Frau wird von eigenem Auto mitgeschleift

Dossenheim (ots) – Am Dienstag hatte eine 42-Jährige ihren Hyundai auf dem Parkplatz Schauenburg abgestellt. Als sie um kurz nach 08:30 Uhr wieder weiterfahren wollte, zeigte das Fahrzeugdisplay eine offenstehende Seitentüre an. Sie stieg aus, um diese zu schließen.

Allerdings war nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert und so kam es auf dem abschüssigen Gelände ins Rollen. Die 42-Jährige versuchte noch den sich schon bewegenden Hyundai durch das Ziehen der Handbremse zu stoppen, was jedoch misslang.

Das führte dazu, dass die Frau von der Fahrertüre umgeworfen und mitgeschleift wurde. Sie verletzte sich dabei leicht. Das Auto rollte unkontrolliert eine Böschung hinunter und rammte bei einem Anwesen im Oberen Burggarten die Stützpfeiler eines Carports, der dadurch einstürzte. Anschließend prallte der Hyundai auf den im Carport geparkten BWM und kam dann zum Halten.

Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Mann fährt am helllichten Tag unter Alkohol und Drogen

Eberbach (ots) – Um kurz nach 14 Uhr meldete am Mittwoch ein Verkehrsteilnehmer einen Opel-Fahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auf der B 45 auffiel. Das Auto war von Neckarsteinach in Richtung Eberbach unterwegs und konnte kurze Zeit später durch eine Streife des Polizeireviers Eberbach bei einem Parkplatz an der Gammelsbacher Straße aus dem Verkehr gezogen werden.

Der 39-jährige Opelfahrer stand augenscheinliche stark unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Darüber hinaus wies der Mann noch weitere Auffälligkeiten auf, darunter eine erhebliche Orientierungslosigkeit, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser zeigte

sich positiv auf Cannabis.

Der 39-Jährige musste in der Folge Blut abgeben und durfte auch nicht mehr weiterfahren. Mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss er ebenso rechnen wie mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Halloween-Deko zerstört – Polizei sucht Zeugen

Reilingen (ots) – Mutmaßlich jugendliche, männliche Vandalen suchten am Dienstag das Anwesen einer Seniorin in der Schubertstraße heim. Die Frau rief um kurz nach 19 Uhr die Polizei um Hilfe, da unbekannte junge Männer gegen ihre Wohnungstür hämmerten.

Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim in der Schubertstraße eintraf, musste sie feststellen, dass die Randalierer einen Rollator sowie einen Kürbis gegen die Türe geworfen hatten. Alle drei Objekte wiesen Beschädigungen auf. Der genaue Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt derzeit noch nicht vor. Der Polizeiposten Neulußheim leitete nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim unter der Telefonnummer 06205-3079727 zu melden.

Eierwürfe in der Halloween-Nacht – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch warf eine unbekannte Täterschaft Eier an die Fassade eines Hauses im Holdergrund. Da das Eigelb zu einer nicht mehr einfach entfernbaren Verfärbung an der Wand führte, leitete die Polizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel nach Fahrt unter Alkoholeinfluss sichergestellt

Schönau (ots) – Nachdem Zeugen am Mittwoch gegen 07:55 Uhr, die Beamten des Polizeirevier Neckargemünd auf einen betrunkenen Autofahrer in der Altneudorfer Straße hinwiesen, suchte ein Streifenteam umgehend die Örtlichkeit auf. Bei der daraufhin eingeleiteten Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-jährigen Citroen-Fahrer fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurden sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Beendigung sämtlicher strafprozessualen Maßnahmen durfte der 32-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unbekannter Unfallverursacher verursacht Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich und flüchtet – Zeugen gesucht

Schönau (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13:30-16:45 Uhr, in der Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche und flüchtete anschließend. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, die über die komplette Fahrzeugseite gingen.

Der Sachschaden wird auf einen hohen 4-stelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd nimmt Zeugenhinweise unter Tel: 06223/9254-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leichten Verletzungen

Weinheim (ots) – Am Dienstag um 07 Uhr bremste ein 29-Jähriger an der Gelb anzeigenden Ampel in der Mannheimer Straße/Cavaillonstraße ab. Eine 31-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Renault auf. Der 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Auto der 31-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren und auf Polizei losgegangen

Sinsheim (ots) – Ein 20-Jähriger fuhr am Mittwoch 01.11.2023 um 07.25 Uhr mit seinem VW auf einem Parkplatz in der Neulandstraße rückwärts aus einer Parklücke. Beim Erblicken einer vorbeifahrenden Streife des Polizeireviers Sinsheim fuhr der 20-Jährige wieder zurück in die Parklücke und stellte den Motor ab. Hiernach wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von über 1,8 Promille. Als dem jungen Mann erklärt wurde, dass er nun eine Blutprobe abgeben müsse, gab sich dieser damit nicht einverstanden.

Eine zweite Streife wurde hinzugezogen, nachdem sich der 20-Jährige nun auch noch weigerte, aus seinem Auto zu steigen. Die Polizeibeamten mussten den 20-Jährigen an den Armen aus dem Auto ziehen, wogegen er sich zunächst wehrte.

Im weiteren Verlauf begann der 20-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen und nach Ihnen zu treten. Die Polizeibeamten wurden hierbei nicht verletzt. Nachdem der 20-Jährige festgenommen werden konnte, gab er an, auch noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Nach einem Urintest war klar, dass der junge Mann verschieden Substanzen zu sich genommen hatte. Das Blut wurde ihm in einem nahe gelegenen Krankenhaus abgenommen. Seinen Fürherschein musste er ebenfalls abgeben.

Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Am Vormittag bereits mit über 2 Promille unterwegs

Plankstadt (ots) – Am Dienstag um 09.10 Uhr, kontrollierte eine aufmerksame Streife des Polizeireviers Schwetzingen eine 50-jährige Skodafahrerin auf der Lorscher Straße. Während der Kontrolle wurde Alkohol in der Ausatemluft der 50-Jährigen festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Daraufhin wurde die Skoda-Fahrerin auf das Revier gebracht, wo ihr Blut genommen wurde. Da der 50-Jährigen der Führerschein bereits durch einen gerichtlichen Beschluss entzogen wurde, erwartet die Frau nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.