistreife nahm in diesem Zusammenhang zwei

tatverdächtige Jugendliche vorläufig fest. Anschließend übergaben die Beamten

die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Sie werden sich nun in einem

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte ein Zeuge in der Hermann-Stotz-Straße in

Babenhausen eine Gruppe von fünf jungen Leuten beobachten, die gegen 20:30 Uhr

einen Böller in einen Altkleidercontainer schmissen, der sofort von innen heraus

Feuer fing. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen

einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Durch die Feuerwehr Babenhausen konnten

die Flammen rasch gelöscht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den

Verdächtigen verlief ergebnislos. Das Kriminalkommissariat K 10 in Darmstadt hat

die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

In Bensheim warf eine Personengruppe gegen 22:30 Uhr Eier und Böller in die

Sporthalle einer Schule in der Eifelstraße. Währenddessen befanden sich Sportler

in der Halle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine Matte durch den

Bewurf beschädigt. Schaden entstand darüber hinaus auch in einem

Mehrfamilienhaus in der Lucas-Cranach-Straße in Rüsselsheim. Dort hatten bislang

unbekannte Personen gegen 22:30 Uhr gegen eine Wohnungstür geschlagen und

hierdurch Löcher verursacht. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im

unteren dreistelligen Bereich.

Inwiefern weitere Schäden in den Städten und Gemeinden Südhessens entstanden

sind, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde

durch die Eier- und Böllerwürfe nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Was für den einen ein kleiner Spaß ist, kann schnell die Grenze zum Erlaubten

überschreiten und ein übles Nachspiel (z.B. eine Strafanzeige) zur Folge haben.

Erklären Sie daher Ihren Kindern auch unabhängig von Halloween, dass sie Regeln

und Gesetze beachten und sich respektvoll gegenüber anderen verhalten sollen.

Darmstadt / Südhessen: Einsatzkräfte kontrollieren 14 Reisebusse bei länderübergreifendem Einsatz

Südhessen (ots) – Im Laufe des Dienstags (31.10.) haben Polizeibeamte im Zuge

einer länderübergreifenden Kontrolle mit Einsatzkräften der Polizeipräsidien

Mannheim und Rheinpfalz den Reisebusverkehr auf Autobahnen rund um das

Darmstädter Kreuz ins Visier genommen. Unter Leitung des Polizeipräsidiums

Südhessen fand der Einsatz zwischen 9 Uhr und 17 Uhr auf dem Gelände der

Polizeiautobahnstation in Darmstadt statt, um die Einhaltung der

Verkehrsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen. Hierbei wurden

insgesamt 14 Busse einer Kontrolle unterzogen. Bei lediglich zwei Überprüfungen

stellten die Beamten keine Beanstandungen fest. In vier Fällen untersagten die

Polizisten die Weiterfahrt und erhoben insgesamt über 9.000 Euro an

Sicherheitsleistungen für erkannte Verstöße.

Ein kosovarischer Bus war aufgrund eines Abstandsverstoßes auf der Autobahn in

das Visier der Einsatzkräfte geraten. Bei der folgenden Kontrolle konnten die

beiden Fahrer keinen lückenlosen Nachweis für die Lenk- und Ruhezeiten der

letzten 29 Tage vorweisen. Darüber hinaus beförderten sie illegal Gerüstbauteile

und andere Güter, ohne die dafür erforderliche Lizenz zu haben. Dem jedoch nicht

genug, ein Reifen war so abgefahren, dass die Karkasse sichtbar war. Aufgrund

der festgestellten Verstöße wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000

Euro erhoben.

Bei der Kontrolle eines spanischen Reisebusses und der Überprüfung der Lenk- und

Ruhezeiten fielen den Einsatzkräften gravierende Verstöße beim Fahrer auf. Für

die Fahrgäste endete die Fahrt unfreiwillig auf dem Gelände der

Polizeiautobahnstation. Dem Fahrer wurde eine Ruhezeit angeordnet, zudem

leiteten die Polizisten ein Verfahren gegen ihn ein.

Ebenfalls nicht weiterfahren konnten die Insassen eines Omnibusses aus Serbien.

Beamte stellten bei der technischen Überprüfung mit einem speziellen

Diagnosegerät Mängel an der Abgasanlage sowie bei den

Reifendruckkontrollsensoren fest. Für den Fahrer ging es mit dem Fahrzeug auf

direktem Weg zu einer Werkstatt.

Mehrere Kilogramm Fleisch mussten Mitarbeitende des Veterinäramts zur

Vernichtung bringen. Die Lebensmittel entdeckten die Kontrolleure bei der

Kontrolle zweier Busse. Da das Fleisch unzulässig transportiert und unzulässig

nach Deutschland eingeführt wurde, kam es in amtliche Verwahrung.

Die Kontrollen, die im Rahmen der Sicherheitskooperation der Länder stattfanden,

wurden auch durch Einsatzkräfte weiterer hessischer Polizeipräsidien sowie der

Polizeipräsidien Karlsruhe, Koblenz und Schwaben Nord unterstützt. Darüber

hinaus trugen ein Verkehrssachverständiger des Polizeipräsidiums Südhessen,

Diensthunde, der Zoll mit einem mobilen Röntgengerät, das Bundesamt für Logistik

und Mobilität, die Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen sowie das

Veterinäramt maßgeblich zur lückenlosen Überprüfung bei.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Betriebsgebäude im Fokus von Kriminellen / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Zwischen Mittwoch (01.11.) und Donnerstag (02.11.) betraten

bislang unbekannte Täter ein Betriebsgelände in der Ostheimer Allee. Dort

drangen sie in ein Gebäude ein, entwendeten unter anderem Arbeitsmaterial und

suchten mit ihrer Beute das Weite.

Es entstand ein Schaden von über 200 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat

21-22 der Kriminalpolizei in Darmstadt unter 06151 / 969-0 entgegen.

Babenhausen: Einfamilienhaus im Fokus Krimineller / Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Babenhausen (ots) – Am Mittwoch (01.11.) zwischen 12 und 19 Uhr verschafften

sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Breslauer

Straße. Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die ungebetenen Gäste gewaltsam

über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchwühlten dort mehrere Räume.

Nachdem die Kriminellen Bargeld und andere Wertgegenstände erbeuteten, flüchten

sie unbemerkt. Der Schaden, den sie hinterließen, beläuft sich auf mehrere

tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von

dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt

(K21) entgegengenommen.

Münster: Kriminelle durchwühlen Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (01.11.) gegen 19:30

Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schlehdornweg. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Kriminellen in den Innenraum des

Wohnhauses ein und durchwühlten diesen. Mit erbeutetem Schmuck flohen die

Eindringlinge in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Schaden im unteren

vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: E-Scooter und Motorroller entwendet – Ermittler prüfen Zusammenhang

Nachdem am Mittwoch (01.11.) sowohl in Groß-Gerau als auch in Bischofsheim zwei Fahrzeuge entwendet wurden, hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

In Bischofsheim geriet ein schwarzer E-Scooter der Marke „SoFlow“ in das Visier von bislang unbekannten Tätern. Die Kriminellen griffen sich das auf dem Bahnhofsplatz stehende Fahrzeug und flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute. Zur Tatzeit war an dem E-Scooter das Versicherungskennzeichen „627 SHI“ angebracht.

Zudem hatten es in Groß-Gerau bislang unbekannte Diebe auf einen in der Sudetenstraße geparkten Motorroller von Peugeot abgesehen. Diesen entwendeten sie und suchten anschließend das Weite. An dem Motorroller war das Versicherungskennzeichen „485 JAA“ angebracht.

Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau: Unfall auf der Bundesstraße 44 – Zusammenstoß mit Pferd

Am Donnerstag (02.11.), gegen 4:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau zu einem folgenschweren Unfall. Ersten Erkenntnissen nach fuhr dort ein 58-jähriger Lastwagenfahrer aus Richtung Mörfelden-Walldorf in Richtung Groß-Gerau. Am Ortseingang von Groß-Gerau stieß er aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem auf der Straße freilaufenden Pferd zusammen, welches daraufhin noch am Unfallort verstarb.

Für die Bergung des Pferdes sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt und der Verkehr wurde über das Tankstellengelände abgeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen (06152 / 1750).

Rüsselsheim: Streit eskaliert und ruft Polizei auf den Plan

Vor einer Bäckerei in der Markstraße kam es am Mittwochmittag (01.11.) gegen 12:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern, bei der ein 77-jähriger Mann nach aktuellem Stand leicht verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste.

Nach bisherigem Erkenntnisstand eskalierte ein Streit zwischen vier Männern, bei dem unter anderem auch ein Messer im Einsatz gewesen sein soll. Der 77-Jährige soll hierbei zunächst von einem seiner Kontrahenten körperlich angegangen worden sein. Im Anschluss der Auseinandersetzung sollen zwei Männer geflüchtet sein. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte am Tatort eine Machete sichergestellt werden. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Kriminalkommissariats 41 in Rüsselsheim. Auch die Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung müssen noch geprüft werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Verdächtige Pflanzen auf dem Balkon – Polizei stellt Marihuana sicher

Nachdem ein 58-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf insgesamt fünf Marihuana-Pflanzen angebaut und diese auf seinem Balkon abgestellt hatte, rief dies am Dienstag (31.10.) die Ordnungshüter auf den Plan. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten sie die Wohnung und stellten die Pflanzen sicher. Darüber hinaus nahmen sie den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle.

Das Kommissariat 34 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Er wird sich wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Riedstadt-Crumstadt: Diebstahl aus Bürogebäude – Zeugenaufruf der Polizei

Mit der Absicht Beute zu machen betraten bislang unbekannte Diebe, in der Nacht von Montag (30.10.) auf Dienstag (31.10.), ein Bürogebäude in der Straße „Bruchmühle“. Dort durchsuchten sie einen Lagerraum und entwendeten unter anderem einen Geldbeutel sowie einen Laptop. Letztlich flüchteten sie unerkannt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder auch verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0).

Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Bischofsheim

Am 30.10.2023 ereignete sich in der Zeit von 17:15-18:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Bischofsheim ein Verkehrsunfall. Der Verursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich hiernach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geschädigten Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und Angaben zum Verursacher machen können. Wir bitten Sie sich auf der Polizeistation Bischofsheim zu melden. Polizeistation Bischofsheim Mainzer Straße 9 65474 Bischofsheim 06144-96660 oder pst.bischofsheim.ppsh@polizei.hessen.de

Odenwaldkreis

Michelstadt: Pfefferspray eingeatmet – Fünf Verletzte in Berufsschule

Nachdem Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule in der Erbacher Straße unter anderem über Atemwegsreizungen geklagt hatten, waren am Donnerstag (02.11.) gegen 14:50 Uhr mehrere Polizeistreifen sowie Rettungswagen im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen nach soll eine 18-Jährige im Klassenraum versehentlich Pfefferspray benutzt und dadurch fünf ihrer Mitschülerinnen und -schüler leicht verletzt haben. Sie berichteten von juckenden sowie brennenden Augen.

Drei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zwei weitere kamen zwecks Überwachung in ein Krankenhaus.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Erbach hat den Sachverhalt bereits aufgenommen und ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Reichelsheim: Autofahrerin mit 122 km/h bei „Blitz für Kids“ Kontrolle gestoppt

Mit122 km/h auf dem Tacho war eine Autofahrerin am Montag (31.10.) in Reichelsheim mit ihrem Auto unterwegs. Beamte der Verkehrsinspektion hatten nach den Herbstferien an einer Bushaltestelle in der Talstraße Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“ durchgeführt. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr stoppten sie hier 50 Fahrzeuge.

An der Örtlichkeit liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Aufgrund von Beschwerden aus der Anwohnerschaft wird dort in unregelmäßigen Abständen der Verkehr überwacht. Insgesamt 237 Verkehrsteilnehmende wurden bei der Kontrolle überprüft. Mit einem Verwarngeld müssen 41 Gestoppte rechnen, die bis zu 15 km/h zu schnell unterwegs waren. Auf neun Fahrerinnen und Fahrer kommt neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg zu, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 16 km/h oder mehr überschritten hatten.

Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Autofahrerin, die mit 122 km/h gemessen wurde. Sie dürfte drei Monate ohne Führerschein auskommen müssen. Das Bußgeld beträgt 700 Euro, außerdem kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei hinzu. Auch in anderen Regionen in Südhessen werden Polizeikräfte entsprechende Kontrollen durchführen.