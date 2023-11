Ermittlungen wegen Verdachtslage – Hubschrauber im Einsatz

Stromberg (ots) – Die Polizei betrieb am 31.10.2023 im Bereich Stromberg intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen. Unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nachdem gegen 21:50 Uhr ein maskierter Mann, der zuvor auf dem Parkplatz mit einer Schusswaffe gesehen worden war, einen Einkaufsmarkt in der Ortslage Stromberg betreten und trotz Aufforderung seine Maske nicht abgelegt hat, wurde dies der Polizei gemeldet. Der Mann verließ den Markt jedoch kurz darauf ohne weitere Aktion wieder.

Er wurde als ca. 1,80 m groß und schlank beschrieben.

Wenige Zeit später meldeten Anwohner jedoch mehrfach schussähnliche Geräusche aus der unmittelbaren Nähe des Supermarktes, deren Ursprung derzeit noch unklar ist.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitteilung von Beobachtungen, die mit diesen Geschehnissen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an den Notruf der Polizei 110. Ob dies in Zusammenhang mit Halloween steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen

Radfahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit PKW

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße (ots) – Am 01.11.2023 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheingrafenstraße, bei dem ein 76-jähriger Radfahrer mit einem entgegen kommenden PKW kollidierte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer mit seinem Pedelec die Rheingrafenstr. bergab.

In einer Rechtskurve am Kuhtempel, geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen Fahrzeugführers. Dadurch flog der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, gegen die Windschutzscheibe, die dabei zerbarst.

Durch viel Glück wurde er nicht lebensgefährlich verletzt, aber mit Verdacht auf Schädelverletzungen und diverse Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er gilt derzeit als schwerverletzt, wobei genauere Verletzungen hier noch nicht bekannt sind. Mit einem Ableben war zu keiner Zeit zu rechnen.

Am Fahrrad entstanden leichte Schäden in Form von Kratzern. Am PKW wurde zusätzlich die Motorhaube beschädigt. Die vier Insassen des PKW wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Radfahrer wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Unfall wurde von mehreren PKW-Fahrern und von mindestens einem Fußgänger beobachtet. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Kirn (ots) – Dank einer zeitnahen Meldung eines Zeugen konnte am Abend des 01.11.2023 eine Unfallflucht geklärt werden. Der Zeuge hatte kurz vor 22:00 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Niederbergbrücke gehört und bei der Nachschau einen dunkelblauen Opel-Kombi mit KUS-Kennzeichen gesehen, welcher mit starkem Frontschaden von der Brücke den Niederberg hinab und weiter in Richtung Innenstadt fuhr.

Zehn Minuten nach Meldungseingang wurde der Unfallwagen in der Bahnhofstraße auf einem abseits gelegenen Bereich eines Kundenparkplatzes durch die Polizei aufgefunden. Die Kennzeichen waren zwecks Verschleierung demontiert und in dem unverschlossenen Kofferraum abgelegt worden.

Während der Überprüfung des Fahrzeuges wurden dann zwei Männer entdeckt, welche sich in einem Gebüsch versteckten. Hierbei handelte es sich um zwei stark betrunkene moldawische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Fahrereigenschaft konnte geklärt und der Fahrer einer Blutprobenentnahme zugeführt werden. Neben der Sicherstellung des Fahrzeuges wurde der Führerschein eingezogen und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Untersuchung der auf der Industriestraße gelegenen Unfallstelle ergab einen Schaden am dortigen Brückengeländer in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Fahrzeugteile zurückgelassen

Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße (ots) – Am 31.10.2023 kam es im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:40 Uhr in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der oder die Unfallverursacher/in befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem PKW die Staudernheimer Straße Richtung Ortsausgang Bad Sobernheim in Fahrtrichtung Staudernheim.

Hierbei touchierte der/die derzeit noch unbekannte Unfallverursacher/in im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug, welches hierdurch beschädigt wurde. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Durch Beamte der Polizei Kirn konnten an der Unfallörtlichkeit Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges aufgefunden und in der Folge sichergestellt werden, welche Rückschlüsse auf den Fahrzeughersteller und die Farbe des Verursacherfahrzeuges zulassen.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.