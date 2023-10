Auffahrunfall

Eichenzell. Ein 22-jähriger Daimler-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin – beide aus Flieden – wurden bei einem Unfall am Montag (30.10.) leicht verletzt. Der 22-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz vor der Ausfahrt in Richtung Eichenzell auf den dortigen Ausfädelungsstreifen wechseln. Vor ihm befand sich bereits ein Audi auf dem Ausfädelungsstreifen, welcher von einem Peugeot abgeschleppt wurde. Der Daimler-Fahrer fuhr aus noch unklarer Ursache auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den abschleppenden Peugeot geschoben. Der 22-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagmittag (20.10.) und Mittwochmittag (25.10.) in der Böcklerstraße beide amtlichen Kennzeichen FD-LS 174 von einem VW Golf IV. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nacht zu Sonntag (29.10.) im Bereich Mittelstraße gelang es der Polizei Fulda, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dort gegen 3.30 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich in die Brauhausstraße, Höhe Parkhaus und in die Straße „Am Stockhaus“ verlagerte. In der Brauhausstraße wurde ein 23-jähriger Mann aus Lauterbach durch einen Schnitt am Oberschenkel und Schlagen ins Gesicht, in der Straße „Am Stockhaus“ ein 20-Jähriger aus Frankfurt am Main durch einen Schnitt an der rechten Hand und Schläge ins Gesicht verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der Polizei Fulda gelang es bei der sofort eingeleiteten Fahndung einen 22-Jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise – insbesondere zu weiteren Tätern – geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Auto

Bebra. Ein Audi A5 Cabriolet wurde in der Nacht zu Montag (30.10.) Ziel unbekannter Täter. Mit einem noch unbekannten Werkzeug zerschnitten sie das Stoffverdeck des Autos und verursachten so etwa 2.000 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Privatparkplatz in der Nürnberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Zwischen Samstagnachmittag (28.10.) und Montagmorgen (30.10.) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße „Am Markt“ ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten wenig später ohne Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. An der Eingangstür des Geschäfts entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MN 500 eines weißen Sprinters stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (28.10.) und Montagabend (30.10.). Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Brandenburger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag (30.10.) eine Scheibe eines grauen VW Polo ein. Hierdurch verursachten sie rund 300 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Röntgenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Elektrogeräten

Alsfeld. Zwischen Freitagmittag (27.10.) und Montagvormittag (30.10.) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Samsung Galaxy A32 und ein Samsung Galaxy Tablet A8 aus einem Bürogebäude in der Bahnhofstraße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Am Montag (30.10.) stahlen Unbekannte, zwischen 12 Uhr und 19.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen VB-SK 2406 eines schwarzen Seat Ibiza. Im Tatzeitraum stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Am Brennerwasser“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de