Frankfurt – Innenstadt: Feststellung einer Handgranate in der B-Ebene der Hauptwache – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) Heute in den frühen Morgenstunden kam es nach der

Feststellung einer Handgranate zu einer großräumigen Absperrung der B-Ebene der

Hauptwache. Der Bahnverkehr fuhr die Haltestelle „Hauptwache“ in der Folge

zunächst nicht mehr an.

Gegen 06:35 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über die Sichtung eines

handgranatenähnlichen Gegenstandes ein, der in der B-Ebene der Hauptwache auf

dem Boden liegen solle. Eine sofort entsandte Streife bestätigte diese

Meldungen, woraufhin die B-Ebene unverzüglich weiträumig für den

Publikumsverkehr gesperrt wurde.

Unter Hinzuziehung von Spezialisten des HLKA, die den Gegenstand als echte

Handgranate identifizierten, wurde dieser vor Ort unbrauchbar gemacht,

sichergestellt und zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung zum HLKA

gebracht.

Die Sperrung der B-Ebene der Hauptwache wurde daraufhin wieder aufgehoben.

Die zuvor nur noch durchfahrenden S- und U-Bahnen nahmen sukzessive ihren

normalen Betrieb wieder auf und halten mittlerweile wieder an der Hauptwache.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die

Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Hinweise auf eine mit dem

Nahostkonflikt zusammenhängende Motivlage liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht

vor.

Aktuell wertet die Polizei die Aufnahmen der ober- und unterirdisch verbauten

Sicherheitskameras aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen, dem Tatablauf geben

können oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 755 53110 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.