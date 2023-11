Auseinandersetzung in Club-Lounge „Römisches Theater“

Mainz (ots) – Ein 18-Jähriger wird nach einem Angriff von unbekannten Tätern, in der Nacht auf Donnerstag, derzeit stationär behandelt. Nach einer Auseinandersetzung gegen 04 Uhr am Bahnhof, in den Räumlichkeiten einer Bar im Gebäudekomplex „Römisches Theater“, trifft der Geschädigte außerhalb der Bar auf mehrere Personen.

Aus dieser Gruppe heraus wird er von mindestens einem Mann angegriffen und an Kopf, Armen und Beinen verletzt. Als unbeteiligte Personen auf die Situation aufmerksam wird, flüchtet die Tätergruppe. Der verletzte 18-Jährige wird durch Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Personen, welche die Situation in der Club-Lounge und später außerhalb beobachtet haben sich zu melden. Insbesondere werden auch die Personen gesucht, die dem Geschädigten nach der Tat zur Hilfe kamen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Falsche Telekommitarbeiter

Mainz-Bretzenheim (ots) – Bereits am Montag dem 30.10. rief ein angeblicher Telekommitarbeiter bei einer 83-jährigen Bretzenheimerin mit unterdrückter Nummer an und meldete sich bzgl. notwendiger Messungen, welche in der Wohnung durchgeführt werden müssten, an.

Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr erschienen daraufhin zwei der angeblichen Mitarbeiter an der Wohnung. Während einer der Täter von der Bewohnerin begleitet wurde, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung und entwendete dort Schmuck.

Die Polizei rät: Lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung die sie nicht selbst bestellt haben. Rufen sie das Unternehmen Telekommunikation / Wasserwerke usw. selbst an und vergewissern sie sich über die Rechtmäßigkeit. Im Zweifel rufen sie ihre zuständige Polizeiinspektion an!

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ober-Hilbersheim (ots) – Am Mittwoch 01.11.2023 gegen 14:41 Uhr, kam es auf im Bereich der Kreuzung K15 / L414 zwischen 55437 Ober-Hilbersheim und 55578 Vendersheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete der Verkehrsunfallverursacher das Zeichen 206 (Stopp-Schild) und kollidierte mit einem bevorrechtigten kreuzenden PKW. Für die medizinische Versorgung der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber hinzugerufen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Kreuzung in alle Richtungen ca. 3 Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Portemonnaie aus Handtasche geklaut

Nieder-Olm (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr wurde eine 79-Jährige von einer bislang unbekannten Frau in einem Modegeschäft in der Oppenheimer Straße bestohlen.

Als die Seniorin ihre Handtasche über ihren Rollator hing, griff die unbekannte Täterin in die Tasche und entwendete das Portemonnaie der Frau. Als diese den Diebstahl bemerkte, hatte die Täterin bereits das Geschäft verlassen.

Die Frau wird als 170cm groß, schmale Figur mit osteuropäischen Erscheinungsbild und Leberflecken im Gesicht beschrieben. Zudem hätte sie eine blaue Jacke und eine bunte Kopfbedeckung in Form eines Kopftuches getragen.

Gestohlenes Kennzeichen, ohne gültige Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen (ots) – In der Nacht zum 01.11.2023 sollte gegen 01:52 Uhr, ein PKW der Marke VW auf Höhe des Binger Stadtbahnhofs einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz sämtlicher Anhaltesignale, Martinshorn und Blaulicht setzte der Fahrer die Fahrt unbeeindruckt fort und konnte erst in der Fußgängerzone in Bingen zum Anhalten animiert werden.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und der PKW selbst bereits seit Monaten außer Betrieb gesetzt ist. Der polizeibekannte männliche Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutentnahme bei ihm angeordnet wurde.

Gegen den 20-jährigen werden nun sämtliche Strafverfahren, unter anderem wegen Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.