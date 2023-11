Pkw-Aufbruch am Friedhof in Abenheim

Worms-Abenheim (ots) – Am Dienstag 31.10.2023 kam es im Zeitraum zwischen 13-13:30 Uhr, am Friedhof zu einem Pkw Aufbruch. Unbekannte schlugen hier die Fahrzeugscheibe des Pkw´s auf und entwendeten die im Fahrzeug befindliche Handtasche der geschädigten Fahrzeugführerin.

Im Rahmen der Absuche konnte die zuvor entwendete Handtasche ohne Inhalt in einem anliegenden Feld aufgefunden werden. Hinweise die zur Aufklärung der Straftat beitragen können nimmt die Polizeiinspektion Worms entgegen.

Kreis Alzey-Worms

Einbrecher nach Hubschraubereinsatz in Untersuchungshaft

Westhofen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Freitag 27.10.2023, wurde ein Tatverdächtiger mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers festgenommen. Gegen 19:45 Uhr war der Einbruch durch eine Nachbarin gemeldet worden. Ein 42-jähriger aus Albanien stammender Mann ohne festen Wohnsitz konnte im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe durch den Einsatz des Polizeihubschraubers auf seiner Flucht festgestellt und durch Einsatzkräfte am Boden vorläufig festgenommen werden.

Nach ersten Erkenntnissen wird von insgesamt 3 Tätern ausgegangen, die gewaltsam durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses ins Innere gelangten. Dort durchsuchten sie Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach erster Einschätzung Schmuck im Wert eines 5-stelligen Betrages, darunter eine silberne Kette, die der 42-Jährige bei dessen Festnahme bei sich trug.

Der 42-Jährige wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Durch diesen wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die möglichen Mittäter, der Wormser Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Mainzer Staatsanwaltschaft dauern an.

Die sogenannte dunkle Jahreszeit hat begonnen und damit auch die Hauptsaison für Einbrecher. Aus diesem Anlass möchten wir nochmal darauf hinweisen, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen,auch nur für kurze Zeit,schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Übrigens: Die Präventionsexperten der Polizei schauen sich kostenlos Häuser und Wohnungen an, suchen nach Schwachstellen und geben Tipps, wie sich zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser sichern lassen. Schon einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Täter von ihrem Vorhaben ablassen und es nur beim versuchten Einbruch bleibt.

Alle Informationen zum Thema Einbruchschutz und Kontakt zu unseren Beratungszentren gibt es online unter:

Richtige Sicherungstechnik verhindert Einbrüche (https://www.k-einbruch.de/)

Polizeiliche Beratungsstellen (https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/polizeiliche-beratungsstellen)

Brand eines leerstehenden Hauses

Alzey-Schafhausen (ots) – In der Nacht zu Dienstag 31.10.2023 kam es um kurz vor 02 Uhr auf einem südlich zur L406 außerhalb der Ortschaft Alzey-Schafhausen gelegenen Grundstück zum Brand eines leerstehenden Hauses. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Wer in der Nacht von gestern auf heute in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.