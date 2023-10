Betrüger macht Beute,

Limburg, Frauenwiesweg, Montag, 30.10.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen hat ein Betrüger ein Ehepaar in Limburg bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 08:30 Uhr an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Frauenwiesweg. Nachdem er dort von dem älteren Ehepaar eingelassen wurde, gab sich der Mann als Mitarbeiter des medizinischen Dienstes der Krankenkassen aus. Er wolle den Pflegegrad des Ehemannes überprüfen und ließ sich dazu durch die Wohnung führen und führte Tests durch. Schließlich gab der Unbekannte an, Formulare aus dem Auto holen zu müssen und verließ die Wohnung. Nachdem er nicht mehr zurückkehrte wurde das Paar stutzig und stellte schließlich fest, dass der fremde Mann ein Portemonnaie samt Inhalt entwendet hatte. Als dann die Polizei informiert wurde, war der Täter bereits über alle Berge. Der Täter, welcher sich in der Wohnung Einweghandschuhe und eine medizinische Maske angezogen hatte, konnte lediglich als circa 30 Jahre alt und mit einem dunklen Anzug bekleidet beschrieben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Geld entwendet,

Limburg, Blumenröder Straße, Freitag, 20.10.2023 bis Montag, 30.10.2023, 06:30 Uhr

(wie) In den Schulferien ist aus einer Schulcafeteria in Limburg Bargeld entwendet worden. Bisher unbekannte Täter gelangten in den Herbstferien in die Cafeteria einer Schule in der Blumenröder Straße und entwendeten dort Bargeld aus verschiedenen Behältnissen in Höhe von circa 200 EUR. Da die Polizei keine Einbruchsspuren feststellen konnte, ist unbekannt, wie die Täter in das Gebäude gelangten. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Anhänger beschädigt,

Limburg, Blumenröder Straße, Freitag, 27.10.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 30.10.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende ist in Limburg ein Anhänger beschädigt worden. Am Montagmorgen wurde in einer Ausbildungsanstalt in der Blumenröder Straße ein Anhänger festgestellt, dessen Plane aufgeschlitzt worden war. Der Anhänger war in einer offenen Lagerhalle im rückwärtigen Bereich des Ausbildungszentrums abgestellt und wurde dort von Unbekannten an der Plane beschädigt. Der Sachschaden wird auf 150 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Mann in Obdachlosenunterkunft verletzt, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Montag, 30.10.2023, 23:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einer Limburger Obdachlosenunterkunft ein Mann angegriffen und verletzt worden. Der 44-Jährige war bei einem Bekannten in der Unterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße zu Besuch und trank mit diesem Alkohol in dessen Zimmer. Als er dieses verlassen wollte, wurde er von mehreren unbekannten Personen angegriffen, in das Zimmer zurückgedrängt und dort geschlagen und getreten. Schließlich ließen die Unbekannten den 44-Jährigen verletzt in dem Zimmer zurück und entfernten sich. Der schlagende und tretende Mann konnte lediglich als dunkelhäutig beschrieben werden. Vom Rettungsdienst wurde der betrunkene Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Limburg, Im Großen Rohr, Samstag, 28.10.2023, 22:50 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter einen Staubsaugerautomaten auf einem Tankstellengelände in Limburg aufgebrochen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte nachvollzogen werden, dass der Täter mit einem Fahrrad gegen 22:50 Uhr auf das Tankstellengelände gefahren war und zunächst rund um die Staubsauger nach Geldmünzen suchte. Schließlich brach der Mann den Automaten auf und entwendete eine geringe Menge Bargeld daraus. Zudem hinterließ er einen Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.