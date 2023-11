Zoll kontrolliert Nagelstudio – 5 Illegale versuchen zu flüchten

Ludwigshafen (ots) – Fünf illegale Arbeitnehmer versuchten bei einer Kontrolle durch den Zoll in einem Ludwigshafener Nagelstudio zu flüchten. Die 5 Personen besaßen keine Aufenthaltserlaubnis und sind somit illegal in Deutschland. Der Fluchtversuch konnte durch die Zöllner verhindert werden.

Im Laufe der Kontrolle vor Ort stellte sich heraus, dass eine der angetroffenen Personen bereits seit 2 Jahren in diesem Nagelstudio arbeitet. Arbeitnehmer, vor allem aber Arbeitgeber, erwarten jetzt Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und wegen des Verdachts der Beihilfe zum

illegalen Aufenthalt.

Zusatzinformation:

Mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung trägt der Zoll durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert.

Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite und auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit in der jeweiligen Branche für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen.

Quelle: Hauptzollamt Karlsruhe

Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.11.2023 wurde die Polizei gegen 05:10 Uhr, aufgrund des laufenden Motors und der lauten Musik zu einem Auto in der Nobelstraße gerufen. Durch die Polizeikräfte konnte eine 43-Jährige schlafend im Auto angetroffen werden. Die 43-Jährige reagierte den Polizisten gegenüber direkt aggressiv.

Als die Frau entgegen der Aufforderung der Beamten die Örtlichkeit verlassen wollte, sollte sie durch die Beamten gefesselt werden. Hierbei leistete die 43-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizeikräfte wiederholt.

Da die 43-Jährige angab, zuvor Alkohol getrunken zu haben wurde ihr in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter und die 43-jährige leicht verletzt.

Der Beamte war weiterhin dienstfähig.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Dienstag 31.10.2023 um 19:40 Uhr, wurde ein im Fließverkehr fahrender Pkw auf der Rheinuferstraße mit einem Ei beworfen. Das Ei schlug auf der Windschutzscheibe des Pkw auf. Der Fahrer führte aufgrund einer Sichtminderung ein reflexartiges Ausweichmanöver aus. In Folge dessen kam es beinahe zum Unfall mit einer Radfahrerin auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg der Rheinuferstraße.

Die beiden bisher unbekannten Täter flohen nach dem Wurf umgehend von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Linienbus

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Bislang unbekannte Täter bewarfen in der Nacht zu Mittwoch, 01.11.2023, gegen 00:50 Uhr, einen an der Straßenbahnendhaltestelle in Ludwigshafen-Rheingönheim abgestellten Linienbus mit Eiern und schlugen die Heckscheibe mittels Notfallhammer ein. Nach Tatausführung flohen die Täter in das angrenzende Wohngebiet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend (01.11.2023, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Altfriedhofstraße ein. Aus dem Haus wurde Schmuck im Wert von rund 500 Euro gestohlen.

Haben Sie in der Altfriedhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Hauswand durch Eierwurf beschädigt – Können Sie Hinweise geben?

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Zeit vom 31.10.2023, 17 Uhr bis zum 01.11.2023, 13:45 Uhr, beschädigten Unbekannte die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Pfarrer-Krebs-Straße durch einen Eierwurf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 200 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstag 31.10.2023 kam es gegen 16 Uhr in der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin wollte von der Kanalstraße in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße einfahren und missachte hierbei die Vorfahrt eines 26-jährigen PKW-Fahrers.

Der 26-Jährige und dessen 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Roller aus Garage gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 31.10.2023, 22 Uhr bis zum 01.11.2023, 8 Uhr, brachen Unbekannte eine Garage in der Krummlachstraße auf und stahlen einen Roller. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad in 2 Fällen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unter Gewaltanwendung brachen bislang unbekannte Täter am späten Dienstagabend, 31.10.2023 gegen 23:00 Uhr, einen im Hohen Weg abgestellten Motorroller (Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen) auf und schoben diesen in den Hinterhof des Anwesens, vor welchem der Roller geparkt stand. Bei einem weiteren, an selbiger Örtlichkeit abgestellten Motorroller misslang der Versuch, weshalb sich die beiden Täter lediglich auf erstgenannten Roller konzentrierten.

Als sie sich in besagtem Hinterhof weiter an dem Roller zu schaffen machten, wurden sie durch eine aufmerksame Zeugin gestört, weshalb sie die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 30.10.2023 kam es zwischen 21-21:30 Uhr, In der Erzbergerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte beim Vorbeifahren 2 geparkte Autos und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Auch am Mittwoch 01.11.2023 kam es zwischen 02-14:00 Uhr in der Marienstraße zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren das Auto des Geschädigten an der linken Front und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Haben sie die Unfälle beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher raten wir:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Böse Überraschung im Briefkasten

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 27.10.2023 erhielt ein 60-Jähriger aus Ludwigshafen einen betrügerischen Anruf. Nachdem dem ihm ein angeblicher Gutscheingewinn versprochen wurde, gab dieser seine Bankdaten an die Täterin weiter. Einige Tage später fand der 60-Jährige die Bestätigung eines Zeitschrift-Abonnements in seinem Briefkasten. Das Abonnement dürfte durch die Täterin im Namen des 60-Jährigen abgeschlossen worden sein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.