Bergstrasse

Zeugenaufruf nach VU-Flucht

Lorsch (ots) – In der Zeit von Mo., 30.10., 15 Uhr bis Di., 31.10., 11:25 Uhr

wurde in der Zwewegemer Str. /Le Coteauer Str. ein dort geparkter silberfarbener

Pkw beschädigt. Hierbei wurde die linke vordere Seite des Pkw eingedellt und

zerkratzt, sodass ein Schaden von ca. 1500 EUR entstand.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr

unter der Tel. 06252/706-0 entgegen.

Bensheim/Einhausen: Kupferdiebe auf Beutezug / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bensheim/Einhausen (ots) – Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt, nachdem

Kriminelle in den vergangenen Tagen mehrfach Kupfer entwendet haben.

In Einhausen Jägersburg machten sich Diebe zwischen Freitag (27.10.) und

Montagvormittag (30.10.), 11.15 Uhr, auf dem Waldweg der Landstraße 3261 an

einem Firmenlastkraftwagen neben einem Brunnen zu schaffen. Die Täter

entwendeten dabei etwa 300 Kilogramm Kupferkabel und transportierten ihre Beute

unbemerkt ab.

In der Nacht zum Montag (30.10.) entwendeten Diebe in Bensheim zwischen 2 und 5

Uhr Kupferkabel von einer Baustelle in der Bertha-Benz-Straße.

Durch die Taten verursachten die Kupferdiebe nach bisherigen Erkenntnissen

jeweils einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ein möglicher Zusammenhang der

Taten wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Wenn Ihnen zu diesen Sachverhalten verdächtige Personen aufgefallen sind, können

Sie die Ermittler vom Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06252 / 706-0

erreichen.

Darmstadt

Südhessen/Darmstadt: Gemeinsam über die Landesgrenzen hinweg / Polizeipräsidenten besuchen länderübergreifende Kontrollaktion

Südhessen/Darmstadt (ots) – Eine Kontrolle im Rahmen der Sicherheitskooperation

der Länder nahmen die Präsidenten der Polizeipräsidien Mannheim, Rheinpfalz und

Südhessen am Dienstag (31.10.) zum Anlass für einen gemeinsamen Austausch. Für

die Polizeipräsidenten Björn Gutzeit und Siegfried Kollmar (PP Mannheim) sowie

den Polizeivizepräsidenten Andreas Sarter (PP Rheinpfalz) stand die taktische

und strategische Ausrichtung unter dem Motto „Gemeinsam über die Landesgrenzen

hinweg“, bezogen auf das Dreiländereck, in besonderem Fokus. Nach dem Besuch der

Kontrolle erörterten die Behördenleiter in einer angeregten Diskussion,

zusätzlich zu den bereits bestehenden Konzepten, weitere Bausteine für eine

zukünftig noch engere Zusammenarbeit und weitere gemeinsame Aktionen in der

Region.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, hob die Bedeutung

des gemeinsamen Vorgehens hervor: „Die heutige Kontrolle ist nicht nur eine

Maßnahme im Rahmen der Verkehrsüberwachung, sondern auch ein Ausdruck unserer

gemeinsamen Verantwortung und des Engagements aller beteiligten Bundesländer und

Sicherheitspartner. Durch den Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen zwischen

den Ländern können wir unsere Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung und

Verkehrssicherheit stetig verbessern und optimieren. Gerade im sogenannten

Dreiländereck ist es von besonderer Bedeutung, durch einen ständigen Austausch

und gemeinsame Aktionen ein klares Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass

polizeiliche Maßnahmen vereint über die Landesgrenzen hinweg stattfinden. So

sorgen wir zusammen dafür, dass unsere Regionen sicher bleiben und schrecken

gleichzeitig potentielle Straftäter ab.“

Unter der Leitung des Polizeipräsidiums Südhessen fand die großangelegte

Kontrolle auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation Südhessen statt, um die

Einhaltung der Verkehrsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen,

speziell im Bereich des Reisebusverkehrs. Ab 9 Uhr führten die Beteiligten

gemeinschaftliche Kontrollen durch. Hierbei unterstützten Einsatzkräfte weiterer

hessischer Polizeipräsidien sowie der Polizeipräsidien Karlsruhe, Koblenz und

Schwaben Nord. Darüber hinaus trugen ein Verkehrssachverständiger des

Polizeipräsidiums Südhessen, Diensthunde, der Zoll mit einem mobilen

Röntgengerät, das Bundesamt für Logistik und Mobilität, die Regierungspräsidien

Darmstadt und Gießen sowie das Veterinäramt maßgeblich zur lückenlosen

Überprüfung bei.

Der gemeinsame Aktionstag verdeutlicht durch das Zusammenwirken der

unterschiedlichen Beteiligten die Zielsetzung der Sicherheitskooperation,

nämlich Prävention, Verkehrsüberwachung und Aufklärung von Straftaten im

grenzüberschreitenden Raum zu intensivieren und sowohl vom gegenseitigen

Fachwissen als auch gemeinsamen Personal zu profitieren.

Im Zuge der länderübergreifenden Kontrollaktion äußerte sich der Präsident des

Polizeipräsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar, zu dem Stellenwert der

gemeinsamen Anstrengungen. Er betonte: „Die Kriminalität macht vor keinen

Ländergrenzen Halt, weder zwischen Nationalstaaten, noch Bundesländern. Umso

wichtiger ist der stetige Austausch zwischen den Polizeien der Länder.

Regelmäßige Kontrollen im Rahmen der Sicherheitskooperation fördern den

kollegialen Austausch und sind ein Forum des Wissens- und Erfahrungstransfers.

Der heutige erfolgreiche Verlauf ist einmal mehr ein Beweis für die enge

Zusammenarbeit im Dreiländereck, die es gerade hier, wo mit den Autobahnen A 5,

A 6 und A 67 einige der wichtigsten Verbindungsstraßen im Bundesgebiet

verlaufen, zu fördern und vertiefen gilt. Das Polizeipräsidium Mannheim wird

sich auch künftig an den gemeinsamen Kontrollaktionen beteiligen. Gemeinsam

sorgen wir für Sicherheit.“

„Ich bin beeindruckt von der professionellen Arbeit, die ich heute beobachten

durfte. Für die Kontrolle von Reisebussen ist aufgrund der vielfältigen

Vorschriften ein komplexes und sehr spezifisches Fachwissen notwendig. Umso

spannender war es für mich den Expertinnen und Experten bei dieser Kontrolle

über die Schulter zu sehen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz grenzt nicht nur an

die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg, sondern auch an Frankreich.

Deshalb sind länderübergreifende Kooperationen und Zusammenarbeit bei uns

tägliche Praxis und werden auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer

Arbeit sein.“, so der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Andreas

Sarter, zu der ausgeführten Kontrollaktion.

Hintergrund zur Sicherheitskooperation der Länder: Die Sicherheitskooperation

ist ein Teil der kontinuierlichen länderübergreifenden Sicherheitskooperation

zwischen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland,

die 2016 ins Leben gerufen wurde, um grenzüberschreitende Kriminalität zu

bekämpfen. Durch regelmäßigen Informationsaustausch, gemeinsame Fahndungs- und

Kontrollaktionen sowie die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen zielt die

Kooperation darauf ab, das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu

verbessern und die Handlungsfähigkeit der Polizei im öffentlichen Raum zu

stärken.

Hinweis an die Medienvertreterinnen und -vertreter: Eine Pressemitteilung mit

dem Ergebnis der Kontrolle und ausführlichen Beschreibungen der festgestellten

Verstöße erfolgt am Mittwoch über unser Presseportal.

Darmstadt: 51-Jährige außer Rand und Band

Darmstadt (ots) – Eine offenbar verwirrte 51-jährige Frau hielt am Samstag

(28.10.) unter anderem Polizei und Rettungskräfte auf Trab.

Am Marktplatz wurde eine Polizeistreife auf eine Frau aufmerksam gemacht, die

fremdenfeindliche Parolen rief. Nachdem die 51-Jährige zur

erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf das Polizeirevier genommen wurde,

versuchte sie dort eine Handcreme zu entwenden. Dies konnte jedoch von einer

Beamtin beobachtet und verhindert werden. Im Anschluss der Maßnahmen wurde die

offenbar verwirrte Dame zur Überprüfung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Auf dem Weg dorthin beleidigte sie die Polizeibeamten mehrfach und wehrte sich

gegen die vorläufige Festnahme.

Aktuellen Ermittlungen zufolge hat die 51-Jährige am Morgen bereits einen

Pfleger des Krankenhauses angegriffen, anschließend einen Feuerwehralarm

ausgelöst und unbemerkt einen Rollator von dort gestohlen.

Sie wird sich nun in mehreren Fällen rechtlich verantworten müssen.

„Süßes“ oder „Saures“ / Spaß und Sicherheit an Halloween

Südhessen (ots) – Morgen (31.10.) ist es wieder so weit. Halloween steht vor der

Tür und es verspricht auch dieses Jahr eine schaurig schöne Nacht zu werden.

Eine Nacht, in der gruselige Wesen und finstere Gestalten voller Freude durch

die Straße ziehen werden, um Süßes zu erlangen – denn sonst gibt es bekanntlich

Saures!

Damit hierbei alles im Rahmen abläuft, der Spaß im Vordergrund steht und

Halloween nicht zu einer Nacht des Schreckens wird, wird die Polizei erneut

verstärkt Präsenz zeigen und für Ihre Sicherheit sorgen.

Aber auch Sie selbst können mit den folgenden Tipps und Verhaltensregeln einen

großen Beitrag dazu beisteuern:

*Streiche: Ein kleiner Spaß kann schnell die Grenze zum Erlaubten überschreiten

und ein übles Nachspiel (z.B. eine Strafanzeige) zur Folge haben. Erklären Sie

Ihren Kindern daher, dass sie Regeln und Gesetze beachten und sich respektvoll

gegenüber anderen verhalten sollen.

*Gefahren des Straßenverkehrs: Aufgrund der Dunkelheit sind manche Kostüme in

der Nacht nicht gut sichtbar. Helle Kleidung und reflektierende Elemente wirken

dem entgegen und tragen so zu mehr Sicherheit beim Überqueren von Straßen bei.

Zudem eignet sich das Mitnehmen von Taschenlampen für eine bessere Beleuchtung.

Statten Sie Ihre Kinder zusätzlich damit aus und schützen Sie sie so vor

möglichen Gefahren.

*Hilfe: Sollten Sie oder Ihre Kinder in irgendeiner Form polizeiliche Hilfe

benötigen, scheuen Sie sich nicht davor, die 110 zu wählen, um die Polizei zu

informieren.

Wir wünschen Allen einen schönen und sicheren Halloween-Abend.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt-Dieburg (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.10.) und

Montagmittag (30.10.) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der

Hartenauer Straße ein. Die ungebetenen Gäste durchsuchten das Anwesen und

entwendeten Schmuck. Sie verursachten einen Schaden im Wert von mehreren tausend

Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 21/22 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler

sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Rollerfahrerin

Ober-Ramstadt (ots) – Am Montag, 30.10., kam es gegen 18 Uhr in der

Nieder-Ramstädter Straße in Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Rollerfahrerin verletzt wurde.

Ein 87-jähriger Autofahrer aus Mühltal bog von der Nieder-Ramstädter Straße nach

links auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes ab. Er übersah dabei die

17-jährige Rollerfahrerin aus Ober-Ramstadt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen

den beiden Fahrzeugen. Die Rollerfahrerin wurde verletzt und musste in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Unfall ereignete sich im abendlichen Berufsverkehr, die Strecke war stark

frequentiert. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den

Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere wird nach dem Fahrzeug gesucht, das

sich unmittelbar vor dem Zusammenstoß hinter der Rollerfahrerin befand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Bischofsheim – Am 30.10.2023 ereignete sich in der Zeit von 17:15-18:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Bischofsheim ein Verkehrsunfall. Der Verursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich hiernach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geschädigten Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und Angaben zum Verursacher machen können. Wir bitten Sie sich auf der Polizeistation Bischofsheim zu melden. Polizeistation Bischofsheim Mainzer Straße 9 65474 Bischofsheim 06144-96660 oder pst.bischofsheim.ppsh@polizei.hessen.de

Mörfelden-Walldorf: Reifen aus Tiefgarage entwendet – Polizei sucht Zeugen

Wie der Polizei am Montag (30.10.) bekannt wurde, erbeuteten Unbekannte einen Satz Reifen samt Felgen im Wert von mehreren hundert Euro, nachdem sie sich Zugang zu einer Tiefgarage in der Waldecker Straße verschafften. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich die Tat im Zeitraum von Freitag (20.10.) bis Montag (23.10.) ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 41) in Mörfelden unter der Telefonnummer 06105/4006-0 entgegen.

Riedstadt-Goddelau: Mülltonnenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Der Brand von drei Mülltonnen in der Weserstraße rief in der Nacht zum Dienstag (31.10.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 2.20 Uhr informierte ein Anwohner die Einsatzkräfte über die brennenden Mülltonnen. Sofort begaben sich diese zum Einsatzort. Durch die freiwillige Feuerwehr Riedstadt-Goddelau konnte der Brand schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Wie es zum Brand kam, muss noch geprüft werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannte entwenden E-Scooter – Wer kann Hinweise geben?

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagmittag (30.10.) und Dienstagnacht (31.10.) einen E-Scooter in der Ginsheimer Straße geklaut.

Der Roller war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und gesichert. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte es den Kriminellen unter Anwendung von Gewalt den schwarzen E-Scooter zu entwenden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich das Versicherungskennzeichen „677 HNN“ an dem Roller. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.