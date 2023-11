Ungesicherte Ladung

Germersheim (ots) – Am 31.10.2023 gegen 11:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Germersheim einen LKW im Bereich der B9, Anschlussstelle Germersheim-Mitte, fest, dessen Ladung augenscheinlich nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen und die Weiterfahrt bis zur Nachsicherung der Ladung untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an IGS

Rülzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter trat am 31.10.2023 gegen 11:20 Uhr mehrfach gegen die Glasscheiben der Turnhalle der IGS Rülzheim und beschädigte diese hierdurch. Durch einen Lehrer konnte noch eine ca. 20-jährige männliche Person wahrgenommen werden, welche mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Freckenfeld (ots) – Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr beschädigte eine 56-jährige Fahrzeugführerin in der Raiffeisenstraße in Freckenfeld ein geparktes Fahrzeug und ergriff im Anschluss die Flucht. Eine Zeugin konnte die Tat beobachten und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift wurde die geständige Fahrerin angetroffen.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Daraufhin folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ und „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ wurden eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen

Wörth (ots) – Am Freitagmittag wurden auf der K15 von Langenberg kommend in Fahrtrichtung Wörth in Höhe des Wertholzlagers Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es ergaben sich insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße.

Mit gemessenen 96km/h bei erlaubten 50km/h erreichte ein 68-jähriger Mann den Höchstwert des Tages. Weiter gab es 2x Verstöße gegen das Überholverbot, 2x Gurtverstöße und 4x technische Mängel.