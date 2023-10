Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Haftbefehl nach versuchter räuberischer Erpressung Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 36-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am Donnerstagnachmittag, 26. Oktober 2023, in einem Geschäft am Erlenring in Marburg einen 46 Jahre alten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei soll er ihm ein Messer an den Hals gehalten und hierdurch Verletzungen zugefügt haben.

Nachdem der 46-jährige Mann dem Beschuldigten kein Geld gegeben hatte und dieser zunächst flüchten konnte, nahmen ihn Polizeibeamte wenig später in Tatortnähe vorläufig fest.

Er wurde am Freitag, 27. Oktober 2023, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Biedenkopf – Exhibitionist im Auweg / Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein bislang Unbekannter exhibitionistische Handlungen an sich durchführte, bittet die Marburger Polizei um Zeugenhinweise. Am 19.10.2023 war eine 16-Jährige zu Fuß auf der Hospitalstraße unterwegs. Sie lief in Richtung des Auwegs. Gegen 18:15 Uhr bemerkte sie einen roten Kleinwagen, der ihr folgte. In Höhe der dortigen Gerüstbau-Firma fuhr das Auto neben die Jugendliche. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und versuchte das Mädchen in ein Gespräch zu verwickeln, während er onanierte. Die 16-Jährige ignorierte den Mann, der daraufhin in seinem Kleinwagen davonfuhr.

Die Polizei bittet nun um Hinweise:

Geschädigten hatte er ein südländisches Aussehen, war 35-38 Jahre alt und hatte kurz rasierte dunkle Haare, zudem einen Vollbart und eine breite Nase. Er hatte eine kräftige Statur und einen Bauchansatz. Wer kann Hinweise zu dem roten Kleinwagen des Exhibitionisten geben?

Es soll sich um einen zweitürigen Pkw, möglicherweise ein Opel oder VW, mit DIL-Zulassung (Lahn-Dill-Kreis) handeln. Am Innenspiegel des Fahrzeugs hing eine Gebetskette. Wem ist das Auto vor oder nach derTat im Bereich Biedenkopf aufgefallen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Eingangstür hält stand

Zwischen dem 24.10.2023 und dem 26.10.2023, 13:00 Uhr machten sich Unbekannte an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zwischenhausen“ zu schaffen. Vermutlich versuchten die Diebe mit einem Schraubenzieher die Tür aufzubrechen. Diese hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Der Schaden an der Tür kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: versuchter Fahrrad-Diebstahl

Am Montag (30.10.2023), gegen 14:00 Uhr, sorgte in der Straße „Auf dem Wehr“ im Bereich des Ufercafés ein Mann für Aufsehen. Zunächst stahl er aus dem Getränkelager des Ufercafés eine Flasche und trank diese aus. Anschließend ging er davon und versuchte vor dem Café ein Fahrrad, welches mit einem Rahmenschloss gesichert, war zu stehlen, indem er das Rad einfach hinter sich herzog. Ein Mitarbeiter des Cafés beobachtete dies und sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff. Das Fahrrad ließ er zurück. Die bereits alarmierte Polizei traf den Mann einige Minuten später noch in der Nähe an, kontrollierten ihn und stellten seine Personalien fest. Die Ordnungshüter nahmen Strafanzeigen wegen des Diebstahls und des versuchten Fahrraddiebstahls auf. (D.H.)

Marburg: Unfallflucht auf Anwohnerparkplatz

Am 19.10.2023, zwischen 06:00 Uhr und 10:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen roten Golf mit Marburger Zulassung, der „Am Grün 18“ auf dem dortigen Anwohnerparkplatz abgestellt war. Der Unfallfahrer beschädigte den Golf an der Frontschürze und am vorderen rechten Kotflügel. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Die Polizei in Marburg (06421/ 406-0) nimmt Zeugenhinweise entgegen. (D.H)

Cölbe – Reddehausen: Unfallflüchtiger beschädigt Betonpfosten

Ein Unfallfahrer beschädigte in dem Zeitraum von Samstag (21.10.2023), 12:00 Uhr bis zum Donnerstag (26.10.2023), 15:00 Uhr in der Oberrospher Straße einen Betonpfosten und fuhr anschließend weg. Offenbar befuhr der Fahrer zuvor die Oberrospher Straße und bog anschließend nach rechts in den Sandackerweg. Hierbei nahm er vermutlich die Kurve zu eng und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Betonpfosten an der rechten Seite. Der Schaden an dem Pfosten wird auf 1000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg (06421/406-0) zu melden. (D.H.)

Marburg: Tür gegen Spiegel

Auf dem Parkplatz, in der Straße „Am Krummbogen“, hinter der Aral Tankstelle beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag (26.10.2023) zwischen 14:10 Uhr und 18:15 Uhr den geparkten blauen BMW eines 28-jährigen Mannes aus Lollar. Offenbar öffnete der Unbekannte beim Aussteigen seine Fahrertür und stieß gegen den rechten Außenspiegel des BMWs. An dem Spiegel des BMWs entstand ein Lackschaden, den die Polizei mit 50 Euro beziffert.

Hinweise zum Unfallfahrer und dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Marburg (06421/406-0). (D.H.)