Karlsruhe holt Gold bei Capoeira-Meisterschaft

Karlsruhe – Bei der diesjährigen Offenen Capoeira-Meisterschaft der Capoeira-Schule Abadá, die vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 in Stuttgart stattfand, gewann Luiz Carlos dos Santos Gomes (Instrutor Cao) vom Verein Capoeira Karlsruhe in der höchsten Kategorie A und brachte so erneut Gold in die Fächerstadt. Vom Partnerverein aus Schwetzingen ergatterte der elfjährige Schüler Nils Steegmüller Rivas (Camaù) in der Kinderkategorie ebenfalls den 1. Platz.

Zu rhythmischen Trommelklängen bewegen sich die Teilnehmer des „Festival da Arte Capoeira“ (port. Fest über die Kunst der Capoeira) in der Sporthalle des Schickardt-Gymnasiums in Stuttgart. Es ist laut, die Stimmung energetisch. An diesem Wochenende dreht sich alles um Capoeira – eine brasilianische Kampfkunst, die ursprünglich von Versklavten aus verschiedenen Regionen Afrikas entwickelt wurde und Kampftechniken mit tänzerischen Elementen zu rhythmischer Musik verbindet. Knapp 80 Capoeiristas aus der ganzen Welt sind angereist, um sich auszutauschen und in Workshops die sportlichen, musikalischen und kulturellen Facetten der Kampfkunst näher kennenlernen. Zum ersten Mal wurde das Fest in Deutschland ausgetragen.

Einen großen Teil nahmen dabei die Offenen Wettkämpfe ein, die eine Teilnahme aller Capoeira-Gruppen weltweit ermöglichten. Neben Deutschland waren unter anderem Österreich, die Schweiz, Portugal, Spanien, Tschechien, Polen und selbstverständlich dem Mutterland der Capoeira, Brasilien, vertreten. Die Meisterschaft wurde vom Verein Abadá-Capoeira Heilbronn, Stuttgart und Esslingen e.V. unter der Leitung von Estácio Ferreira da Silva (Mestrando Estácio), dem Weltmeister von 2003 und Trainer des Vereins, ausgerichtet.

Die Teilnehmer traten in verschiedenen Kategorien an: A, B und C. Ausschlaggebend für die Einteilung in die drei Kategorien ist die Graduierung, welche die Erfahrung und das Können der Capoeiristas zeigt und sich in der Farbe der Kordel widerspiegelt, die die Person an der weißen Capoeira-Hose trägt. Darüber hinaus gab es eine Jugend- und eine Kinderkategorie.

Alfred Xhelilay (Graduado Calopsita), der seit mehr als 6 Jahren m Karlsruher Verein trainiert, schaffte es in seiner Kategorie bis ins Viertelfinale. Eine besonders bemerkenswerte Leistung erbrachte der 11-jährige Nils Steegmüller Rivas (Camaù) vom Partnerverein in Schwetzingen. Motiviert und angespornt von seinem Trainer Cristiano Rozendo Dos Santos (Instrutor Café), trat er zum allerersten Mal bei einer Meisterschaft an – und gewann prompt den ersten Platz in der Kinderkategorie. Luiz Carlos dos Santos Gomes (Instrutor Cao), Trainer des Vereins Capoeira Karlsruhe e. V., überzeugte in der höchsten Kategorie A und sicherte sich ebenfalls den 1. Platz.

Der gebürtige Brasilianer erhielt zudem eine Auszeichnung als bester Capoeirista seiner Kordel-Graduierung und konnte sich gegen den amtierenden Weltmeister seiner Kategorie „Meia Noite“ durchsetzen, der in den Offenen Meisterschaften den dritten Platz belegte. Dos Santos Gomes strahlte nach der Siegerehrung über beide Ohren: „Ich bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen mich unterstützen und mit mir dieses Glück teilen. Vor allem meine Familie und meine Schülerinnen und Schüler. Es ist auch irgendwie erleichternd zu spüren, wie sehr die ganze Mühe, Disziplin und Schweiß, die ich konstant in meine Trainings investiere, nicht umsonst sind.“

Der Sport- und Kulturverein Capoeira Karlsruhe schickte mit Dana Graulich (Bimbinha), Juan Real (Graduado Joãozinho) und dem 13-jährigen Schüler Alexis Loucopoulos (Mangalô) drei weitere Capoeiristas ins Rennen. Der Partnerverein in Schwetzingen ging mit Christian Busse (Graduado Lambari), und den Teilnehmenden der Kinderkategorie Oskar Wild Rivas (Gato Morisco) und Mika Vogel (Papaléguas) an den Start. „Ich bin sehr glücklich über die starke Leistung unserer Gruppe und richtig stolz auf meine Schüler. Wir sind ein sehr gutes Team!“, schmunzelte Rozendo Dos Santos.

