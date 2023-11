Herabfallender Ast trifft 77-Jährige – Wanderweg teilweise gesperrt

Trippstadt (ots) – Ein beliebter Wanderweg bei Trippstadt wurde teilweise gesperrt, nachdem ein Baum auf eine 77-jährige Wanderin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gestürzt war. Die Dame war am Mittwochnachmittag zusammen mit Familienangehörigen auf dem ausgeschilderten Wanderweg in der Nähe der Karlstalschlucht unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Wahrscheinlich aufgrund der andauernden nassen Witterung in Verbindung mit dem morschen Allgemeinzustand brach ein ungefähr 10 Meter langer Teil des Baumes ab. Davon traf ein Bruchstück die Frau im Rückenbereich, sodass sie zu Boden stürzte.

Anwesende Familienangehörige verständigten geistesgegenwärtig den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die Dame notfallmedizinisch, bevor sie zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Landstuhl war mit acht und der Rettungsdienst mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Verständigte Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Landstuhl sperrten vorsorglich alle Zugänge zu dem betreffenden Wanderweg, welche von der Straße aus erreichbar sind.|chri

Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Otterberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der L382 verletzte sich am späten Mittwochvormittag ein Motorradfahrer. Der Mann war zusammen mit seiner Sozia auf dem Weg von Baalborn in Richtung Otterberg. Nach Angaben der Verkehrsunfallbeteiligten setzte der Zweiradfahrer an, um 2 vor ihm fahrende Autos zu überholen. Als der direkt vor ihm fahrende VW Touran ebenfalls zum Überholen ausscherte, stieß er gegen die BMW-Maschine.

Hierdurch stürzte der 71-jährige Fahrer mit seiner 51-jährigen Begleitung zu Boden. Der Mann zog sich hierbei Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt.

An beiden Wagen und dem Motorrad entstand Sachschaden. Da die BMW nicht mehr fahrbereit war, wurde das Gefährt abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs eingeleitet. |kfa

Beim Rangieren gerammt?

Queidersbach (ots) – Vermutlich beim Rangieren ist am Dienstag ein Dacia Sandero beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Wie der Halter des betroffenen Fahrzeugs der Polizei meldete, hatte er seinen bDacia am Morgen gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz an der L472 abgestellt.

Als er am Nachmittag gegen 16.55 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront: Das Kennzeichen war abgerissen und der Lack zerkratzt.

Der Verantwortliche war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die Hinweise geben können, welche Fahrzeuge im Tagesverlauf auf dem Parkplatz gesehen wurden, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|cri

Kaiserslautern

Streit endet mit Schlägen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei in der Burgstraße gemeldet. Zwischen einem 25-Jährigen und einem unbekannten Mann, kam es gegen 04 Uhr, unterhalb des Rathauses bei den Bushaltestellen, zum Streit. Der Disput eskalierte dahingehend, dass der Unbekannte 2 Freunde zur Hilfe rief, die den 25-jährigen anschließend mit Schlägen malträtierten.

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Streit zwischen Autofahrern endet mit einer Bedrohung

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Passant meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei und gab an, auf der Mannheimer Straße Zeuge eine Bedrohung geworden zu sein. Laut seinen Angaben hielten 2 Fahrzeuge an einer roten Ampel, wobei beide Fahrer einen lautstarken Streit austrugen.

Der BMW-SUV Fahrer stieg aus seinem Wagen aus und kam mit einem Schlagwerkzeug in der Hand auf den anderen Pkw zu. Hierbei forderte er den zweiten Fahrer zum Aussteigen auf und versuchte dessen Tür zu öffnen. Da die Ampel aber wieder Grün zeigte, fuhr der Geschädigte los.

Laut der Beschreibung des Zeugen war der SUV-Fahrer:

zwischen 50-60 Jahre alt, ca. 175cm groß. Er hatte wenig Haare und trug zur Tatzeit einen blauen Jogginganzug.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Bedrohung aufgenommen und bittet den unbekannten Geschädigten des Vorfalls, sich unter Tel 0631-369 2150 zu melden. |kfa

Polizei zieht vorläufige positive Bilanz der Halloweennacht

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz verlief die Halloweennacht ruhig. Ein 17-jähriger Heranwachsender sorgte kurzzeitig für Aufsehen an einer Bushaltestelle im Benzinoring. Dort stand er vermummt, was sich jedoch als Halloween-Kostüm herausstellte und einer Axt, bei der es sich jedoch um ein entsprechendes Utensil zu dem Kostüm handelte und wartete auf den Bus.

Um einem weiteren Missverständnis vorzubeugen, sicherte der Heranwachsende zu, dass er das Utensil verdeckt trägt und die Maskierung im Bus abnimmt. Weitere Vorfälle im Bezug auf die Halloweennacht sind derzeit nicht bekannt.|wey

VW Lupo gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Feiertag 01.11.2023, aus der Langenfeldstraße gemeldet worden. Hier wurde ein blauer VW Lupo, der in Höhe des Hauses Nr. 44 ordnungsgemäß am Straßenrand stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Als die Halterin am Mittwoch zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrertür völlig zersplittert war. Außerdem gab es deutliche Dellen und Lackschäden unterhalb des Fensters sowie am vorderen Kotflügel.

Aufgrund der Schäden am VW geht die Polizei davon aus, dass auch am Verursacherfahrzeug nicht unerhebliche Schäden zurückgeblieben sein dürften.

Gesucht werden Zeugen, die zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochvormittag 11.30 Uhr, in der Langenfeldstraße etwas beobachtet haben oder denen an anderer Stelle ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Auto mutwillig zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar mutwillig haben Unbekannte in der Halloween-Nacht ein Auto in der Albert-Schweitzer-Straße beschädigt. Am Mittwoch entdeckte der Halter des Opel Vivaro, dass die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Vermutlich in der gleichen Nacht wurde in der Leipziger Straße ein Pkw mit Ketchup beschmiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Halter Glück: Die Tomatensauce ließ sich wieder entfernen; ein Schaden am Lack dürfte nicht entstanden sein. |cri

Alkoholisierte Fahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere alkoholisierte Fahrer hat die Polizei in der Halloween-Nacht zu vorgerückter Stunde aus dem Verkehr gezogen, oder daran gehindert, in ihrem Zustand die Fahrt anzutreten.

Gegen 4.45 Uhr fiel einer Streife ein E-Scooter-Fahrer in der Eisenbahnstraße auf. Als die Beamten den Roller stoppen wollten, ließ der Fahrer den Scooter stehen und flüchtete zu Fuß in die Raiffeisenstraße. Er konnte jedoch in der Alleestraße gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für seine

Flucht war schnell klar: Der Atem des 25-Jährigen roch deutlich nach Alkohol. Ein Schnelltest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,69 Promille. Der junge Mann wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Ein ähnliches „Schicksal“ ereilte einen weiteren E-Scooter-Fahrer eine Stunde später in der Zollamtstr. Auf seinem Weg in Richtung Elf-Freunde-Kreisel stoppte eine Streife den 19-Jährigen und bat ihn wegen seiner Alkoholfahne zum Atemtest. Ergebnis: Er hatte 0,73 Promille „intus“ und musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist ihm sicher.

Nicht viel später kontrollierten Polizeibeamte in der Zollamtstraße einen jungen Mann, der in seinem Pkw saß. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,58 Promille. Dem 23-Jährigen wurde der Fahrtantritt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an den hinzugerufenen Halter des Pkw übergeben, der seine Nüchternheit bei einem Schnelltest nachweisen konnte.

Ebenfalls in ihrem Auto sitzend trafen die Beamten wenig später auf dem Parkdeck eines Lokals eine junge Frau aus dem Landkreis an. Nachdem ein Schnelltest der 19-Jährigen einen Alkoholpegel von 0,81 Promille bescheinigte, wurde auch ihr der Fahrtantritt untersagt. Die junge Dame ließ sich von ihrer Mutter abholen, der dann auch gleich der Fahrzeugschlüssel übergeben wurde.

Fast zur gleichen Zeit zog ein Mann die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich, weil er schwankend neben einem Auto stand. Die Kontrolle des 35-Jährigen bestätigte: Sein Alkoholpegel lag mit 1,16 Promille weit über dem was im Straßenverkehr erlaubt ist. Da es sich um sein Auto handelte, neben dem er stand, musste der Mann zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt die Schlüssel vorläufig abgeben.

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte auch ein Autofahrer, der gegen 06.40 Uhr in der Zollamtstraße ins Visier der Beamten geriet. Laut Messgerät lag sein Pegel bei 1,46 Promille. Glück für den 40-Jährigen: Er hatte sein Auto noch nicht gestartet und saß lediglich auf dem Fahrersitz. Der Fahrtantritt wurde ihm natürlich untersagt und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein vorsorglich sichergestellt. |cri

Zuerst Partner geschlagen, dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 01.11.2023 in den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Gasstraße eine Körperverletzung. Eine 27-jährige Frau schlug und würgte ihren 37-jährigen Partner, sodass dieser auch kurzfristig das Bewusstsein verlor.

Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich die Frau derart aggressiv, dass es in der Folge zu Widerstandshandlungen kam und die Frau mittels Handfesseln gefesselt werden musste. Sie war mit 2,07 Promille alkoholisiert und ihr wurde eine Blutprobe entnommen.|wey

Haftbefehl am Hauptbahnhof Kaiserslautern vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte am 02. November 2023 gegen 02:35 Uhr die Bundespolizei in Kaiserslautern über einen Mann im Hauptbahnhof, der sich auffällig verhalten würde. Eine Streife nahm sich des Sachverhaltes an und führte eine Personenkontrolle des Mannes durch.

Diese ergab, dass gegen den 28-jährigen Deutschen ein Haftbefehl von einem Jahr und acht Monaten wegen eines Verbrechens gemäß dem Betäubungsmittelgesetz vorlag. Der Mann hatte sich nach der Urteilverkündung im März 2021 verborgen gehalten.

Seinen Unmut tat der Mann kund, indem er nicht mit den Polizisten sprach und jede Kooperation verweigerte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert für die Verbüßung seiner Haftstrafe.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mehrere verkehrsuntüchtige Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Dienstag 31.10.2023 auf Mittwoch 01.11.2023, wurden mehrere verkehrsuntüchtige Fahrzeugführer festgestellt. Gegen 23:10 Uhr wurde in der Friedenstraße ein 32-jähriger Mann auf einem E-Scoter fahrend festgestellt, welcher eine Alkoholisierung von 0,76 Promille hatte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23:50 Uhr wurde in der Hellmut-Hartert-Straße ein 17-jähriger Jugendlicher auf einem E-Scooter fahrend festgestellt, mit einer Alkoholisierung von 0,32 Promille. Da für ihn die Null Promille Grenze gilt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 02:10 Uhr wurde am Fackelrondell ein 46-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der folgenden Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein

Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

Gegen 02:52 Uhr wurde in der Brandenburger Straße ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW fahrend festgestellt. Da er einen Alkotest ablehnte, sich jedoch für die Beamten Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.|wey

In Gaststätte eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Als der Betreiber einer Vereinsgaststätte in der Friedenstr. diese am frühen Mittwochmorgen betrat, erlebte er eine böse „Überraschung“. In sein Lokal war eingebrochen worden. Umgehend informierte er die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 03 Uhr und 03:30 Uhr Zugang zu dem Vereinsheim und suchten nach Geld. Die Einbrecher nahmen einen 3-stelligen Betrag aus der Kasse. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Langfinger auch auf die Spielautomaten abgesehen. Beute konnte dort aber nicht gemacht werden.

Zeugen, die zu der entsprechenden Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Viel Verkehr und viele Tore bei friedlichem Fußballabend

Kaiserslautern (ots) – Vor „ausverkauftem Haus“ ging am Dienstagabend die zweite Runde des DFB-Pokals im Fritz-Walter-Stadion über den Rasen. Die „Roten Teufel“ des 1. FC Kaiserslautern setzten sich gegen die Mannschaft des 1. FC Köln mit einem 3:2 durch und erreichen somit das Achtelfinale des Wettbewerbs.

Die hohe Zuschauerzahl sorgte vor und nach dem Spiel für volle Straßen in und um Kaiserslautern. Die Polizei hatte dadurch vor allem in ihrem Einsatzabschnitt Verkehr alle Hände voll zu tun. Insbesondere bei der Anreise kam es durch eine Vermischung mit dem Berufs- und Einkaufsverkehr vor dem Feiertag teilweise zu verstopften Straßen im Innenstadtbereich und auch Rückstaus an den Autobahnabfahrten stadteinwärts.

Die Abreise verlief hingegen größtenteils unproblematisch. Bedingt durch die Menge an Fahrzeugen, die sich mehr oder weniger zeitgleich auf den Heimweg machen wollten, stockte der Verkehr verständlicherweise auf den Hauptverkehrsachsen stadtauswärts. Es gab aber keine gravierenden Vorkommnisse.

Darüber hinaus blieb es im Verlauf des Abends überwiegend friedlich. Bis zum Ende des polizeilichen Einsatzes wurden insgesamt 19 Straftaten registriert, darunter drei Körperverletzungen, zwei Sachbeschädigungen und zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden mehrere Raubdelikte verbucht, weil sich Anhänger beider Mannschaften gegenseitig Fanutensilien wegnahmen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde am heutigen Abend von Einsatzkräften der Polizei Hessen sowie der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik, Rheinpfalz, Trier und Mainz unterstützt und arbeitete eng mit der Bundespolizei zusammen. Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften und wünschen ihnen sowie allen Stadionbesuchern einen guten Heimweg und einen entspannten Feiertag! |cri

Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag, 31.10.2023 gegen 22:30 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher am Stockhausplatz einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde in seinem Hosenbund ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Das Jugendamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Jugendlichen eingeleitet.|wey

Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag, 31.10.2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Centers in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 75-jähriger Mann parkte vorwärts aus seiner Parkbox aus und touchierte hierbei die rechte hintere Stoßstange eines gegenüber geparkten PKW.

Hiernach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen notieren und gab dieses an die Polizeibeamten weiter. Der Unfallverursacher konnte so wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.|wey