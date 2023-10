Frankfurt-Innenstadt: Fahndungsaufruf – Polizei veröffentlicht Material der Videoüberwachung nach Feststellung einer Handgranate

Frankfurt (ots) – (lo) Wie den Medien bereits bekannt, kam es heute um 06.34

Uhr, zur Feststellung einer Handgranate in der B-Ebene der Hauptwache.

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der

Aufnahmen der Sicherheitskameras ergab, dass sich gegen 04.18 Uhr eine

unbekannte männliche Person verdächtig in der B- und C-Ebene der Hauptwache

bewegte.

Um 04:36 Uhr legte der Unbekannte die Handgranate im Bereich der B-Ebene ab.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung „Eschenheimer Tor“.

Der Polizei liegt ein Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main zur

Öffentlichkeitsfahndung vor. Der Täter wurde von den Sicherheitskameras sowohl

in der B-Ebene als auch in der C-Ebene aufgezeichnet.

Die Video- und Bildsequenzen können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/1105957958

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort

machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755

53 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Klärschlamm verursacht Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (py) Gestern Mittag (30. Oktober 2023) ereignete sich auf der

Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Frankfurter Kreuzes ein

Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw die Fahrbahn mit Klärschlamm verunreinigte und

vier nachfolgende Pkw in die Fahrbahnbegrenzung fuhren. Personen wurden nicht

verletzt, es entstand Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Lkw gegen 11:55 Uhr die BAB 3 aus

Richtung Würzburg kommend auf dem Ausfädelungsstreifen in Richtung Bundesstraße

43.

Aus bislang ungeklärter Ursache öffnete sich die Ladeklappe des LKW, so dass

sich geladene Klärschlamm auf die Fahrbahn ergoss. Durch die Verunreinigung

gerieten die vier nachfolgenden Fahrzeuge ins Schleudern und prallten

schlussendlich in die Fahrbahnbegrenzung.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust zeitnah und hielt kurz vor Erreichen der

Bundesstraße 43 an.

Die vier Pkw wurden beschädigt, die Insassen blieben unverletzt.

Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma angefordert werden, weshalb

die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden andauerten. Die Abfahrt und die

Hauptfahrbahn der BAB 3 konnten während der gesamten Maßnahmen weiter befahren

werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.