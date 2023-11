Landau: Die Polizei-News

Mal wieder Unfall verursacht

Landau (ots) – Am 01.11.2023 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Landau in der Straße Am Jagdstock. Hierbei kollidierte ein 64-jähriegr Skoda-Fahrer aus Unachtsamkeit mit einem geparkten PKW. Die Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 64-Jährige bereits am Vortag einen Verkehrsunfall verursachte.

Hierbei wurde aufgrund seiner Alkoholisierung der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Mit dem Unfall vom heutigen Tage hat er sich nun ein weiteres Strafverfahren eingebrockt, er wird sich in diesem Fall wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Einbruch in Geschäft – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 01.11.2023 erhielt die Polizei Landau Kenntnis von einem Einbruchdiebstahl in ein Geschäft in der Meerweibchenstraße in Landau. Hiernach schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes ein und konnten hierdurch in die Auslage greifen. Entwendet wurden Waren im Wert von lediglich 5 Euro.

Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Tatzeitrau lässt sich recht genau eigrenzen. Hiernach muss die Tat in den frühen Morgenstunden zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr passiert sein. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – 01.11.2023 – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falsche Polizeibeamte handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeiinspektion. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Farbschmiererei an einem Gemeindeanwesen

Landau (ots) – Im Vorfeld einer Veranstaltung der „Er-lebt-Gemeinde“ beschmierten Unbekannte in der Nacht zum 29.10.2023 den Eingangsbereich des Gemeindeanwesens in der Marie-Curie-Straße mit Farbe. Zu Beginn der Veranstaltung, am 29.10.2023 gegen 09:45 Uhr, versammelten sich 13 Personen vor dem Gebäude.

Sie führten Banner mit und demonstrierten schweigend gegen ein Abtreibungsverbot. Die Versammlung verlief friedlich und löste sich um 10:45 Uhr auf. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie einer nicht angemeldeten Versammlung wurden eingeleitet.

Der Polizei sind keine Störungen durch Teilnehmende der Versammlung bekannt.

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau zu insgesamt 3 Unfälle, bei denen der jeweilige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Zunächst wurde gegen 17:30 Uhr durch einen Fahrzeughalter im Nauweg in Landau gemeldet, dass jemand gegen sein geparktes Fahrzeug gefahren sei und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt habe. Der 64-jährige Fahrzeugführer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte ein, zum Unfallzeitpunkt gefahren zu sein. Hierbei konnte jedoch mittels Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von 1,03 Promille festgestellt werden. Daher wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Er muss sich nun wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“, sowie „Unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit“ verantworten.

Gegen 18:15 Uhr wurde ein weiterer Unfall auf einem Tankstellengelände in der Neustadter Straße in Landau gemeldet. Der Unfallverursacher war beim Rückwärtsfahren auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Vor Ort wurden die Personalien ausgetauscht: Als die Fahrzeughalterin des geparkten Fahrzeuges die Polizei verständigte, fuhr der Unfallversucher davon. Nach eigenen Angaben war er alkoholisiert. Im späteren Verlauf konnte das Fahrzeug dann im Stadtgebiet Landau festgestellt werden. Mit Hilfe der Personenbeschreibung wurde festgestellt, dass der 50-jährige vorherige Fahrzeugführer nun nur noch Beifahrer war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,27 Promille. Aufgrund des zuvor verursachten Unfalls, wurde auch bei ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“, sowie „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ verantworten.

Um 04:50 Uhr wurde dann schließlich noch ein verunfalltes Fahrzeug auf der Ortsumgehung von Offenbach gemeldet. Die 22-jährige Unfallverursacherin gab vor Ort zunächst an kurzzeitig am Steuer eingeschlafen zu sein, im weiteren Verlauf wurde mittels Atemalkoholtest bei ihr eine Alkoholisierung von 1,18 Promille festgestellt. Auch bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun ebenfalls wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ verantworten.