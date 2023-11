An Halloween Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen

Speyer (ots) – Am 31.10.2023 gegen 22:50 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, der von einem Geschäft im Gebäudekomplex Falkenweg / Weißdornweg ausging und beobachteten am Tatort drei Jugendliche im Alter von ca. 14 Jahren, von denen zwei dunkel gekleidet waren und einer eine beige Jacke trug.

Die Zeugen riefen nicht die Polizei. Wie sich erst am frühen Morgen des 01.11.2023 herausstellte, waren mutmaßlich in der am Vortag beobachteten Situation Beschädigungen in Form von Rissen oder einem vollständigen Glasbruch an drei großen Fenstern entstanden. Zeugen berichteten von Überresten eines Böllers unter den Scherben. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Mit knapp 2 Promille von Pedelec gestürzt

Speyer (ots) – Am 31.10.2023 um kurz vor 23 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen gestürzten Fahrradfahrer auf dem Domplatz. Die Beamten stellten vor Ort einen 24-Jährigen fest, der soeben von seinem Pedelec gestürzt war und eine Beule an der Stirn davongetragen hatte.

Zeugen berichteten, dass der 24-Jährige den Domplatz vom Historischen Museum aus in Richtung des Domes befahren hatte und plötzlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei.

Die Beamten stellten bei dem 24-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille fest, der für den Kontrollverlust zumindest mitursächlich gewesen sein dürfte. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ein Sachschaden entstand nicht. Die Beamten stellten das Pedelec sicher, veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 24-Jährigen ein.

Körperverletzung nach Herbstmesse

Speyer (ots) – Am 31.10.2023 gegen 19:40 Uhr besuchte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Schifferstadt zusammen mit einem Freund die Herbstmesse in Speyer. Nachdem es im Rahmen der Sitzplatzvergabe innerhalb eines Fahrgeschäfts zu Streitigkeiten mit einer Personengruppe gekommen ist, folgte die Gruppe dem Jugendlichen und dessen Begleiter nach der Fahrt in den Domgarten.

Im unteren Domgarten, nahe des dortigen Brunnens, schlug ein bislang unbekannter Täter aus der Personengruppe heraus dem Jugendlichen mit der Faust in das Gesicht. Der Jugendliche und dessen Begleiter flohen anschließend von der Tatörtlichkeit. Die Gruppe um den bislang unbekannten Täter konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: Fünf bis sieben Personen zwischen 16 und 19 Jahre alt. Die Personen sprachen deutsch und sahen südländisch aus.

Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe oder die die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung in der Speyerer Innenstadt

Speyer (ots)- Am 31.10.2023 gegen 23:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe von drei Personen heraus ein Schaufenster des Kaufhofs in der Maximilianstraße zerstörte, indem er dagegentrat. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Dunkel gekleidet und ca. 18-20 Jahre alt.

Durch die Zerstörung der Scheibe ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4000EUR entstanden. Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können oder die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per

E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten am 31.10.2023 im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr das Pedelec der 72-jährigen Geschädigten. Das Pedelec der Marke Velo de Ville wurde zuvor in der Karlsgasse in Speyer, mittels Speichenschloss gesichert, vor der Hausnummer 1 abgestellt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karlsgasse beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel: 06232/137-0 oder per

E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.