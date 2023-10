Rodgau/Hainhausen: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

(fg) Die Kriminalpolizei in Offenbach wendet sich mit der Veröffentlichung eines Phantombilds an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe. Am Morgen des 5. August 2023 beabsichtigte der Unbekannte gegen 5.15 Uhr über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eines Hauses in der Alfred-Delp-Straße(40er-Hausnummern)einzusteigen. Hierbei wurde er jedoch von der Anwohnerin überrascht, weshalb er sein Vorhaben abbrach. Nun liegt ein Phantombild des mutmaßlichen Täters vor.

Der Gesuchte ist 25 bis 33 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde/braune Haare; die Frisur soll auffällig dreieckige Stufen aufgewiesen haben. Die Person trug eine graue Handwerker-Jacke mit schwarzen Applikationen an den Ärmeln.

Die Ermittler fragen nun:

Wer kennt Personen, die dem Phantombild ähneln?

Wer hat Kenntnis von der Tat und kann Angaben zum Täter machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 0698098-1234 entgegen.