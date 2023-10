Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl von Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug, Steinbach, St.Florian-Weg, Freitag, 27.10.2023, 12:00 Uhr – Montag, 30.10.2023, 07:30 Uhr

(jb)Zwischen Freitagnachmittag, 27.10.2023, 12:00 Uhr und Montagmorgen, 30.10.2023, 07:30 Uhr kam es in der Feldgemarkung Steinbach, St. Florian-Weg zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Die unbekannten Täter öffneten den nicht verschlossenen Tankdeckel eines Baustellenbaggers und entwendeten aus diesem ca. 250 Liter Diesel. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06171-6240-0 entgegen.

Diebstahl von Werkzeug aus Baustelle, Oberursel, Nassauer Straße, Freitag, 27.10.2023, 17:00 Uhr – Montag, 30.10.2023, 07:00 Uhr

(jb)Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in Oberursel ein und entwendeten aus einem verschlossenem Raum Werkzeug. Die Täter überwanden zunächst den Zaun des Baustellengeländes in der Nassauer Straße auf nicht bekannte Weise. Auf dem Gelände hebelten die Diebe dann einen verschlossenen Raum auf, aus dem das Werkzeug gestohlen wurde. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Über die Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei im Hochtaunus unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

Diebe entwenden Autoteile,

Königstein, Sonnenhofstraße, Freitag, 27.10.2023, 20.00 Uhr bis Sonntag, 29.10.2023, 22.30 Uhr

(eh) Am vergangenen Wochenende entwendeten Langfinger in Königstein am Taunus die Abdeckung des Kühlergrills eines geparkten BMW. Dieser wurde am vergangenen Freitag von seinem Besitzer in der Sonnenhofstraße gegen 20.00 Uhr abgestellt. Als er am Sonntag um 22.30 Uhr nach seinem Fahrzeug schaute, musste er feststellen, dass Unbekannte die vordere linke Abdeckung des Kühlergrills entwendet hatten. Anschließend flüchteten die Langfinger mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zum Tathergang oder zur Identität der Täter nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

E-Scooter entwendet,

Oberursel, An den Drei Hasen, Montag, 30.10.2023, 09.12 Uhr

(eh) Am Montag stahlen Langfinger einen Elektroroller, welcher vor einem Geschäft in Oberursel abgestellt worden war. Der schwarze E-Scooter der Marke „Ninebot“ wurde von seinem Besitzer um 09.12 Uhr in der Straße „An den Drei Hasen“ vor dem dortigen Toom-Baumarkt abgestellt. Während der 23-jährige Oberurseler das Geschäft betrat, entwendeten Unbekannte den mittels Lenksperre gesicherten Roller. Zuletzt war das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen „190 YOO“ versehen. Hinweise zum Verbleib des Rollers oder zur Identität der Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin, Steinbach, L 3006, Niederhöchstädter Straße, Eschborner Straße, Montag, 30.10.2023, 19.45 Uhr

(eh) Am Montag kam es in Steinbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin. Ein 19-jähriger Eschborner Audi Fahrer befuhr mit seinem A6 um 19.45 Uhr die Eschborner Straße. Von dort aus wollte er in die Niederhöchstädter Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 27-jährige Frankfurterin, welche die Straße überquerte, und es kam zum Zusammenstoß. Die leichtverletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

16-Jähriger bei Motorradunfall verletzt, Oberursel, Bundesstraße 455, Montag, 30.10.2023, 13:23 Uhr

(jb)Am Montagnachmittag befuhr ein Motorradfahrer die B 455, als er von der Straße abkam und stürzte. Um 13:23 Uhr befuhr der 16-Jährige aus Weilrod mit seinem Leichtkraftkrad die Bundesstraße von der Bundesautobahn 661 kommend in Fahrtrichtung Königstein. In der Ausfahrt in Richtung Hohemarkkreisel war er, ersten Erkenntnissen nach, zu schnell, kam von der Straße ab und landete im Graben. Hierbei verletzte er sich leicht. Durch einen Notarzt wurde er vor Ort zunächst versorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Abfahrt zeitweise gesperrt werden. Das Leichtkraftrad der Marke Honda wurde beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000.- Euro.