Fiat 500 in Brand gesetzt und mehrere Kennzeichen besprüht: Zeugen in Berlepschstraße gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Am gestrigen Montagabend kam es in der Berlepschstraße in Kassel, Ecke Herkulesstraße, zum Brand eines roten Fiat 500. Das Feuer war von zwei Passanten gegen 23 Uhr entdeckt worden. Die von ihnen alarmierte Feuerwehr hatte den in einer Parklücke abgestellten Kleinwagen im weiteren Verlauf gelöscht, dennoch entstand an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 7.000 Euro geschätzt wird. Zudem stellten die an der Brandstelle eingesetzten Polizisten fest, dass das vordere Kennzeichen des Fiat sowie die hinteren Kennzeichen und der Heckbereich fünf weiterer Pkw, die in unmittelbarer Nähe geparkt waren, mit grüner Farbe besprüht worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter den Fiat 500 vorsätzlich angesteckt und die weiteren Fahrzeuge mutwillig beschädigt haben. Dabei gingen sie offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Autos unterschiedlicher Hersteller, an denen durch die Farbe ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Hinweise auf das Motiv der Täter liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand oder den Sachbeschädigungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Tempo-Kontrollen an Schulen und Kitas nach den Ferien: 6 Prozent fuhren zu schnell

Stadt und Landkreis Kassel: Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Dienstag zum Schulbeginn nach den Herbstferien Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Kassel durch. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 13:30 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kita Obervellmar, der Grundschule Obervellmar, der Grundschule Niederkaufungen sowie in Kassel an der Waldorfschule, der Kita „Kleine Knilche“ und der Bossentalschule. Bis auf einen Fahrer, der in Vellmar mit Tempo 55 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren an diesem Tag keine Raser unterwegs. Insgesamt fuhren 203 der 3.346 gemessenen Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit rund 6 Prozent lag der Anteil der zu schnell Fahrenden leicht über dem Wert vergangener Aktionen.