Wiesbaden: Die Polizei-News

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden: Versammlung am 04.11.2023 auf dem Dern’schen Gelände

Wiesbaden (ots) – (fh)Am Samstag, dem 04.11.2023, findet auf dem Dern’schen

Gelände in Wiesbaden eine angemeldete Versammlung zum Thema „Frieden und

Gerechtigkeit im Nahen Osten“ statt. Aufgrund der Versammlung kann es am

Samstag, insbesondere in den Nachmittags- und frühen Abendstunden, zwischen

16:00 Uhr und 20:00 Uhr, rund um den Platz zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Nach derzeitiger Einschätzung wird der öffentliche Personennahverkehr nicht

tangiert sein. Sollten sich hierbei Änderungen ergeben, wird dies im Vorfeld

entsprechend kommuniziert werden. Die Polizei steht mit der Landeshauptstadt

Wiesbaden im engen Austausch, um die Beeinträchtigungen für Bürgerinnen und

Bürger, die mit der Versammlung sowie dem damit verbundenen Polizeieinsatz

einhergehen, soweit wie möglich zu begrenzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Handtaschenraub mit Körperverletzung,

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Dienstag, 31.10.2023, 02:34 Uhr

(jb)In der Nacht zum Dienstag versuchten zwei Täter einer Frau in Rüdesheim die

Handtasche zu entreißen und schlugen ihr dabei auch ins Gesicht. Die 40-jährige

Geschädigte ging um 02:45 Uhr zu Fuß durch eine Unterführung zum Leinpfad. Hier

traf sie auf die Täter. Diese versuchten der Frau die Handtasche zu entreißen,

woraufhin die Geschädigte diese jedoch festhielt. Daraufhin schlug einer der

Täter ihr mit der Hand ins Gesicht, bevor sie von ihrem Vorhaben abließen und in

unterschiedliche Richtungen flüchteten. Der eine Täter lief in Richtung

Adlerturm, der andere in Richtung Bahnhof. Die Frau erlitt eine Verletzung an

der Nase. Geraubt wurde nichts. Der erste Täter soll ca. 1,65 Meter groß und

etwa 25 Jahre alt gewesen sein sowie schwarze Haare und eine dunkle

Oberbekleidung gehabt haben. Der zweite Täter sei etwas größer und gleich alt

gewesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Täter wurde eingeleitet . Hinweise

nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0

entgegen.

Farbschmierereien an Supermarkt, Eltville, Weinhohle, Supermarkt, Samstag,

28.10.2023, 21:35 Uhr

(jb)Am Samstagabend, gg. 21:35 Uhr, besprühte ein Jugendlicher mit einer

Spraydose die Fassade eines Discounters in Eltville. Der 15-jährige Täter war

mit zwei anderen Jugendlichen unterwegs. Zunächst hatten sich die Jugendlichen

im Bereich der Laderampe des Supermarktes aufgehalten und verdächtig verhalten,

weshalb sie von Polizisten angesprochen wurden. Sie ergriffen die Flucht und

versteckten sich hinter einem Container, wo sie entdeckt und ihre Personalien

überprüft wurden. Zeitgleich stellten die Beamten ein frisches Graffiti fest.

Der 15-jährige Täter aus Eltville gab die Tat zu. Bei ihm wurden mehrere

Spraydosen mit schwarzer Farbe sichergestellt. Der Sachschaden an dem Supermarkt

wird auf 350.- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.